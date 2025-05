Go'kväll Sverige

50-talsnostalgi, del 3 Publicerades: Lör 16 dec 2023 20:0016 dec 2023 • 58 min Visa beskrivning Vi fortsätter att frossa i 50-talet. Skådespelaren och programledaren Staffan Ling berättar om minnen från sin uppväxt. Han minns en tid då det kändes som att allt var möjligt, när mjölken köptes på lösvikt och hur barnen i trappuppgången samlades hos den granne som hade en tv-mottagare. Artisten Eva Eastwood ägnar sig åt rockabilly och 50-talsinspirerad rock'n'roll. Hon uppträder i studion med två nya låtar som andas 50-tal. Antikexperten Maria Granström berättar om formgivare som var stora under den tiden, bland annat Stig Lindberg och Yngve Ekström. Stylisten Hedvig Andér visar 50-talsmode och resultatet av “Nostalgi-gör om mig” presenteras. Programledare: Farah Abadi och Beppe Starbrink.Mer om programmet Vi fortsätter att frossa i 50-talet. Skådespelaren och programledaren Staffan Ling berättar om minnen från sin uppväxt. Han minns en tid då det kändes som att allt var möjligt, när mjölken köptes på lösvikt och hur barnen i trappuppgången samlades hos den granne som hade en tv-mottagare. Artisten Eva Eastwood ägnar sig åt rockabilly och 50-talsinspirerad rock'n'roll. Hon uppträder i studion med två nya låtar som andas 50-tal. Antikexperten Maria Granström berättar om formgivare som var stora under den tiden, bland annat Stig Lindberg och Yngve Ekström. Stylisten Hedvig Andér visar 50-talsmode och resultatet av “Nostalgi-gör om mig” presenteras. Programledare: Farah Abadi och Beppe Starbrink.Mer om programmet

50-talsnostalgi, del 2 Publicerades: Lör 16 dec 2023 19:0016 dec 2023 • 29 min Visa beskrivning Matte Lagerwall, från The Boppers, berättar om sin kärlek för 50-talsmusik. Trots att bandet bildades på 70-talet, thar medlemmarna alltid älskat rock'n'roll med stämsång och doo wop. I reportaget får vi träffa Stefan Garyd som äger och vårdar en Volvo Amazon. Under 50-talet tog bilismen fart på allvar i Sverige och Amazonen blev en av de mest kända bilmodellerna. Julen närmar sig och man kan undra hur jultraditionerna såg ut i mitten av 1900-talet. Etnolog Richard Tellström berättar om julmåltiden och antikexpert Maria Granström visar gammalt julpynt. Programledare: Farah Abadi och Beppe Starbrink.Mer om programmet Matte Lagerwall, från The Boppers, berättar om sin kärlek för 50-talsmusik. Trots att bandet bildades på 70-talet, thar medlemmarna alltid älskat rock'n'roll med stämsång och doo wop. I reportaget får vi träffa Stefan Garyd som äger och vårdar en Volvo Amazon. Under 50-talet tog bilismen fart på allvar i Sverige och Amazonen blev en av de mest kända bilmodellerna. Julen närmar sig och man kan undra hur jultraditionerna såg ut i mitten av 1900-talet. Etnolog Richard Tellström berättar om julmåltiden och antikexpert Maria Granström visar gammalt julpynt. Programledare: Farah Abadi och Beppe Starbrink.Mer om programmet

50-talsnostalgi, del 1 Publicerades: Lör 16 dec 2023 18:1516 dec 2023 • 29 min Visa beskrivning Ikväll dyker vi ner i 50-talet. Etnologen Richard Tellström berättar om maten på den tiden. Det var inne med konserver, hamburgaren och ketchupen kom och det gjorde även glasstårtan trots att få hade tillgång till egen frys. I "Nostalgi-gör om mig" får tittaren Britta Sydh en snygg 50-talsstil. Den tidstypiska håruppsättningen fixar textilkonstnären och vintageexperten Miriam Parkman. Tittarna kan skicka in bilder på sitt 50-tal via DUO-appen. Programledare: Farah Abadi och Beppe Starbrink.Mer om programmet Ikväll dyker vi ner i 50-talet. Etnologen Richard Tellström berättar om maten på den tiden. Det var inne med konserver, hamburgaren och ketchupen kom och det gjorde även glasstårtan trots att få hade tillgång till egen frys. I "Nostalgi-gör om mig" får tittaren Britta Sydh en snygg 50-talsstil. Den tidstypiska håruppsättningen fixar textilkonstnären och vintageexperten Miriam Parkman. Tittarna kan skicka in bilder på sitt 50-tal via DUO-appen. Programledare: Farah Abadi och Beppe Starbrink.Mer om programmet

