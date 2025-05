Kriminalarkivet: Gangsterkrig

1. Tjuvligor och spritsmugglare Publicerades: Sön 7 jan 2024 02:007 jan 2024 • 18 min Visa beskrivning I slutet av 1800-talet satte ett flertal ungdomsligor skräck i de svenska städerna. Tjugo år senare vällde illegal sprit in från smugglare i skärgårdarna. Under 1950-talet, började narkotikan komma in i samhället. I fyra program berättar André Pops och Lasse Lampers om hur gängkriminaliteten och den organiserade brottsligheten utvecklats i Sverige. Del 1 av 4.Mer om programmet

