09:00 Forum: Politik och samhälle * 09:30 Pressträff: Konjunkturläget. DIREKT. Konjunkturinstitutets prognos för svensk och internationell ekonomi presenteras. Rapporten Konjunkturläget publiceras fyra gånger per år. Med Ylva Hedén Westerdahl, prognoschef, och Albin Kainelainen, generaldirektör. * 10:00 Barnens digitala verklighet. I en ny rapport undersöks barns skärmanvändning både i hemmet och i skolundervisningen. Hur ser attityden till digitala läromedel ut jämfört med tryckta skolböcker? Vad gör barn och unga på nätet och hur påverkas de av sociala medier? Arrangör: Internetstiftelsen. Från 4/12. * 11:00 Efter Bromma - hur mår svenskt flyg och Arlanda? Ett seminarium om flygets förutsättningar i Sverige och Norden. Att Arlanda har tappat i konkurrenskraft över tid är vida känt men hur mår egentligen Sveriges största flygplats? Och hur ser framtiden ut för flyget i Sverige. Arrangör: Stockholms handelskammare. Från 28/11. * 12:00 Rapport * 12:03 Hur påverkar tvångsomhändertagande barns hälsa? Varje år tvångsomhändertas tusentals barn och ungdomar i Sverige på grund av missförhållanden i hemmet, missbruk eller kriminalitet. Nationalekonomen Ronja Helénsdotter har studerat effekterna av socialtjänstens ingripande och undersökt hur tvångsplacering av barn har påverkat deras hälsa. Arrangör: SNS. Från 4/11. * 13:15 Idébaren: Kapprustning för fred? Är avskräckning det enda sättet att skapa fred? Leder ökade försvarssatsningar till en säkrare värld, eller har vi för stor tilltro till militära lösningar? Panelsamtal om framtidens krigföring, diplomati och de olika idéerna om freden. Arrangör: Kulturhuset Stadsteatern, Arena Idé och tankesmedjan Timbro. Från 10/12. * 15:00 EU-magasinet Några av de senaste debatterna i EU-parlamentet i Strasbourg och andra heta EU-nyheter kommenteras och analyseras. Programledare: Kristoffer Törnmalm. Från 19/12. Mer om programmet

09:00 Forum: Politik och samhälle * 09:30 Pressträff: Konjunkturläget. DIREKT. Konjunkturinstitutets prognos för svensk och internationell ekonomi presenteras. Rapporten Konjunkturläget publiceras fyra gånger per år. Med Ylva Hedén Westerdahl, prognoschef, och Albin Kainelainen, generaldirektör. * 10:00 Barnens digitala verklighet. I en ny rapport undersöks barns skärmanvändning både i hemmet och i skolundervisningen. Hur ser attityden till digitala läromedel ut jämfört med tryckta skolböcker? Vad gör barn och unga på nätet och hur påverkas de av sociala medier? Arrangör: Internetstiftelsen. Från 4/12. * 11:00 Efter Bromma - hur mår svenskt flyg och Arlanda? Ett seminarium om flygets förutsättningar i Sverige och Norden. Att Arlanda har tappat i konkurrenskraft över tid är vida känt men hur mår egentligen Sveriges största flygplats? Och hur ser framtiden ut för flyget i Sverige. Arrangör: Stockholms handelskammare. Från 28/11. * 12:00 Rapport * 12:03 Hur påverkar tvångsomhändertagande barns hälsa? Varje år tvångsomhändertas tusentals barn och ungdomar i Sverige på grund av missförhållanden i hemmet, missbruk eller kriminalitet. Nationalekonomen Ronja Helénsdotter har studerat effekterna av socialtjänstens ingripande och undersökt hur tvångsplacering av barn har påverkat deras hälsa. Arrangör: SNS. Från 4/11. * 13:15 Idébaren: Kapprustning för fred? Är avskräckning det enda sättet att skapa fred? Leder ökade försvarssatsningar till en säkrare värld, eller har vi för stor tilltro till militära lösningar? Panelsamtal om framtidens krigföring, diplomati och de olika idéerna om freden. Arrangör: Kulturhuset Stadsteatern, Arena Idé och tankesmedjan Timbro. Från 10/12. * 15:00 EU-magasinet Några av de senaste debatterna i EU-parlamentet i Strasbourg och andra heta EU-nyheter kommenteras och analyseras. Programledare: Kristoffer Törnmalm. Från 19/12. Mer om programmet