60-talsnostalgi, del 3 Publicerades: Lör 9 dec 2023 20:009 dec 2023 • 59 min Visa beskrivning Frossandet i 60-talet fortsätter. Sångerskan Ann-Louise Hansson framför låten “Är du ensam ikväll”. Hon slog igenom stort med just den låten 1961. Sen rullade karriären på och Ann-Louise är idag den kvinnliga artist som har haft flest låtar på Svensktoppen. Claes af Geijerstam blev också ett namn på 60-talet med gruppen “Ola and the Janglers”. Han berättar om minnen från spelningar i både Sverige och övriga Europa. C-G Karlsson dyker ner i SVT:s arkiv och delar med sig av tv-minnen. Han berättar bland annat om “Hvar fjortonde dag” och “Hemsöborna”. Resultatet av “Nostalgi-gör om mig” visas upp. Programledare: Farah Abadi och Beppe Starbrink.Mer om programmet Frossandet i 60-talet fortsätter. Sångerskan Ann-Louise Hansson framför låten “Är du ensam ikväll”. Hon slog igenom stort med just den låten 1961. Sen rullade karriären på och Ann-Louise är idag den kvinnliga artist som har haft flest låtar på Svensktoppen. Claes af Geijerstam blev också ett namn på 60-talet med gruppen “Ola and the Janglers”. Han berättar om minnen från spelningar i både Sverige och övriga Europa. C-G Karlsson dyker ner i SVT:s arkiv och delar med sig av tv-minnen. Han berättar bland annat om “Hvar fjortonde dag” och “Hemsöborna”. Resultatet av “Nostalgi-gör om mig” visas upp. Programledare: Farah Abadi och Beppe Starbrink.Mer om programmet

60-talsnostalgi, del 2 Publicerades: Lör 9 dec 2023 19:009 dec 2023 • 29 min Visa beskrivning Vem minns väl inte Tjorven, Båtsman, Farbror Melker, Malin och de andra karaktärerna i tv-serien “Vi på Saltkråkan“? Storasyster Malin spelades av skådespelaren Louise Edlind Friberg. Hon berättar om sina minnen från inspelningarna och om hur det var att bli känd över en natt. År 1962 startade det populära tv-programmet “Hylands hörna”. I programmet fick man träffa välkända storheter på den tiden, men också helt okända talanger. I Go’kväll Sverige får ni möta Cecilia Bruce, som var den första okända talangen som slog igenom i “Hylands hörna”. Programledare: Farah Abadi och Beppe Starbrink.Mer om programmet Vem minns väl inte Tjorven, Båtsman, Farbror Melker, Malin och de andra karaktärerna i tv-serien “Vi på Saltkråkan“? Storasyster Malin spelades av skådespelaren Louise Edlind Friberg. Hon berättar om sina minnen från inspelningarna och om hur det var att bli känd över en natt. År 1962 startade det populära tv-programmet “Hylands hörna”. I programmet fick man träffa välkända storheter på den tiden, men också helt okända talanger. I Go’kväll Sverige får ni möta Cecilia Bruce, som var den första okända talangen som slog igenom i “Hylands hörna”. Programledare: Farah Abadi och Beppe Starbrink.Mer om programmet

60-talsnostalgi, del 1 Publicerades: Lör 9 dec 2023 18:159 dec 2023 • 29 min Visa beskrivning Ikväll minns vi 60-talet. Vi pratar om musiken, tv-programmen, kläderna och samhällstrenderna. Jonas Engman är etnolog på Nordiska museet. Han berättar bl.a. om statsminister Tage Erlander och om hur kvinnans ställning stärktes under 60-talet. I “Nostalgi-gör om mig” får tittaren Erling Lindgren en tidstypisk stil. Han vill ha en stil som passar till hans nyköpta bil, en Volkswagen Karmann Ghia från -62. Tittarna kan skicka in tidstypiska bilder via DUO-appen. Programledare: Farah Abadi och Beppe Starbrink.Mer om programmet Ikväll minns vi 60-talet. Vi pratar om musiken, tv-programmen, kläderna och samhällstrenderna. Jonas Engman är etnolog på Nordiska museet. Han berättar bl.a. om statsminister Tage Erlander och om hur kvinnans ställning stärktes under 60-talet. I “Nostalgi-gör om mig” får tittaren Erling Lindgren en tidstypisk stil. Han vill ha en stil som passar till hans nyköpta bil, en Volkswagen Karmann Ghia från -62. Tittarna kan skicka in tidstypiska bilder via DUO-appen. Programledare: Farah Abadi och Beppe Starbrink.Mer om programmet

