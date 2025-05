Idag 09:00 Publicerades: Igår 09:00Igår 09:00 • 7 tim 1 min Visa beskrivning 09:00 Debatt inför beslut DIREKT. Riksdagen debatterar utskottens förslag inför eftermiddagens omröstning. * 12:00 Rapport * 12:03 Mediebarometern 2024 - trender och utvecklingsmönster. Presentation av den årliga undersökningen av medieanvändningen i Sverige. Det blir också en analys av hur tv-tittandet förändrats över tid och radions 100-årsjubileum uppmärksammas. Arrangör: Nordicom vid Göteborgs universitet. Från 6/5. * 13:00 Talangpool för EU. Kan en ny typ av digital platsbank hjälpa företag i EU att hitta rätt kompetens utanför unionen? Debatt om förslaget en “europeisk talangpool” med EU-parlamentarikerna Abir Al-Sahlani (C) och Alice Teodorescu Måwe (KD). Programledare på plats i Strasbourg: Marcus Carlehed. Från 7/5. * 13:20 30 år i EU och vad det har betytt för Sverige. EU-minister Jessica Rosencrantz (M) inledningstalar på Europadagen. Arrangör: Regeringskansliet m.fl. Från Europadagen 9/5. * 13:35 Så påverkas den inre marknaden när EU växer. Med fler medlemsländer i EU växer även den inre marknaden. Hur har inträdet på den inre marknaden påverkat respektive land. En panel diskuterar erfarenheter och lärdomar som kan appliceras på framtida utvidgningar med speciellt fokus på Ukraina. Arrangör: Regeringskansliet, EU-kommissionen och EU-parlamentet i Sverige, Kommerskollegium m.fl. Från Europadagen 9/5, * 14:05 EU-kommissionen om EU:s framtid. EU-kommissionär Jessika Roswall intervjuas av Annika Wäppling Korzinek från EU-kommissionens representation i Sverige, och ger sin syn på EU-arbetet och unionens framtid. Arrangör: EU-kommissionen i Sverige. Från Europadagen 9/5. * 14:20 EU och jobben: vad väntar framtidens arbetstagare? Beslut som fattas på EU-nivå har stor påverkan på svensk arbetsmarknad. De fackliga centralorganisationerna LO, TCO, och Saco samtalar om hur 30 år i EU har lämnat spår i människors arbetsliv. Vad är bra, och vilka utmaningar återstår? Och inte minst, hur ser framtiden ut för arbetstagare i Europa? Arrangör: LO, TCO och Saco. Från Europadagen 9/5. * 14:55 Det nya världslägets påverkan på den svenska modellen. Vad kan den nya geopolitiken innebära för regleringen av villkoren på arbetsmarknaden? Blir det svårare att bibehålla den svenska arbetsmarknadsmodellen? Arrangör: Futurion. Från 29/4.Mer om programmet 09:00 Debatt inför beslut DIREKT. Riksdagen debatterar utskottens förslag inför eftermiddagens omröstning. * 12:00 Rapport * 12:03 Mediebarometern 2024 - trender och utvecklingsmönster. Presentation av den årliga undersökningen av medieanvändningen i Sverige. Det blir också en analys av hur tv-tittandet förändrats över tid och radions 100-årsjubileum uppmärksammas. Arrangör: Nordicom vid Göteborgs universitet. Från 6/5. * 13:00 Talangpool för EU. Kan en ny typ av digital platsbank hjälpa företag i EU att hitta rätt kompetens utanför unionen? Debatt om förslaget en “europeisk talangpool” med EU-parlamentarikerna Abir Al-Sahlani (C) och Alice Teodorescu Måwe (KD). Programledare på plats i Strasbourg: Marcus Carlehed. Från 7/5. * 13:20 30 år i EU och vad det har betytt för Sverige. EU-minister Jessica Rosencrantz (M) inledningstalar på Europadagen. Arrangör: Regeringskansliet m.fl. Från Europadagen 9/5. * 13:35 Så påverkas den inre marknaden när EU växer. Med fler medlemsländer i EU växer även den inre marknaden. Hur har inträdet på den inre marknaden påverkat respektive land. En panel diskuterar erfarenheter och lärdomar som kan appliceras på framtida utvidgningar med speciellt fokus på Ukraina. Arrangör: Regeringskansliet, EU-kommissionen och EU-parlamentet i Sverige, Kommerskollegium m.fl. Från Europadagen 9/5, * 14:05 EU-kommissionen om EU:s framtid. EU-kommissionär Jessika Roswall intervjuas av Annika Wäppling Korzinek från EU-kommissionens representation i Sverige, och ger sin syn på EU-arbetet och unionens framtid. Arrangör: EU-kommissionen i Sverige. Från Europadagen 9/5. * 14:20 EU och jobben: vad väntar