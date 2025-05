Den döende detektiven

När den pensionerade polisen Lars Martin Johansson drabbas av en stroke ställs hans liv på ända. Njutningens tid med whisky och smör är förbi. Hans läkare får honom intresserad av ett tio år gammalt ouppklarat sexualmord på en liten flicka. Han slår sig ihop med sin gamla kompanjon Eriksson, som har tillgång till polisens gamla utredningsmaterial. De förstår ganska snart att den mördade flickans pappa döljer något. I rollerna: Rolf Lassgård, Helena af Sandeberg, Per Svensson, Henrik Norlén, Lena B Eriksson, Amanda Ooms, Alexej Manvelov, Angelika Prick, Ellen Jelinek, David Mjönes, Ardalan Esmaili, Savannah Issa, m.fl. Del 1 av 3. Mer om programmet

Avsnitt 2 Publicerades: Fre 18 apr 02:00Fre 18 apr • 59 minFinns som syntolkat Visa beskrivning Genomgången av det ouppklarade sexualmordet på den lilla flickan går in i en ny fas då ett oumbärligt tips kommer in och pekar ut riktningen. LMJ:s fru oroar sig för hans höga blodtryck och dåliga värden. Själv rids han av dödsångest och känslan av meningslöshet inför sitt förfall och fysiska tillkortakommande. I rollerna: Rolf Lassgård, Helena af Sandeberg, Per Svensson, Henrik Norlén, Lena B Eriksson, Amanda Ooms, Alexej Manvelov, m.fl. Del 2 av 3.