70-talsnostalgi, del 3 Publicerades: Lör 2 dec 2023 20:002 dec 2023 • 59 min Visa beskrivning Frossandet i 70-talsminnen fortsätter. Det här är det årtionde som brukar kallas för dansbandens guldålder. Sten och Ebbe Nilsson från dansbandet “Sten och Stanley” är på plats i studion och bjuder bland annat på melodin “Jag vill vara din Margareta”. Artisten och skådespelaren Grynet Molvig hade ett intensivt 70-tal då hon bland annat jobbade ihop med Hasse och Tage och Povel Ramel. Grynet berättar om hur hon upplevde den tiden. Vi får följa med hem till familjen Werngen som har inrett hela sin villa i typisk 70-talsstil och Göran Everdahl fördjupar sig i tidens barnprogram. Vem minns väl inte “Fem myror är fler än fyra elefanter”? Resultatet av "Nostalgi-gör om mig" visas upp. Programledare: Farah Abadi och Beppe Starbrink.Mer om programmet Frossandet i 70-talsminnen fortsätter. Det här är det årtionde som brukar kallas för dansbandens guldålder. Sten och Ebbe Nilsson från dansbandet “Sten och Stanley” är på plats i studion och bjuder bland annat på melodin “Jag vill vara din Margareta”. Artisten och skådespelaren Grynet Molvig hade ett intensivt 70-tal då hon bland annat jobbade ihop med Hasse och Tage och Povel Ramel. Grynet berättar om hur hon upplevde den tiden. Vi får följa med hem till familjen Werngen som har inrett hela sin villa i typisk 70-talsstil och Göran Everdahl fördjupar sig i tidens barnprogram. Vem minns väl inte “Fem myror är fler än fyra elefanter”? Resultatet av "Nostalgi-gör om mig" visas upp. Programledare: Farah Abadi och Beppe Starbrink.Mer om programmet

70-talsnostalgi, del 2 Publicerades: Lör 2 dec 2023 19:002 dec 2023 • 29 min Visa beskrivning Journalisten Ulf Elfving var programledare för Svensktoppen i början på 70-talet. Han delar med sig av minnen från arbetet med det oerhört populära radioprogrammet. Filmkritikern Göran Everdahl gör en djupdykning i SVT:s arkiv och påminner oss bland annat om “Nygammalt” och “Albert och Herbert”. Programledare: Farah Abadi och Beppe Starbrink.Mer om programmet Journalisten Ulf Elfving var programledare för Svensktoppen i början på 70-talet. Han delar med sig av minnen från arbetet med det oerhört populära radioprogrammet. Filmkritikern Göran Everdahl gör en djupdykning i SVT:s arkiv och påminner oss bland annat om “Nygammalt” och “Albert och Herbert”. Programledare: Farah Abadi och Beppe Starbrink.Mer om programmet

70-talsnostalgi, del 1 Publicerades: Lör 2 dec 2023 18:152 dec 2023 • 29 min Visa beskrivning Ikväll minns vi 70-talet. Författaren Denise Rudberg berättar om sina minnen från en delvis gränslös tid. Minnena är färska eftersom hon “levt i 70-talet" de senaste två åren i sin research till den nya boken "Dancing Queen". I “Nostalgi-gör om mig” får tittaren Anton Torstensson en tidstypisk stil. Frågan är om han får behålla sitt skägg eller inte? Tittarna kan skicka in bilder på sin 70-talsstil via DUO-appen. Programledare: Farah Abadi och Beppe Starbrink.Mer om programmet Ikväll minns vi 70-talet. Författaren Denise Rudberg berättar om sina minnen från en delvis gränslös tid. Minnena är färska eftersom hon “levt i 70-talet" de senaste två åren i sin research till den nya boken "Dancing Queen". I “Nostalgi-gör om mig” får tittaren Anton Torstensson en tidstypisk stil. Frågan är om han får behålla sitt skägg eller inte? Tittarna kan skicka in bilder på sin 70-talsstil via DUO-appen. Programledare: Farah Abadi och Beppe Starbrink.Mer om programmet

