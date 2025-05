Babels bibliotek

Vems är Förintelsen? Steve Sem-Sandberg om sin Augustprisade och hyllade dokumentärroman, De fattiga i Łódź om det judiska gettot som nazisterna inrättade i den polska staden under andra världskriget. Om att sätta sig in i och skriva om Förintelsens verklighet, och hur man går tillväga för att beskriva fysisk och psykisk instängdhet och om människans svårsläckta hopp. Daniel Sjölin intervjuade honom 2009. Mer om programmet

Vems är Förintelsen? Steve Sem-Sandberg om sin Augustprisade och hyllade dokumentärroman, De fattiga i Łódź om det judiska gettot som nazisterna inrättade i den polska staden under andra världskriget. Om att sätta sig in i och skriva om Förintelsens verklighet, och hur man går tillväga för att beskriva fysisk och psykisk instängdhet och om människans svårsläckta hopp. Daniel Sjölin intervjuade honom 2009. Mer om programmet

Deckarstjärnan Maj Sjöwall, som tillsammans med sin man Per Wahlöö skapade deckarhistoria med romanerna om poliskommissarien Martin Beck. Ett samtal om samarbete och snutar, om varför Gunvald Larsson var så rolig att skriva och varför Martin Beck aldrig ringer. Och så får vi ett omistligt författartips: Om ni inte kan skriva, låt bli. Jessika Gedin intervjuade Maj Sjöwall i Babel 2012. Mer om programmet

Deckarstjärnan Maj Sjöwall, som tillsammans med sin man Per Wahlöö skapade deckarhistoria med romanerna om poliskommissarien Martin Beck. Ett samtal om samarbete och snutar, om varför Gunvald Larsson var så rolig att skriva och varför Martin Beck aldrig ringer. Och så får vi ett omistligt författartips: Om ni inte kan skriva, låt bli. Jessika Gedin intervjuade Maj Sjöwall i Babel 2012. Mer om programmet

Patti Smith är punkpionjär, poet och bildkonstnär, men också en engagerad läsare. I intervjun berättar hon om sin kärlek till litteratur och bildboken En bok av dagar, som består av ett foto och en text om dagen under ett års tid. Bilderna bygger på Patti Smiths instagramkonto och föreställer kaffekoppar, gravar och hennes ständiga inspiratörer inom konst och musik. Intervju: Jessika Gedin, 2023. Mer om programmet

Patti Smith är punkpionjär, poet och bildkonstnär, men också en engagerad läsare. I intervjun berättar hon om sin kärlek till litteratur och bildboken En bok av dagar, som består av ett foto och en text om dagen under ett års tid. Bilderna bygger på Patti Smiths instagramkonto och föreställer kaffekoppar, gravar och hennes ständiga inspiratörer inom konst och musik. Intervju: Jessika Gedin, 2023. Mer om programmet

Den isländske författaren Sjón om efterkrigstidens Island, nazism och naiva tonåringar i ett samtal om sin bok Rågblont hår, grå ögon. Sjón är samtidens mest kände isländske författare med ett flertal prisade romaner och diktsamlingar bakom sig. För sångtexterna till filmen Dancer in the dark blev han Oscarsnominerad. Intervju: Jessika Gedin, 2020. Mer om programmet

Den isländske författaren Sjón om efterkrigstidens Island, nazism och naiva tonåringar i ett samtal om sin bok Rågblont hår, grå ögon. Sjón är samtidens mest kände isländske författare med ett flertal prisade romaner och diktsamlingar bakom sig. För sångtexterna till filmen Dancer in the dark blev han Oscarsnominerad. Intervju: Jessika Gedin, 2020. Mer om programmet

Karin Smirnoff om Sen for jag hem Publicerades: Sön 11 feb 2024 02:0011 feb 2024 • 10 min Visa beskrivning Författaren Karin Smirnoff pratar om mord, otrohet och onda barndomsminnen i en intervju om boken Sen for jag hem, den tredje och avslutande delen i trilogin om den slagfärdiga och kreativa men självdestruktiva Jana Kippo. Hur gör man slut med en älskad romankaraktär? Fotografen och trävaruhandlaren Karin Smirnoff debuterade med en skräll 2018 med Jag for ner till bror. Året därpå kom Vi for upp med mor och nu är trilogin fullbordad. Intervju: Jessika Gedin, 2020.Mer om programmet

Författaren Karin Smirnoff pratar om mord, otrohet och onda barndomsminnen i en intervju om boken Sen for jag hem, den tredje och avslutande delen i trilogin om den slagfärdiga och kreativa men självdestruktiva Jana Kippo. Hur gör man slut med en älskad romankaraktär? Fotografen och trävaruhandlaren Karin Smirnoff debuterade med en skräll 2018 med Jag for ner till bror. Året därpå kom Vi for upp med mor och nu är trilogin fullbordad. Intervju: Jessika Gedin, 2020.Mer om programmet