framtidens arbetstagare? Beslut som fattas på EU-nivå har stor påverkan på svensk arbetsmarknad. De fackliga centralorganisationerna LO, TCO, och Saco samtalar om hur 30 år i EU har lämnat spår i människors arbetsliv. Vad är bra, och vilka utmaningar återstår? Och inte minst, hur ser framtiden ut för arbetstagare i Europa? Arrangör: LO, TCO och Saco. Från Europadagen 9/5. * 14:55 Det nya världslägets påverkan på den svenska modellen. Vad kan den nya geopolitiken innebära för regleringen av villkoren på arbetsmarknaden? Blir det svårare att bibehålla den svenska arbetsmarknadsmodellen? Arrangör: Futurion. Från 29/4.Mer om programmet

Igår 09:00 Publicerades: Tis 13 maj 09:00Tis 13 maj • 7 tim 1 min Visa beskrivning 09:00 EU-magasinet från Strasbourg. EU:s sammanhållning sätts rejält på prov i och med USA:s handelstullar och det försämrade säkerhetsläget. EU-parlamentarikerna Heléne Fritzon (S), Tomas Tobé (M) och Charlie Weimers (SD) diskuterar hur unionen ska svara. Dessutom om den fängslade journalisten Joakim Medin. Vad kan EU göra för att få honom fri? Programledare: Marcus Carlehed. Från 7/5. * 10:00 Konventionell avskräckning - Sveriges bidrag till Nato. De senaste decennierna har Sveriges mål varit att ha en hög tröskel för att bli angripet. Med medlemskapet i Nato handlar det i stället om att avskräcka en motståndare från att angripa såväl Sverige som Sveriges 31 allierade. Vad innebär det skiftet? Arrangör: Folk och Försvar. Från 11/4. * 11:10 Talangpool för EU. Kan en ny typ av digital platsbank hjälpa företag i EU att hitta rätt kompetens utanför unionen? Debatt om förslaget en “europeisk talangpool” med EU-parlamentarikerna Abir Al-Sahlani (C) och Alice Teodorescu Måwe (KD). Programledare på plats i Strasbourg: Marcus Carlehed. Från 7/5. * 11:25 Jämställdhet - en ödesfråga för akademi och näringsliv. Sverige behöver den bästa kompetensen för att bygga en stark akademi och ett framgångsrikt näringsliv. Men trots goda intentioner och åratal av prat kvarstår utmaningen: kvinnor är fortfarande underrepresenterade på ledande positioner inom akademi och näringsliv. Arrangör: IVA. Från 7/4. * 12:00 Rapport * 12:03 Jämställdhet - en ödesfråga för akademi och näringsliv. Seminariet fortsätter. * 13:00 Utbildning, tryggare städer och vapenfrågor DIREKT. Riksdagen debatterar utskottens förslag inför onsdagens omröstning.Mer om programmet 09:00 EU-magasinet från Strasbourg. EU:s sammanhållning sätts rejält på prov i och med USA:s handelstullar och det försämrade säkerhetsläget. EU-parlamentarikerna Heléne Fritzon (S), Tomas Tobé (M) och Charlie Weimers (SD) diskuterar hur unionen ska svara. Dessutom om den fängslade journalisten Joakim Medin. Vad kan EU göra för att få honom fri? Programledare: Marcus Carlehed. Från 7/5. * 10:00 Konventionell avskräckning - Sveriges bidrag till Nato. De senaste decennierna har Sveriges mål varit att ha en hög tröskel för att bli angripet. Med medlemskapet i Nato handlar det i stället om att avskräcka en motståndare från att angripa såväl Sverige som Sveriges 31 allierade. Vad innebär det skiftet? Arrangör: Folk och Försvar. Från 11/4. * 11:10 Talangpool för EU. Kan en ny typ av digital platsbank hjälpa företag i EU att hitta rätt kompetens utanför unionen? Debatt om förslaget en “europeisk talangpool” med EU-parlamentarikerna Abir Al-Sahlani (C) och Alice Teodorescu Måwe (KD). Programledare på plats i Strasbourg: Marcus Carlehed. Från 7/5. * 11:25 Jämställdhet - en ödesfråga för akademi och näringsliv. Sverige behöver den bästa kompetensen för att bygga en stark akademi och ett framgångsrikt näringsliv. Men trots goda intentioner och åratal av prat kvarstår utmaningen: kvinnor är fortfarande underrepresenterade på ledande positioner inom akademi och näringsliv. Arrangör: IVA. Från 7/4. * 12:00 Rapport * 12:03 Jämställdhet - en ödesfråga för akademi och näringsliv. Seminariet fortsätter. * 13:00 Utbildning, tryggare städer och vapenfrågor DIREKT. Riksdagen debatterar utskottens förslag inför onsdagens omröstning.Mer om programmet

