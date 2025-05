Dokument utifrån: USA och misslyckandet i Afghanistan

Kan bara ses i Sverige

1. Som is på en het sten Publicerades: Sön 28 aug 2022 02:0028 aug 2022 • 59 min Visa beskrivning USA spenderade nästan 1 biljon dollar, tiotusen miljarder kronor, under det tjugo år långa kriget mot talibanerna. Den blodiga konflikten orsakade stort lidande. Ändå tvingades USA under kaotiska former lämna över landet till fienden i augusti 2021. Vilka misstag gjorde USA under sin tid i Afghanistan, som ledde till att kriget blev ett av USA:s största utrikespolitiska misslyckanden? Del 1 av 2: Som is på en het sten.Mer om programmet

