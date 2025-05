Kan bara ses i Sverige

Avsnitt 1 Publicerades: Sön 2 apr 2017 06:001986 • 29 min Visa beskrivning Del 1 av 6. Serie i sex delar om två bröder och en mack. Av och med Galenskaparna och After Shave. Del ett i vilken en beige kund med en blå 240 misslyckas med att framföra sitt ärende, och två mystiska män kommer med ett hotfullt meddelande. I rollerna: Knut Agnred, Per Fritzell, Kerstin Granlund, Claes Eriksson, Anders Eriksson, Jan Rippe och Peter Rangmar. Producent: Per Arne Norell.Mer om programmet

Del 1 av 6. Serie i sex delar om två bröder och en mack. Av och med Galenskaparna och After Shave. Del ett i vilken en beige kund med en blå 240 misslyckas med att framföra sitt ärende, och två mystiska män kommer med ett hotfullt meddelande. I rollerna: Knut Agnred, Per Fritzell, Kerstin Granlund, Claes Eriksson, Anders Eriksson, Jan Rippe och Peter Rangmar. Producent: Per Arne Norell.Mer om programmet