Mån 12 maj 09:00 Publicerades: Mån 12 maj 09:007 tim 1 min Visa beskrivning 09:00 Riksdagens frågestund. Fyra ministrar svarar på riksdagsledamöternas frågor direkt i kammaren. Från 8/5. * 10:15 Forum: Politik och samhälle * 10:45 Hindrar EU-byråkratin tillväxten? Regelkrångel riskerar sätta stopp för tillväxten - men kan mindre byråkrati göra att klimatet får lida? EU-parlamentarikerna Alice Bah Kuhnke (MP) och Tomas Tobé (M) debatterar förslaget för enklare regler på klimat- och miljöområdet. Programledare: Marcus Carlehed. Från 6/5. * 11:00 Elprisområden och neutralitet på arbetsplatsen DIREKT. Interpellationsdebatter i riksdagen. Ministrar svarar på riksdagsledamöternas i förväg inlämnade, skriftliga frågor. Efter varje svar blir det debatt där alla ledamöter som vill får delta. * 12:00 Rapport * 12:03 Interpellationsdebatterna fortsätter DIREKT * 14:00 Forum: Politik och samhälle * 14:30 Stadsplaneringens påverkan på segregation och livsvillkor. Presentation av en ny kunskapsöversikt som analyserar hur den byggda miljön påverkar människors möjligheter att mötas och leva i mer integrerade samhällen. Efter presentationen blir det paneldiskussion om stadsplaneringens möjligheter. Arrangör: Delmi. Från 8/4.Mer om programmet 09:00 Riksdagens frågestund. Fyra ministrar svarar på riksdagsledamöternas frågor direkt i kammaren. Från 8/5. * 10:15 Forum: Politik och samhälle * 10:45 Hindrar EU-byråkratin tillväxten? Regelkrångel riskerar sätta stopp för tillväxten - men kan mindre byråkrati göra att klimatet får lida? EU-parlamentarikerna Alice Bah Kuhnke (MP) och Tomas Tobé (M) debatterar förslaget för enklare regler på klimat- och miljöområdet. Programledare: Marcus Carlehed. Från 6/5. * 11:00 Elprisområden och neutralitet på arbetsplatsen DIREKT. Interpellationsdebatter i riksdagen. Ministrar svarar på riksdagsledamöternas i förväg inlämnade, skriftliga frågor. Efter varje svar blir det debatt där alla ledamöter som vill får delta. * 12:00 Rapport * 12:03 Interpellationsdebatterna fortsätter DIREKT * 14:00 Forum: Politik och samhälle * 14:30 Stadsplaneringens påverkan på segregation och livsvillkor. Presentation av en ny kunskapsöversikt som analyserar hur den byggda miljön påverkar människors möjligheter att mötas och leva i mer integrerade samhällen. Efter presentationen blir det paneldiskussion om stadsplaneringens möjligheter. Arrangör: Delmi. Från 8/4.Mer om programmet

Fre 9 maj 09:00 Publicerades: Fre 9 maj 09:007 tim 1 min Visa beskrivning 09:00: Debatt om Sveriges klimatpolitik. DIREKT. Särskild riksdagsdebatt med anledning av klimatpolitiska rådets rapport och Sveriges klimatpolitik. Debatten har begärts av Miljöpartiet. Från regeringen deltar klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L). * Europadagen 2025 (tiderna är cirkatider på förmiddagen): 11:00: 30 år i EU och vad det har betytt för Sverige. EU-minister Jessica Rosencrantz (M) inledningstalar på Europadagen. Arrangör: Regeringskansliet mfl. Från tidigare i dag. * 11:15: Så påverkas den inre marknaden när EU växer. Med fler medlemsländer i EU växer även den inre marknaden. Hur har inträdet på den inre marknaden påverkat respektive land. En panel diskuterar erfarenheter och lärdomar som kan appliceras på framtida utvidgningar med speciellt fokus på Ukraina. Arrangör: Regeringskansliet, EU-kommissionen och EU-parlamentet i Sverige, Kommerskollegium m fl. Från tidigare i dag. * 11:45: EU-kommissionen om EU:s framtid. EU-kommissionär Jessika Roswall intervjuas av Annika Wäppling Korzinek från EU-kommissionens representation i Sverige, och ger sin syn på EU-arbetet och unionens framtid. Arrangör: EU-kommissionen i Sverige. Från tidigare i dag. * 12:00: Rapport. 12:03: EU och jobben: vad väntar framtidens arbetstagare? Beslut som tas på EU-nivå har stor påverkan på svensk arbetsmarknad. De fackliga centralorganisationerna LO, TCO, och Saco samtalar om hur 30 år i EU har lämnat spår i människors arbetsliv. Vad är bra, och vilka utmaningar återstår? Och inte minst, hur ser framtiden ut för arbetstagare i Europa? Arrangör: LO, TCO och Saco. Från tidigare i dag. * 12:35: Forum: politik och samhälle. 