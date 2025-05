Dödlig svartsjuka

19-åriga Mutlu Kaya tar Turkiet med storm med sin otroliga sångröst och går till final i en populär talangshow. Men det står inte hennes svartsjuka ex ut med. Han skjuter henne i huvudet. Mutlu överlever och inleder en kamp för att återfå sin röst, för sin framtid och för alla kvinnor som drabbas av det dödliga våldet i Turkiet. En film av Nick Read och Ayse Topak från 2022. Originaltitel: My name is Happy.

