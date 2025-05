Insamlingen

En randig fångjacka, en kaffeservis och en bortglömd dagbok. Bakom varje föremål finns osannolika, rörande och skrämmande historier som beskriver deportationen av Europas judar under Förintelsen. Berättelserna och föremålen samlades in av intendenter som reste runt i landet under 2021 för att bygga upp Sveriges museum om Förintelsen. Berättare är förintelseöverlevarna Eva Lecerof, Kiwa Zyto, Livia Fränkel, Berith Kalander, Susanne Rothschild Lundin, Monica Rothschild Trollsås, David Tall och Leon Weintraub. En film av Johan Palmgren från 2024.

