Det svenska popundret

När diskoteken tar över dansgolven på 70-talet förutspås livemusikens död i Sverige. Men faktum är att några av de discjockeys som stod vid skivspelarna var de som skulle lägga grunden för det nutida svenska låtskrivarfenomenet. För utan bildandet av dj-kollektivet Swemix 1986 hade inte artister som Dr Alban, Ace of Base, Britney Spears och Backstreet Boys blivit de världsstjärnor de blev. Det var även startskottet och plantskolan för låtskrivare som Denniz Pop, Max Martin, Andreas Carlsson med flera. Låtskrivare som nådde topplisteframgångar som bara Benny Andersson, Björn Ulveaus och Per Gessle varit på tidigare. I del 3 berättar vi om Dr Alban, Denniz Pop, Ace of Base, Max Martin, Backstreet Boys, Britney Spears, Rob ’n’ Raz m.fl. Mer om programmet

Samtidigt som Ace of Base, Dr Alban, Britney Spears och Backstreet Boys sprider hits skrivna i Stockholm över världen, så bubblar en annan musikscen under ytan ute i landet. I replokaler i varje svensk småstad görs musik i sann "gör det själv"-anda. Utan sikte på listettor lyckas ändå några av banden och artisterna nå ut. Kanske inte högst upp på topplistorna, men väl på omslagen till världens största musiktidningar och som gästartister i de mest prestigefyllda teveprogrammen, från USA och England till Japan. Från att vara hitlandet Sverige skapas en bild av Sverige som det coola musiklandet, med t.ex. The Cardigans, The Wannadies, The Hives, Meja, Pandora, Atomic Swing.

