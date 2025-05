Go'kväll Sverige

Vi fortsätter att frossa i 50-talet. Skådespelaren och programledaren Staffan Ling berättar om minnen från sin uppväxt. Han minns en tid då det kändes som att allt var möjligt, när mjölken köptes på lösvikt och hur barnen i trappuppgången samlades hos den granne som hade en tv-mottagare. Artisten Eva Eastwood ägnar sig åt rockabilly och 50-talsinspirerad rock'n'roll. Hon uppträder i studion med två nya låtar som andas 50-tal. Antikexperten Maria Granström berättar om formgivare som var stora under den tiden, bland annat Stig Lindberg och Yngve Ekström. Stylisten Hedvig Andér visar 50-talsmode och resultatet av “Nostalgi-gör om mig” presenteras. Programledare: Farah Abadi och Beppe Starbrink. Mer om programmet

Matte Lagerwall, från The Boppers, berättar om sin kärlek för 50-talsmusik. Trots att bandet bildades på 70-talet, thar medlemmarna alltid älskat rock'n'roll med stämsång och doo wop. I reportaget får vi träffa Stefan Garyd som äger och vårdar en Volvo Amazon. Under 50-talet tog bilismen fart på allvar i Sverige och Amazonen blev en av de mest kända bilmodellerna. Julen närmar sig och man kan undra hur jultraditionerna såg ut i mitten av 1900-talet. Etnolog Richard Tellström berättar om julmåltiden och antikexpert Maria Granström visar gammalt julpynt. Programledare: Farah Abadi och Beppe Starbrink.

Ikväll dyker vi ner i 50-talet. Etnologen Richard Tellström berättar om maten på den tiden. Det var inne med konserver, hamburgaren och ketchupen kom och det gjorde även glasstårtan trots att få hade tillgång till egen frys. I "Nostalgi-gör om mig" får tittaren Britta Sydh en snygg 50-talsstil. Den tidstypiska håruppsättningen fixar textilkonstnären och vintageexperten Miriam Parkman. Tittarna kan skicka in bilder på sitt 50-tal via DUO-appen. Programledare: Farah Abadi och Beppe Starbrink.

60-talsnostalgi, del 3 Publicerades: Lör 9 dec 2023 20:009 dec 2023 • 59 min Frossandet i 60-talet fortsätter. Sångerskan Ann-Louise Hansson framför låten "Är du ensam ikväll". Hon slog igenom stort med just den låten 1961. Sen rullade karriären på och Ann-Louise är idag den kvinnliga artist som har haft flest låtar på Svensktoppen. Claes af Geijerstam blev också ett namn på 60-talet med gruppen "Ola and the Janglers". Han berättar om minnen från spelningar i både Sverige och övriga Europa. C-G Karlsson dyker ner i SVT:s arkiv och delar med sig av tv-minnen. Han berättar bland annat om "Hvar fjortonde dag" och "Hemsöborna". Resultatet av "Nostalgi-gör om mig" visas upp. Programledare: Farah Abadi och Beppe Starbrink.

