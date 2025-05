Hello Mello: Se bidragen

Bianca Rosendahl – Take My Hand Publicerades: Sön 24 nov 2024 22:3024 nov 2024 • 3 min 5 sek Visa beskrivning Se Bianca Rosendahl med låten Take My Hand i den femte deltävlingen i Hello Mello 2024. Text & musik: Johan Jämtberg, Christoffer Jansson.Mer om programmet Se Bianca Rosendahl med låten Take My Hand i den femte deltävlingen i Hello Mello 2024. Text & musik: Johan Jämtberg, Christoffer Jansson.Mer om programmet

Felix – Fever Dream Publicerades: Sön 24 nov 2024 22:3024 nov 2024 • 2 min 59 sek Visa beskrivning Se Felix med låten Fever Dream i den femte deltävlingen i Hello Mello 2024. Text & musik: Christoffer Collins, Alexander Laitila, Emelie Eriksson.Mer om programmet

LEONA – Över ytan Publicerades: Sön 24 nov 2024 22:3024 nov 2024 • 2 min 56 sek Visa beskrivning Se LEONA med låten Över ytan i den femte deltävlingen i Hello Mello 2024. Text & musik: Calle Hellberg, Max Huss, Lisa Ajax, Christoffer Balazik, William Segerdahl.Mer om programmet

WillTech – EPA i fjällen Publicerades: Sön 24 nov 2024 22:3024 nov 2024 • 3 min 2 sek Visa beskrivning Se WillTech med låten EPA i fjällen i den femte deltävlingen i Hello Mello 2024. Text & musik: Fröken Snusk, Rasmus Gozzi, André Zuniga, Palle Hammarlund.Mer om programmet

Kimberly Rydberg – Through It All Publicerades: Sön 24 nov 2024 22:3024 nov 2024 • 2 min 59 sek Visa beskrivning Se Kimberly Rydberg med låten Through It All i den femte deltävlingen i Hello Mello 2024. Text & Musik: Karl Flyckt, Patrik Jean, William Segerdahl, Calle Hellberg.Mer om programmet

Jennifer Aoun – Breaking My Heart Publicerades: Sön 17 nov 2024 22:3017 nov 2024 • 3 min Visa beskrivning Se Jennifer Aoun med låten Breaking My Heart i den fjärde deltävlingen i Hello Mello 2024. Text & musik: Jimmy Jansson, Moa "Cazzi Opeia" Carlebecker, Thomas G:son.Mer om programmet

Sixten Linton – Hearts Will Collide Publicerades: Sön 17 nov 2024 22:3017 nov 2024 • 2 min 50 sek Visa beskrivning Se Sixten Linton med låten Hearts Will Collide i den fjärde deltävlingen i Hello Mello 2024. Text & musik: Sixten Linton, Amanda Kongshaug, Gustav Blomberg.Mer om programmet

Betty Lo – Varför vill du inte ha mig Publicerades: Sön 17 nov 2024 22:3017 nov 2024 • 2 min 57 sek Visa beskrivning Se Betty Lo med låten Varför vill du inte ha mig i den fjärde deltävlingen i Hello Mello 2024. Text & musik: Betty Billgren, Jesper Welander, Alexandra Eriksson.Mer om programmet

Oliver Eriksson – Numb Publicerades: Sön 17 nov 2024 22:3017 nov 2024 • 2 min 58 sek Visa beskrivning Se Oliver Eriksson med låten Numb i den fjärde deltävlingen i Hello Mello 2024. Text & musik: Gustav Blomberg, Amanda Thomsen, Andreas Poom.Mer om programmet

AXEL – Tills månen blir sol Publicerades: Sön 17 nov 2024 22:3017 nov 2024 • 2 min 56 sek Visa beskrivning Se AXEL med låten Tills månen blir sol i den fjärde deltävlingen i Hello Mello 2024. Text & Musik: Adam "Rymdpojken" Englund, Gustav Blomberg, Danny Saucedo.Mer om programmet

Lilly & Leah – NIGHTTIME Publicerades: Sön 10 nov 2024 22:3010 nov 2024 • 2 min 58 sek Visa beskrivning Se Lilly & Leah med låten NIGHTTIME i den tredje deltävlingen i Hello Mello 2024. Text & musik: Yasmine Tahar, Rasmus Deffler.Mer om programmet

Tymur Vasylyshyn – I'll Find You Publicerades: Sön 10 nov 2024 22:3010 nov 2024 • 2 min 56 sek Visa beskrivning Se Tymur Vasylyshyn med låten I'll Find You i den tredje deltävlingen i Hello Mello 2024. Text & Musik: Linnea Deb, Fredrik Sonefors, Faith Kakembo, Thomas G:son.Mer om programmet

