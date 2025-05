Det är sportlov på Södermalm. Bettan, Greger och alla andra som är nåt ska till fjällen. Per är som vanligt pank men försöker bli skidlärare för att hänga med och få chans på Bettan. Del 1 av 8. Mer om programmet

2. Klubb Margareta Publicerades: Fre 27 sep 2024 02:0027 sep 2024 • 15 min

Klubb Margareta är det hippaste stället i stan. Men att ta sig in är inte det lättaste för såna som Per. Bettan vill in i VIP:en och hänga med kändisar, men är det allt hon drömmer om? Del 2 av 8.

