Avsnitt 3 Publicerades: Sön 2 apr 2017 06:001973 • 28 min Del 3 av 6. Medverkande: Brasse Brännström, Magnus Härenstam, Akademiska kören under ledning av Eskil Hemberg och Roy Bradley and his Nutcrackers.

