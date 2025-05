Kan bara ses i Sverige

Sjaunja - livet i väglöst land Publicerades: Mån 16 dec 2024 02:0016 dec 2024 • 49 minFinns som syntolkat Visa beskrivning Sjaunja naturreservat, ett vildvuxet myrområde lika stort som hela Blekinge - en orörd natur, fylld av äventyr och vilda djur. Ett kompisgäng paddlar genom vildmarken, målet är byn Akkavaara. En avskärmad by, som under 1700-talet blir ny boplats för ett litet antal familjer. Varför hamnade man just där, hur levde man, och varför blev det så att byn plötsligt avfolkades?Mer om programmet

