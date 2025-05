Peter Birros dramaserie om musik och ung, desperat kärlek. Det handlar om drömmen att bli något stort – om hur svårt det är att slå sig fri från sitt förflutna – och om konsekvenserna man alltid får ta, för valen man gör. Och så blir det massor av musik med The Smiths, The Cure och The Cult. Sändes december 2014.

