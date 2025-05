Mitt under kalla kriget kör en sovjetisk ubåt på grund utanför Karlskrona och plötsligt befinner sig Sverige i händelsernas centrum. Statsminister Thorbjörn Fälldin försöker lösa konflikten och undvika ett världskrig mellan två kärnvapenmakter samtidigt som han tampas med en velig utrikesminister och en stridslysten överbefälhavare. Whiskey on the rocks är inspirerad av verkliga händelser.