13:15: Så har svenskarnas åsikter om EU förändrats. DIREKT. Efter 30 år i EU är svenskarna fortsatt positiva till medlemskapet, och stödet för euron ökar. Det visade förra årets analys av svensk EU-opinion. Håller trenderna i sig? Jakob Lewander och Markus Johansson från Sieps presenterar 2025 års analys av SOM-institutets undersökning. Från Europadagen. Arrangör: Sieps m fl. * 13:50: Rapport från den politiska hetluften i Bryssel. DIREKT. Två Brysselkorrespondenter berättar om sina erfarenheter av att bevaka den politiska hetluften på plats i EU och hur arbetet har förändrats över tid. Med Ulrika Bergsten, Europakorrespondent för SVT och Teresa Küchler, Europakorrespondent för SvD. Arrangör: UHR m fl. * 14:25: Vägen till ett starkare EU. DIREKT. Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor på Svenskt Näringsliv och statssekreterare Christian Danielsson från Regeringskansliet diskuterar hur vi kan stärka EU och vår konkurrenskraft i en utmanande värld. Arrangör: Regeringskansliet, Svenskt Näringsliv m fl. * 15:00: EU-magasinet från Strasbourg. EU:s sammanhållning sätts rejält på prov i och med USA:s handelstullar och det försämrade säkerhetsläget. EU-parlamentarikerna Heléne Fritzon (S), Tomas Tobé (M) och Charlie Weimers (SD) diskuterar hur unionen ska svara. Dessutom om den fängslade journalisten Joakim Medin. Vad kan EU göra för att få honom fri? Programledare: Marcus Carlehed. Från 7/5.Mer om programmet 09:00: Debatt om Sveriges klimatpolitik. DIREKT. Särskild riksdagsdebatt med anledning av klimatpolitiska rådets rapport och Sveriges klimatpolitik. Debatten har begärts av Miljöpartiet. Från regeringen deltar klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L). * Europadagen 2025 (tiderna är cirkatider på förmiddagen): 11:00: 30 år i EU och vad det har betytt för Sverige. EU-minister Jessica Rosencrantz (M) inledningstalar på Europadagen. Arrangör: Regeringskansliet mfl. Från tidigare i dag. * 11:15: Så påverkas den inre marknaden när EU växer. Med fler medlemsländer i EU växer även den inre marknaden. Hur har inträdet på den inre marknaden påverkat respektive land. En panel diskuterar erfarenheter och lärdomar som kan appliceras på framtida utvidgningar med speciellt fokus på Ukraina. Arrangör: Regeringskansliet, EU-kommissionen och EU-parlamentet i Sverige, Kommerskollegium m fl. Från tidigare i dag. * 11:45: EU-kommissionen om EU:s framtid. EU-kommissionär Jessika Roswall intervjuas av Annika Wäppling Korzinek från EU-kommissionens representation i Sverige, och ger sin syn på EU-arbetet och unionens framtid. Arrangör: EU-kommissionen i Sverige. Från tidigare i dag. * 12:00: Rapport. 12:03: EU och jobben: vad väntar framtidens arbetstagare? Beslut som tas på EU-nivå har stor påverkan på svensk arbetsmarknad. De fackliga centralorganisationerna LO, TCO, och Saco samtalar om hur 30 år i EU har lämnat spår i människors arbetsliv. Vad är bra, och vilka utmaningar återstår? Och inte minst, hur ser framtiden ut för arbetstagare i Europa? Arrangör: LO, TCO och Saco. Från tidigare i dag. * 12:35: Forum: politik och samhälle. 13:15: Så har svenskarnas åsikter om EU förändrats. DIREKT. Efter 30 år i EU är svenskarna fortsatt positiva till medlemskapet, och stödet för euron ökar. Det visade förra årets analys av svensk EU-opinion. Håller trenderna i sig? Jakob Lewander och Markus Johansson från Sieps presenterar 2025 års analys av SOM-institutets undersökning. Från Europadagen. Arrangör: Sieps m fl. * 13:50: Rapport från den politiska hetluften i Bryssel. DIREKT. Två Brysselkorrespondenter berättar om sina erfarenheter av att bevaka den politiska hetluften på plats i EU och hur arbetet har förändrats över tid. Med Ulrika Bergsten, Europakorrespondent för SVT och Teresa Küchler, Europakorrespondent för SvD. Arrangör: UHR m fl. * 14:25: Vägen till ett starkare EU. DIREKT. Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor på Svenskt Näringsliv och statssekreterare Christian Danielsson från Regeringskansliet diskuterar hur vi kan stärka EU och vår konkurrenskraft i en utmanande värld. Arrangör: Regeringskansliet, Svenskt Näringsliv m fl. * 15:00: EU-magasinet från Strasbourg. EU:s sammanhållning sätts rejält på prov i och med USA:s handelstullar och det försämrade säkerhetsläget. EU-parlamentarikerna Heléne Fritzon (S), Tomas Tobé (M) och Charlie Weimers (SD) diskuterar hur unionen ska svara. Dessutom om den fängslade journalisten Joakim Medin. Vad kan EU göra för att få honom fri? Programledare: Marcus Carlehed. Från 7/5.Mer om programmet

