Göran Zachrisson – porträttet

Ingen annan sa "att det enda jag vet om den här putten är att klockan är kvart i tre" eller "bollen landar på greenen som en fjäril med ömma fötter". I mer än ett halvt sekel fängslade golfkommentatorn Göran Zachrisson sina tittare med sin unika formuleringsförmåga. Han skildrade all slags idrott och mötte världens bästa utövare i exklusiva intervjuer. När filmaren Jens Lind klev in i Zaches liv hade han just fyllt 80 år och arbetade för fullt, men året som följde skulle visa sig bli det värsta i hans liv. Han åkte fast för rattfylla. Tiden i väntan på rättegången blev en tillbakablick på en karriär som är tv-historia. Göran Zachrisson avled 2021.

