Gaygalan 2025

QX läsare har traditionsenligt röstat fram årets vinnare till bl.a. årets HBTQ och årets Keep up the good work. Ett längre sammandrag från en färgsprakande festkväll på Cirkus i Stockholm med artistuppträdanden, prisutdelning och tacktal som hyllar mångfald och rätten att få vara sig själv. Robert Fux leder galan.

