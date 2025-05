Operation Argus

En spionberättelse från vår fredliga avkrok i världen. Historien börjar en vinterkväll i Stockholms frihamn år 1943. En lejdbåt har just anlänt. Lejdbåtens radiotelegrafist passerar den inhägnade vaktporten. I en gengasosande taxi far han in till stan och en bio. På bion blir han tagen för en annan, en mycket viktigare person... Regi: Håkan Ersgård. I rollerna: Ove Tjernberg (Hans), Christina Schollin (Syster Karin), Jan Erik Lindqvist (Kommissarie Simonsson), Frej Lindqvist (Lotze) och Morgan Andersson (Kriminalkonstapeln).

Lägg till i Min lista