Cyklopernas land uppesittarkväll Publicerades: Mån 23 dec 2024 20:0023 dec 2024 • 4 tim 6 min Visa beskrivning Vaka in julen tillsammans med Cyklopernas land och vänner. Programledaren Christopher Garplind och hans panel bjuder in folkkära gäster till sin sjönära villa för att fira in julen. Denna magiska kväll bjuder på rimstuga, tävlingar, liveuppträdanden, samtal från tittare, julpynt, puttrande grytor, rykande julmat, tomtar, bockar, tårar, skratt och kärlek.Mer om programmet

