Så orsakade vi klimatkrisen

Vår planet har under miljarder år formats av naturens krafter. Idag har mänskligheten i sig blivit en egen naturkraft där vi kunnat omforma naturen efter våra egna idéer och önskningar. Vi har klivit in i den epok som kallas antropocen. I den här serien får vi se hur människans förmåga till innovation gjort oss till den mest inflytelserika livsformen på planeten jorden. Originaltitel: Anthropocene – The Rise of Humans.

