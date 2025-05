Kampen om fjället

Tack vare allemansrätten kan alla röra sig fritt i den svenska naturen. Men under 2023 måste det fattas ett svårt beslut om fjällstationerna i Jämtland. Längs de natursköna vandringslederna har det blivit allt trängre och renarna far illa. Samerna har lagstadgad rätt till området och samtidigt ökar fjällturismen och svenskarnas intresse för friluftsliv. Svenska Turistföreningen (STF) värnar om allemansrätten, men måste samtidigt ta hänsyn till samerna. Frågan ställs till sist på sin spets - vem har egentligen rätt att vara här? En dokumentär i två delar - filmad under året som leder fram till ett omdebatterat politiskt beslut.