Tor 8 maj 09:00 Publicerades: Tor 8 maj 09:007 tim 1 min Visa beskrivning 09:00: Hot och våld i arbetslivet. Om hur man kan arbeta mot hot, våld och otillåten påverkan på jobbet. Arrangör: LO, TCO och Saco. Från 28/4. * 11:00: Pressträff med Riksbanken om räntebeskedet. DIREKT. Pressträff om det penningpolitiska beslutet, inklusive styrräntan. Med riksbankschef Erik Thedéen och Åsa Olli Segendorf, chef för avdelningen för penningpolitik. * 11:30: Forum: politik och samhälle. * 12:00: Rapport. * 12:03: EU-magasinet från Strasbourg. EU:s sammanhållning sätts rejält på prov i och med USA:s handelstullar och det försämrade säkerhetsläget. EU-parlamentarikerna Heléne Fritzon (S), Tomas Tobé (M) och Charlie Weimers (SD) diskuterar hur unionen ska svara. Dessutom om den fängslade journalisten Joakim Medin. Vad kan EU göra för att få honom fri? Diskussion med EU-parlamentarikerna Jonas Sjöstedt (V), Evin Incir (S) och Emma Wiesner (C). Avslutningsvis intervju med Sveriges EU-kommissionär, Jessika Roswall. Programledare: Marcus Carlehed. * 13:00: Debatt inför beslut. DIREKT. Riksdagen debatterar utskottens förslag inför eftermiddagens votering. * 14:00: Riksdagens frågestund. DIREKT. Fyra ministrar svarar på riksdagsledamöternas frågor direkt i kammaren. * 15:15: Forum: politik och samhälle. * 15:45: Talangpool för EU. Kan en ny typ av digital platsbank hjälpa företag i EU att hitta rätt kompetens utanför unionen? Debatt om förslaget en “europeisk talangpool” med EU-parlamentarikerna Abir Al-Sahlani (C) och Alice Teodorescu Måwe (KD). Programledare på plats i Strasbourg: Marcus Carlehed. Från 7/5.Mer om programmet 09:00: Hot och våld i arbetslivet. Om hur man kan arbeta mot hot, våld och otillåten påverkan på jobbet. Arrangör: LO, TCO och Saco. Från 28/4. * 11:00: Pressträff med Riksbanken om räntebeskedet. DIREKT. Pressträff om det penningpolitiska beslutet, inklusive styrräntan. Med riksbankschef Erik Thedéen och Åsa Olli Segendorf, chef för avdelningen för penningpolitik. * 11:30: Forum: politik och samhälle. * 12:00: Rapport. * 12:03: EU-magasinet från Strasbourg. EU:s sammanhållning sätts rejält på prov i och med USA:s handelstullar och det försämrade säkerhetsläget. EU-parlamentarikerna Heléne Fritzon (S), Tomas Tobé (M) och Charlie Weimers (SD) diskuterar hur unionen ska svara. Dessutom om den fängslade journalisten Joakim Medin. Vad kan EU göra för att få honom fri? Diskussion med EU-parlamentarikerna Jonas Sjöstedt (V), Evin Incir (S) och Emma Wiesner (C). Avslutningsvis intervju med Sveriges EU-kommissionär, Jessika Roswall. Programledare: Marcus Carlehed. * 13:00: Debatt inför beslut. DIREKT. Riksdagen debatterar utskottens förslag inför eftermiddagens votering. * 14:00: Riksdagens frågestund. DIREKT. Fyra ministrar svarar på riksdagsledamöternas frågor direkt i kammaren. * 15:15: Forum: politik och samhälle. * 15:45: Talangpool för EU. Kan en ny typ av digital platsbank hjälpa företag i EU att hitta rätt kompetens utanför unionen? Debatt om förslaget en “europeisk talangpool” med EU-parlamentarikerna Abir Al-Sahlani (C) och Alice Teodorescu Måwe (KD). Programledare på plats i Strasbourg: Marcus Carlehed. Från 7/5.Mer om programmet

