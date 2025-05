Jerry Williams show

Kan bara ses i Sverige

Avsnitt 1 Publicerades: Tis 18 maj 2021 06:001978 • 56 min Visa beskrivning Musikaliskt hålligång med Jerry Williams och hans gäster. Cornelis Vreeswijk sjunger bl a "Felicia pratar", "Hej min sköna skåda Nybroviken" och i duett med Jerry Williams "But it's all right now, I learn my lesson.." och Ingela "Pling" Forsman framför bl a "I want to be loved by you".Mer om programmet

Musikaliskt hålligång med Jerry Williams och hans gäster. Cornelis Vreeswijk sjunger bl a "Felicia pratar", "Hej min sköna skåda Nybroviken" och i duett med Jerry Williams "But it's all right now, I learn my lesson.." och Ingela "Pling" Forsman framför bl a "I want to be loved by you".Mer om programmet