80-talsnostalgi, del 2 Publicerades: Lör 25 nov 2023 20:0025 nov 2023 • 59 min Visa beskrivning 80-tals-frossandet fortsätter. Lena Philipsson berättar om sitt 80-tal, då hon slog igenom med låtar som "Kärleken är evig" och "Dansa i neon". Popduon Lili och Susie uppträder med sin "Oh Mama". Musikjournalisten och hårdrockaren Anders Tengner guidar oss genom musiktrenderna och berättar om tiden på kulttidningen Okej. Resultatet av "Nostalgi-gör om mig" visas upp och tittarna kan också skicka in bilder på sin 80-talsstil via DUO-appen. Programledare: Farah Abadi och Beppe Starbrink.Mer om programmet 80-tals-frossandet fortsätter. Lena Philipsson berättar om sitt 80-tal, då hon slog igenom med låtar som "Kärleken är evig" och "Dansa i neon". Popduon Lili och Susie uppträder med sin "Oh Mama". Musikjournalisten och hårdrockaren Anders Tengner guidar oss genom musiktrenderna och berättar om tiden på kulttidningen Okej. Resultatet av "Nostalgi-gör om mig" visas upp och tittarna kan också skicka in bilder på sin 80-talsstil via DUO-appen. Programledare: Farah Abadi och Beppe Starbrink.Mer om programmet

80-talsnostalgi, del 1 Publicerades: Lör 25 nov 2023 18:1525 nov 2023 • 1 tim 14 min Visa beskrivning Vi dyker ner i minnen från 1980-talet. Tv-ankaret Claes Elfsberg, minns 80-talets stora händelser, bl.a. mordet på Olof Palme och Berlinmurens fall. Anna-Lena Brundin berättar om sitt 80-tal, från Berlins undergroundscen till publiksuccé med programmet Daily Live och karaktärerna Nancy & Carina. Filmrecensenten Orvar Säfström påminner oss om film och tv från decenniet och Johanna Westman bjuder på tidsenlig mat. Dessutom: "Nostalgi-gör om mig". Publiken kan skicka in bilder på sin tidstypiska 80-talsstil via DUO-appen. Programledare: Farah Abadi och Beppe Starbrink.Mer om programmet Vi dyker ner i minnen från 1980-talet. Tv-ankaret Claes Elfsberg, minns 80-talets stora händelser, bl.a. mordet på Olof Palme och Berlinmurens fall. Anna-Lena Brundin berättar om sitt 80-tal, från Berlins undergroundscen till publiksuccé med programmet Daily Live och karaktärerna Nancy & Carina. Filmrecensenten Orvar Säfström påminner oss om film och tv från decenniet och Johanna Westman bjuder på tidsenlig mat. Dessutom: "Nostalgi-gör om mig". Publiken kan skicka in bilder på sin tidstypiska 80-talsstil via DUO-appen. Programledare: Farah Abadi och Beppe Starbrink.Mer om programmet

90-talsnostalgi, del 2 Publicerades: Lör 18 nov 2023 20:0018 nov 2023 • 59 min Visa beskrivning Frossandet i 1990-talet fortsätter och eurodiscokungen E-type bjuder på livemusik. Skådespelaren och regissören Helena Bergström berättar om sitt 90-tal, som bl.a. inbegriper filmen Änglagård. Musikjournalisten Tina Mehrafzoon guidar oss genom musiktrenderna med bl.a. Nirvana, Spice Girls och Backstreet Boys. Och resultatet av “Nostalgi-gör om mig" visas upp. Tittarna kan skicka in 90-talsbilder via DUO-appen. Programledare: Farah Abadi och Beppe Starbrink.Mer om programmet Frossandet i 1990-talet fortsätter och eurodiscokungen E-type bjuder på livemusik. Skådespelaren och regissören Helena Bergström berättar om sitt 90-tal, som bl.a. inbegriper filmen Änglagård. Musikjournalisten Tina Mehrafzoon guidar oss genom musiktrenderna med bl.a. Nirvana, Spice Girls och Backstreet Boys. Och resultatet av “Nostalgi-gör om mig" visas upp. Tittarna kan skicka in 90-talsbilder via DUO-appen. Programledare: Farah Abadi och Beppe Starbrink.Mer om programmet