Ons 7 maj 09:00 Publicerades: Ons 7 maj 09:007 tim 1 min Visa beskrivning 09:00: Riksdagsdebatt inför beslut. DIREKT. Riksdagen debatterar utskottens förslag inför eftermiddagens votering, bland annat internationella sanktioner och tillfälligt höjd subventionsgrad för rotavdraget. * 12:00: Rapport. * 12:03: Hindrar EU-byråkratin tillväxten? Regelkrångel riskerar sätta stopp för tillväxten - men kan mindre byråkrati göra att klimatet får lida? EU-parlamentarikerna Alice Bah Kuhnke (MP) och Tomas Tobé (M) debatterar förslaget för enklare regler på klimat- och miljöområdet. Programledare: Marcus Carlehed. Från 6/5. * 12:20: Det nya världslägets påverkan på den svenska modellen. Vad kan den nya geopolitiken innebära för regleringen av villkoren på arbetsmarknaden? Blir det svårare att bibehålla den svenska arbetsmarknadsmodellen? Arrangör: Futurion. Från 29/4. * 13:55: Så kan hela Sverige leva. Stora regionala klyftor kan leda till ekonomiska och sociala utmaningar och skapa en känsla av utanförskap. Den ekonomiska tillväxten sedan 1980 har främst gynnat större regioner. Vad är det som påverkar och hur kan politiken bidra till utveckling i hela landet? Arrangör: SNS. Från 7/4. * 15:10: Forum: politik och samhälle.Mer om programmet 09:00: Riksdagsdebatt inför beslut. DIREKT. Riksdagen debatterar utskottens förslag inför eftermiddagens votering, bland annat internationella sanktioner och tillfälligt höjd subventionsgrad för rotavdraget. * 12:00: Rapport. * 12:03: Hindrar EU-byråkratin tillväxten? Regelkrångel riskerar sätta stopp för tillväxten - men kan mindre byråkrati göra att klimatet får lida? EU-parlamentarikerna Alice Bah Kuhnke (MP) och Tomas Tobé (M) debatterar förslaget för enklare regler på klimat- och miljöområdet. Programledare: Marcus Carlehed. Från 6/5. * 12:20: Det nya världslägets påverkan på den svenska modellen. Vad kan den nya geopolitiken innebära för regleringen av villkoren på arbetsmarknaden? Blir det svårare att bibehålla den svenska arbetsmarknadsmodellen? Arrangör: Futurion. Från 29/4. * 13:55: Så kan hela Sverige leva. Stora regionala klyftor kan leda till ekonomiska och sociala utmaningar och skapa en känsla av utanförskap. Den ekonomiska tillväxten sedan 1980 har främst gynnat större regioner. Vad är det som påverkar och hur kan politiken bidra till utveckling i hela landet? Arrangör: SNS. Från 7/4. * 15:10: Forum: politik och samhälle.Mer om programmet

Tis 6 maj 09:00 Publicerades: Tis 6 maj 09:007 tim 1 min Visa beskrivning 09:00: Varför har fjärrvärmen blivit så dyr? Sedan 2022 har priset på fjärrvärme stigit kraftigt. I en ny rapport analyserar Erik Lundin hur ägarskapet - kommunalt, svenskt och utländskt - påverkar priset. Efter presentation av rapporten blir det panelsamtal. Arrangör: ESO. Från 23/4. * 10:30: Stadsplaneringens påverkan på segregation och livsvillkor. Presentation av en ny kunskapsöversikt som analyserar hur den byggda miljön påverkar människors möjligheter att mötas och leva i mer integrerade samhällen. Efter presentationen blir det paneldiskussion om stadsplaneringens möjligheter. Arrangör: Delmi. Från 8/4. * 12:00: Rapport. * 12:03: Mediebarometern 2024 - trender och utvecklingsmönster. Presentation av den årliga undersökningen av medieanvändningen i Sverige. Det blir också en analys av hur tv-tittandet förändrats över tid, och radions 100-årsjubileum uppmärksammas. Arrangör: Nordicom vid Göteborgs universitet. * 13:00: Särskild debatt om matpriserna. DIREKT. Riksdagen håller en särskild debatt om priserna i dagligvaruhandeln, på begäran av Vänsterpartiet. Från regeringen deltar finansminister Elisabeth Svantesson (M). * 15:00: Medicinska behov i Gaza och straff för människohandel. DIREKT. Direkt efter den särskilda debatten om matpriserna blir det interpellationsdebatter i riksdagen. Ministrar svarar på riksdagsledamöternas i förväg inlämnade, skriftliga frågor. Efter varje svar blir det debatt där alla ledamöter som vill får delta.Mer om programmet 09:00: Varför har fjärrvärmen blivit så dyr? Sedan 2022 har priset på fjärrvärme stigit kraftigt. I en ny rapport analyserar Erik Lundin hur ägarskapet - kommunalt, svenskt och utländskt - påverkar priset. Efter presentation av rapporten blir det panelsamtal. Arrangör: ESO. Från 23/4. * 10:30: Stadsplaneringens påverkan på segregation och livsvillkor. Presentation av en ny kunskapsöversikt som analyserar hur den byggda miljön påverkar människors möjligheter att mötas och leva i mer integrerade samhällen. Efter presentationen blir det paneldiskussion om stadsplaneringens möjligheter. Arrangör: Delmi. Från 