Maja Söderström – Lat Publicerades: Sön 10 nov 2024 22:3010 nov 2024 • 2 min 48 sek Visa beskrivning Se Maja Söderström med låten Lat i den tredje deltävlingen i Hello Mello 2024. Text & Musik: Axel Schylström, Joy Deb, Palle Hammarlund, Thomas G:son.Mer om programmet

Leo S Maas – Will You Ever Know Publicerades: Sön 10 nov 2024 22:3010 nov 2024 • 2 min 59 sek Visa beskrivning Se Leo S Maas med låten Will You Ever Know i den tredje deltävlingen i Hello Mello 2024. Text & musik: Samira Manners, Hilde Schotte, Fredrik Andersson.Mer om programmet

EDVARD E – Rör på dig Publicerades: Sön 10 nov 2024 22:3010 nov 2024 • 2 min 46 sek Visa beskrivning Se EDVARD E med låten Rör på dig i den tredje deltävlingen i Hello Mello 2024. Text & Musik: John-Emil Johansson, Emma-Lee Andersson, Elias Öberg, Arash Fahmi Vahid, EDVARD E.Mer om programmet

Ina Lindgren – Out Of My Head Publicerades: Sön 3 nov 2024 22:103 nov 2024 • 2 min 48 sek Visa beskrivning Se Ina Lindgren med låten Out Of My Head i den andra deltävlingen i Hello Mello 2024. Text & musik: Herman Gardarfve, Melanie Wehbe, David Lindgren Zacharias, Patrik Jean.Mer om programmet

OSMAN – Droppe i havet Publicerades: Sön 3 nov 2024 22:103 nov 2024 • 2 min 56 sek Visa beskrivning Se OSMAN med låten Droppe i havet i den andra deltävlingen i Hello Mello 2024. Text & musik: Emilio Pezoa Amigo, Kevin Hazami, OSMAN, Ahmet Salijevic.Mer om programmet

Ninija – Vi kan börja om igen Publicerades: Sön 3 nov 2024 22:103 nov 2024 • 2 min 51 sek Visa beskrivning Se Ninija med låten Vi kan börja om igen i den andra deltävlingen i Hello Mello 2024. Text & musik: Jesper Welander, Alexandra Eriksson.Mer om programmet

August Follin – Över mig Publicerades: Sön 3 nov 2024 22:103 nov 2024 • 2 min 53 sek Visa beskrivning Se August Follin med låten Över mig i den andra deltävlingen i Hello Mello 2024. Text & musik: William Schenberg, Gustav Blomberg.Mer om programmet

4FUN – Get Right Up Publicerades: Sön 3 nov 2024 22:103 nov 2024 • 2 min 57 sek Visa beskrivning Se 4FUN med låten Get Right Up i den andra deltävlingen i Hello Mello 2024. Text & musik: Danne Attlerud, Michael Klauss, Thomas Thörnholm.Mer om programmet

Grannen Måns – Din DJ Publicerades: Sön 27 okt 2024 22:0027 okt 2024 • 2 min 53 sek Visa beskrivning Se Grannen Måns med låten Din DJ i den första deltävlingen i Hello Mello 2024. Text & musik: Sami Rekik, Ali Jammali, Peter Boström, Thomas G:son.Mer om programmet

Sora Elding – Stanna tiden Publicerades: Sön 27 okt 2024 22:0027 okt 2024 • 2 min 53 sek Visa beskrivning Se Sora Elding med låten Stanna tiden i den första deltävlingen i Hello Mello 2024. Text & musik: Ida Schönbeck, Karolina Walker.Mer om programmet

Black Roses – Only Strangers Publicerades: Sön 27 okt 2024 22:0027 okt 2024 • 3 min 2 sek Visa beskrivning Se Black Roses med låten Only Strangers i den första deltävlingen i Hello Mello 2024. Text & musik: Addapinya Kongyim, Eddie Tanttu, Albin Landersjö, Pavel Volkov, Magnus Karlsson, Fredrik Andersson.Mer om programmet

Leon Frohm – Better Days Publicerades: Sön 27 okt 2024 22:0027 okt 2024 • 2 min 56 sek Visa beskrivning Se Leon Frohm med låten Better Days i den första deltävlingen i Hello Mello 2024. Text & musik: John-Emil Johansson, Anderz Wrethov, Marcus Winther-John.Mer om programmet