09:00 Riksdagens frågestund. Fyra ministrar svarar på riksdagsledamöternas frågor direkt i kammaren. Från 28/11. '10:15 Forum: Politik och samhälle * 11:00 Marknadsskolan och straffansvar för psykiskt våld DIREKT. Interpellationsdebatt i riksdagen. Ministrar svarar på riksdagsledamöterna i förväg inlämnade, skriftliga frågor. Efter varje svar blir det debatt där alla ledamöter som vill får delta. * 12:00 Rapport * 12:03 Interpellationsdebatterna fortsätter DIREKT * 12:30 Så kan digitalt utanförskap motverkas och förebyggas. Digitalidags tema i år är mod; mod att ta sig an utvecklingen men också mod att stanna upp och reflektera i en tid av snabb förändring. Samtal med experter från olika sektorer om digitaliseringens möjligheter och utmaningar, bland andra civilminister Erik Slottner (KD) och Googles Sverigechef Anna Wikland. Arrangör: Digitalidag, en del av Post- och telestyrelsen. Från 15/11. * 14:00 Den gröna samhällsomvandlingen i norr. Om tidigare erfarenheter och åtgärder framöver, lokalt och nationellt. Och om vad som är aktuellt inom EU. Dessutom diskussion med fem riksdagspolitiker om politikens roll. Arrangör: IVA. Från 27/11. Mer om programmet

09:00 Riksdagens frågestund. Fyra ministrar svarar på riksdagsledamöternas frågor direkt i kammaren. Från 28/11. '10:15 Forum: Politik och samhälle * 11:00 Marknadsskolan och straffansvar för psykiskt våld DIREKT. Interpellationsdebatt i riksdagen. Ministrar svarar på riksdagsledamöterna i förväg inlämnade, skriftliga frågor. Efter varje svar blir det debatt där alla ledamöter som vill får delta. * 12:00 Rapport * 12:03 Interpellationsdebatterna fortsätter DIREKT * 12:30 Så kan digitalt utanförskap motverkas och förebyggas. Digitalidags tema i år är mod; mod att ta sig an utvecklingen men också mod att stanna upp och reflektera i en tid av snabb förändring. Samtal med experter från olika sektorer om digitaliseringens möjligheter och utmaningar, bland andra civilminister Erik Slottner (KD) och Googles Sverigechef Anna Wikland. Arrangör: Digitalidag, en del av Post- och telestyrelsen. Från 15/11. * 14:00 Den gröna samhällsomvandlingen i norr. Om tidigare erfarenheter och åtgärder framöver, lokalt och nationellt. Och om vad som är aktuellt inom EU. Dessutom diskussion med fem riksdagspolitiker om politikens roll. Arrangör: IVA. Från 27/11. Mer om programmet

09:00 Hur kan biståndet bekämpa korruption? En ny rapport har kartlagt aktuell kunskap och utvärderat Sidas arbete för att motverka korruption som utvecklingshinder. Rapporten presenteras och diskuteras. Arrangör: Expertgruppen för biståndsanalys. Från 7/11. * 10:30 Forum: Politik och samhälle * 11:00 EU-magasinet DIREKT. Några av de senaste debatterna i EU-parlamentet i Strasbourg och andra heta EU-nyheter kommenteras och analyseras. Programledare: Niklas Svensson. * 12:00 Rapport * 12:03 Riksdagsdebatt inför beslut DIREKT. Riksdagen debatterar utskottens förslag inför eftermiddagens votering. * 12:30 Så kan digitalt utanförskap motverkas och förebyggas. Digitalidags tema i år är mod; mod att ta sig an utvecklingen men också mod att stanna upp och reflektera i en tid av snabb förändring. Samtal med experter från olika sektorer om digitaliseringens möjligheter och utmaningar, bland andra civilminister Erik Slottner (KD) och Googles Sverigechef Anna Wikland. Arrangör: Digitalidag, en del av Post- och telestyrelsen. Från 15/11. * 14:00 Riksdagens frågestund DIREKT. Fyra ministrar svarar på riksdagsledamöternas frågor direkt i kammaren. * 15:10 Vilken roll ska EU spela i Mellanöstern? EU-parlamentarikerna Alice Teodorescu Måwe (KD) och Evin Incir (S) om vilka åtgärder EU kan vidta för att förmå parterna att stoppa våldet mot civila i Mellanöstern. Programledare: Marcus Carlehed. Från 12/11. 15:30 Förlängd skolplikt och studieförbunden DIREKT. Interpellationsdebatt i riksdagen. Ministrar svarar på riksdagsledamöterna i förväg inlämnade, skriftliga frågor. Efter varje svar blir det debatt där alla ledamöter som vill får delta. Mer om programmet