8/4. * 12:00: Rapport. * 12:03: Mediebarometern 2024 - trender och utvecklingsmönster. Presentation av den årliga undersökningen av medieanvändningen i Sverige. Det blir också en analys av hur tv-tittandet förändrats över tid, och radions 100-årsjubileum uppmärksammas. Arrangör: Nordicom vid Göteborgs universitet. * 13:00: Särskild debatt om matpriserna. DIREKT. Riksdagen håller en särskild debatt om priserna i dagligvaruhandeln, på begäran av Vänsterpartiet. Från regeringen deltar finansminister Elisabeth Svantesson (M). * 15:00: Medicinska behov i Gaza och straff för människohandel. DIREKT. Direkt efter den särskilda debatten om matpriserna blir det interpellationsdebatter i riksdagen. Ministrar svarar på riksdagsledamöternas i förväg inlämnade, skriftliga frågor. Efter varje svar blir det debatt där alla ledamöter som vill får delta.Mer om programmet

Mån 5 maj 09:00 Publicerades: Mån 5 maj 09:007 tim Visa beskrivning 09:00: Så blir Sverige en vinnare i den nya globaliseringen. Den globala ekonomin genomgår en dramatisk förvandling, med kinesiska statsstöd som dumpar priserna, amerikansk protektionistisk handelspolitik och ett snabbt teknologiskt skifte. Mitt i denna storm står ett Europa som har halkat efter. Hur ska Sverige agera för att bli en vinnare? Arrangör: tankesmedjan Futurion. Från 10/4. * 10:10: Rätten att välja sitt slut - är Sverige redo för dödshjälp? Dödshjälp är en av vår tids mest kontroversiella och etiskt komplexa frågor och skapar debatt. Borde det bli lagligt i Sverige? Hur sjuk ska en patient i så fall vara för att berättigas dödshjälp? Arrangör: Kulturhuset Stadsteatern, tankesmedjan Timbro och Arena Idé. Från 1/4. * 12:00: Rapport. * 12:03: Hybridkriget mot Sverige. Genom sabotage, desinformation och infiltration försöker Ryssland och andra statsaktörer underminera svenska institutioner och företag, skapa splittring i samhället och påverka beslutsfattare. Vad innebär det för Sveriges säkerhet? Arrangör: Stockholms handelskammare. Fån 25/4. * 13:00: Hot och våld i arbetslivet. Om hur man kan arbeta mot hot, våld och otillåten påverkan på jobbet. Arrangör: LO, TCO och Saco. Från 28/4. * 15:00: Centerpartiet väljer ny partiledare. Utdrag från Centerpartiets extrastämma och valet av ny partiledare. Programledare: Ann-Britt Ryd Pettersson. Från 3/5.Mer om programmet 09:00: Så blir Sverige en vinnare i den nya globaliseringen. Den globala ekonomin genomgår en dramatisk förvandling, med kinesiska statsstöd som dumpar priserna, amerikansk protektionistisk handelspolitik och ett snabbt teknologiskt skifte. Mitt i denna storm står ett Europa som har halkat efter. Hur ska Sverige agera för att bli en vinnare? Arrangör: tankesmedjan Futurion. Från 10/4. * 10:10: Rätten att välja sitt slut - är Sverige redo för dödshjälp? Dödshjälp är en av vår tids mest kontroversiella och etiskt komplexa frågor och skapar debatt. Borde det bli lagligt i Sverige? Hur sjuk ska en patient i så fall vara för att berättigas dödshjälp? Arrangör: Kulturhuset Stadsteatern, tankesmedjan Timbro och Arena Idé. Från 1/4. * 12:00: Rapport. * 12:03: Hybridkriget mot Sverige. Genom sabotage, desinformation och infiltration försöker Ryssland och andra statsaktörer underminera svenska institutioner och företag, skapa splittring i samhället och påverka beslutsfattare. Vad innebär det för Sveriges säkerhet? Arrangör: Stockholms handelskammare. Fån 25/4. * 13:00: Hot och våld i arbetslivet. Om hur man kan arbeta mot hot, våld och otillåten påverkan på jobbet. Arrangör: LO, TCO och Saco. Från 28/4. * 15:00: Centerpartiet väljer ny partiledare. Utdrag från Centerpartiets extrastämma och valet av ny partiledare. Programledare: Ann-Britt Ryd Pettersson. Från 3/5.Mer om programmet

Centerpartiets extrastämma Publicerades: Lör 3 maj 14:00Lör 3 maj • 3 tim 18 min Visa beskrivning Centerpartiet har extrastämma för att tacka av avgående partiledare Muharrem Demirok och välja ny partiledare. Valberedningens förslag är Anna-Karin Hatt. Programledare: Ann-Britt Ryd Pettersson.Mer om programmet Centerpartiet har extrastämma för att tacka av avgående partiledare Muharrem Demirok och välja ny partiledare. Valberedningens förslag är Anna-Karin Hatt. Programledare: Ann-Britt Ryd Pettersson.Mer om programmet

