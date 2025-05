Jag heter Fredrik Boltes och har jojo-bantat hela mitt liv. Jag har provat alla bantningsmetoder som finns men väger fortfarande över 160 kilo och har svårt att leva ett vanligt liv med min son. Till slut bestämmer jag mig för att göra en gastric bypass-operation, men hur farlig är en magsäcksoperation? Kan jag inte gå ner i vikt på andra sätt? Hur blir livet efter operationen? Och vem fan betalar för kalaset? Under åtta år har vänner och kollegor filmat mig före, under och efter operationen. Resultatet är en halvtramsig dokumentärserie på dödligt allvar. Det blir reggae, satir, hårt klippta expertintervjuer, standup och en dos av svamp under pungen. Välkommen till min tjockumentär.

Lägg till i Min lista