09:00 Hur kan biståndet bekämpa korruption? En ny rapport har kartlagt aktuell kunskap och utvärderat Sidas arbete för att motverka korruption som utvecklingshinder. Rapporten presenteras och diskuteras. Arrangör: Expertgruppen för biståndsanalys. Från 7/11. * 10:30 Forum: Politik och samhälle * 11:00 EU-magasinet DIREKT. Några av de senaste debatterna i EU-parlamentet i Strasbourg och andra heta EU-nyheter kommenteras och analyseras. Programledare: Niklas Svensson. * 12:00 Rapport * 12:03 Riksdagsdebatt inför beslut DIREKT. Riksdagen debatterar utskottens förslag inför eftermiddagens votering. * 12:30 Så kan digitalt utanförskap motverkas och förebyggas. Digitalidags tema i år är mod; mod att ta sig an utvecklingen men också mod att stanna upp och reflektera i en tid av snabb förändring. Samtal med experter från olika sektorer om digitaliseringens möjligheter och utmaningar, bland andra civilminister Erik Slottner (KD) och Googles Sverigechef Anna Wikland. Arrangör: Digitalidag, en del av Post- och telestyrelsen. Från 15/11. * 14:00 Riksdagens frågestund DIREKT. Fyra ministrar svarar på riksdagsledamöternas frågor direkt i kammaren. * 15:10 Vilken roll ska EU spela i Mellanöstern? EU-parlamentarikerna Alice Teodorescu Måwe (KD) och Evin Incir (S) om vilka åtgärder EU kan vidta för att förmå parterna att stoppa våldet mot civila i Mellanöstern. Programledare: Marcus Carlehed. Från 12/11. 15:30 Förlängd skolplikt och studieförbunden DIREKT. Interpellationsdebatt i riksdagen. Ministrar svarar på riksdagsledamöterna i förväg inlämnade, skriftliga frågor. Efter varje svar blir det debatt där alla ledamöter som vill får delta. Mer om programmet

Mån 25 nov 2024 09:00 Publicerades: Mån 25 nov 2024 09:007 tim 1 min Visa beskrivning 09:00 Riksdagens frågestund. Fyra ministrar svarar på riksdagsledamöternas frågor direkt i kammaren. Från 21/11. * 10:15 Forum: Politik och samhälle * 11:00 Svenska elpriser och vårdköer till operation DIREKT. Interpellationsdebatter i riksdagen. Ministrar svarar på riksdagsledamöterna i förväg inlämnade, skriftliga frågor. Efter varje svar blir det debatt där alla ledamöter som vill får delta. * 12:00 Rapport * 12:03 Interpellationsdebatterna fortsätter DIREKT * 13:30 Fler seniorer på arbetsmarknaden - ett plus för Sverige? Hur ser arbetsmarknaden ut för Sveriges seniorer? Ny rapport presenteras av nationalekonomen och IFN-forskaren Per Skedinger följt av panelsamtal med äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje (M), John Mellkvist från Pluskommissionen och pensionsekonom Mattias Munter. Arrangör: Pluskommissionen. Från 17/10. * 14:30 Så kan digitalt utanförskap motverkas och förebyggas. Digitalidags tema i år är mod; mod att ta sig an utvecklingen men också mod att stanna upp och reflektera i en tid av snabb förändring. Samtal med experter från olika sektorer om digitaliseringens möjligheter och utmaningar, bland andra civilminister Erik Slottner (KD) och Googles Sverigechef Anna Wikland. Arrangör: Digitalidag, en del av Post- och telestyrelsen. Från 15/11.Mer om programmet

09:00 Riksdagens frågestund. Fyra ministrar svarar på riksdagsledamöternas frågor direkt i kammaren. Från 21/11. * 10:15 Forum: Politik och samhälle * 11:00 Svenska elpriser och vårdköer till operation DIREKT. Interpellationsdebatter i riksdagen. Ministrar svarar på riksdagsledamöterna i förväg inlämnade, skriftliga frågor. Efter varje svar blir det debatt där alla ledamöter som vill får delta. * 12:00 Rapport * 12:03 Interpellationsdebatterna fortsätter DIREKT * 13:30 Fler seniorer på arbetsmarknaden - ett plus för Sverige? Hur ser arbetsmarknaden ut för Sveriges seniorer? Ny rapport presenteras av nationalekonomen och IFN-forskaren Per Skedinger följt av panelsamtal med äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje (M), John Mellkvist från Pluskommissionen och pensionsekonom Mattias Munter. Arrangör: Pluskommissionen. Från 17/10. * 14:30 Så kan digitalt utanförskap motverkas och förebyggas. Digitalidags tema i år är mod; mod att ta sig an utvecklingen men också mod att stanna upp och reflektera i en tid av snabb förändring. Samtal med experter från olika sektorer om digitaliseringens möjligheter och utmaningar, bland andra civilminister Erik Slottner (KD) och Googles Sverigechef Anna Wikland. Arrangör: Digitalidag, en del av Post- och telestyrelsen. Från 15/11.Mer om programmet