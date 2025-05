Kan bara ses i Sverige

Gerry and the Pacemakers, Michael Cox, Monika Lind Publicerades: Tor 4 feb 2016 06:001963 • 29 min Visa beskrivning Artister: Gerry and the Pacemakers, Michael Cox, Monika Lind och Östen Warnerbring. Programledare: Kersti Adams-Ray, Kjell Eriksson och Klas Burling. Husband: The Telstars, Huskör: Gals and Pals (Kerstin Bagge, Ulla Hallin, Pia Lang, Svante Thuresson, Lars Bagge och Leppe Sundevall) Producent: Lasse SarriMer om programmet

Artister: Gerry and the Pacemakers, Michael Cox, Monika Lind och Östen Warnerbring. Programledare: Kersti Adams-Ray, Kjell Eriksson och Klas Burling. Husband: The Telstars, Huskör: Gals and Pals (Kerstin Bagge, Ulla Hallin, Pia Lang, Svante Thuresson, Lars Bagge och Leppe Sundevall) Producent: Lasse SarriMer om programmet