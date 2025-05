Studierektorns sista strid

En fristående fortsättning i tre delar på Tomas Arvidssons och Per Berglunds serier "Dubbelstötarna" och "Dubbelsvindlarna". I denna del gör studierektor Bertilsson vid Kalmarskolan egendomliga affärer, och det äventyrliga pensionärsparet i Spanien har besvär med en stulen miljon i en papplåda. I rollerna: Björn Gustafson (studierektorn) Birgitta Valberg (Agnes) Lauritz Falk (Lennart) Helena Brodin (hustrun) Leif Liljeroth (rektorn) Lena Dahlman (konsthandlaren) Niels Dybeck (polischefen) Bibi Nordin (biologilärarinnan) Eva Engström (kristendomslärarinnan) Tomas Norström (teckningsläraren) Maria Hansson-Bandobranski (fru Ander) Totte Wallin (gymnastikläraren) Emry Paulsson (kemiläraren) Palle Granditsky (latinläraren) Harald Hamrell (kandidaten) Gunnar Jandén (vaktmästaren) Evert Jansson (affärslejonet) Anders Granström (polismästaren) Åke Lagergren (kamrern) Michael Manson (portiern) Olle Grönstedt (ordföranden) Lasse Ståhl (fysikläraren) Manus: Tomas Arvidsson Per Berglund Regi: Per Berglund Producent: Brian Wikström

Lägg till i Min lista