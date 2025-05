Chelsea Detective

Kan bara ses i Sverige

1. The Wages of Sin Publicerades: Ons 25 dec 2024 02:0025 dec 2024 • 1 tim 28 min Visa beskrivning Stenhuggaren Andrew Knightley knuffas framför ett tunnelbanetåg under lunchrusningen. Allt eftersom kriminalkommissarie Max Arnolds utredning av fallet fortskrider, tecknas bilden av Knightley som en ensam, troende och plågad man som trodde att han var förföljd av en ande som lämnade hämndlystna bibliska meddelanden. Men mördaren som Max är på jakt efter är i allra högsta grad en människa av kött och blod. I rollerna: Adrian Scarborough, Sonita Henry, Anamaria Marinca, Lucy Phelps, Peter Bankolé, m.fl. Del 1 av 4: The Wages of Sin.Mer om programmet

Stenhuggaren Andrew Knightley knuffas framför ett tunnelbanetåg under lunchrusningen. Allt eftersom kriminalkommissarie Max Arnolds utredning av fallet fortskrider, tecknas bilden av Knightley som en ensam, troende och plågad man som trodde att han var förföljd av en ande som lämnade hämndlystna bibliska meddelanden. Men mördaren som Max är på jakt efter är i allra högsta grad en människa av kött och blod. I rollerna: Adrian Scarborough, Sonita Henry, Anamaria Marinca, Lucy Phelps, Peter Bankolé, m.fl. Del 1 av 4: The Wages of Sin.Mer om programmet