Fre 2 maj 09:00 Publicerades: Fre 2 maj 09:007 tim 1 min Visa beskrivning 09:00 Rekryteringen av barn och unga till kriminella gäng. Seminarium i justitieutskottet för att analysera hur rekrytering av barn och ungdomar sker och hur regeringen, myndigheter, civilorganisationer och medieplattformar arbetar med frågan. Medverkande: justitieminister Gunnar Strömmer (M), rikspolischef Petra Lundh m fl. Från förmiddagen. Från 23/4. * 11:30 Invandringen - kostnad eller vinst? Det sista decenniet har diskussionen och politiken handlat om att invandringen är en börda för Sverige. Men medför invandring verkligen en kostnad? En ny rapport, Vinsten med invandring, presenteras och diskuteras. Arrangör: det fackliga idéinstitutet Katalys. Från 31/3. * 12:00 Rapport * 12:03 Invandringen - kostnad eller vinst? Seminariet fortsätter. * 13:00 Konventionell avskräckning - Sveriges bidrag till Nato. De senaste decennierna har Sveriges mål varit att ha en hög tröskel för att bli angripet. Med medlemskapet i Nato handlar det i stället om att avskräcka en motståndare från att angripa såväl Sverige som Sveriges 31 allierade. Vad innebär det skiftet? Arrangör: Folk och Försvar. Från 11/4. * 14:10 Trump - 100 dagar som återvald president. Den 29 april har Donald Trump suttit vid makten i USA i 100 dagar som återvald president. Han rivstartade med att skriva under en uppseendeväckande mängd exekutiva presidentorder. Vad har han åstadkommit och hur påverkar det Sverige och världen? USA-experter svarar på tittarnas frågor och sammanfattar hur den nya politiken påverkat hittills. Programledare: Celinda Andersson. Från 29/4. * 14:55 Europa i förändring - är ett gemensamt försvar möjligt? Det försämrade säkerhetsläget och frågan om EU faktiskt kan och vill skapa ett gemensamt försvar diskuteras. Hur långt sträcker sig unionens ambitioner? Arrangör: Folk och Försvar. Från 24/3.Mer om programmet 09:00 Rekryteringen av barn och unga till kriminella gäng. Seminarium i justitieutskottet för att analysera hur rekrytering av barn och ungdomar sker och hur regeringen, myndigheter, civilorganisationer och medieplattformar arbetar med frågan. Medverkande: justitieminister Gunnar Strömmer (M), rikspolischef Petra Lundh m fl. Från förmiddagen. Från 23/4. * 11:30 Invandringen - kostnad eller vinst? Det sista decenniet har diskussionen och politiken handlat om att invandringen är en börda för Sverige. Men medför invandring verkligen en kostnad? En ny rapport, Vinsten med invandring, presenteras och diskuteras. Arrangör: det fackliga idéinstitutet Katalys. Från 31/3. * 12:00 Rapport * 12:03 Invandringen - kostnad eller vinst? Seminariet fortsätter. * 13:00 Konventionell avskräckning - Sveriges bidrag till Nato. De senaste decennierna har Sveriges mål varit att ha en hög tröskel för att bli angripet. Med medlemskapet i Nato handlar det i stället om att avskräcka en motståndare från att angripa såväl Sverige som Sveriges 31 allierade. Vad innebär det skiftet? Arrangör: Folk och Försvar. Från 11/4. * 14:10 Trump - 100 dagar som återvald president. Den 29 april har Donald Trump suttit vid makten i USA i 100 dagar som återvald president. Han rivstartade med att skriva under en uppseendeväckande mängd exekutiva presidentorder. Vad har han åstadkommit och hur påverkar det Sverige och världen? USA-experter svarar på tittarnas frågor och sammanfattar hur den nya politiken påverkat hittills. Programledare: Celinda Andersson. Från 29/4. * 14:55 Europa i förändring - är ett gemensamt försvar möjligt? Det försämrade säkerhetsläget och frågan om EU faktiskt kan och vill skapa ett gemensamt försvar diskuteras. Hur långt sträcker sig unionens ambitioner? Arrangör: Folk och Försvar. Från 24/3.Mer om programmet

Ons 30 apr 09:00 Publicerades: Ons 30 apr 09:007 tim 1 min Visa beskrivning 09:00 Hybridkriget mot Sverige. Genom sabotage, desinformation och infiltration försöker Ryssland och andra statsaktörer underminera svenska institutioner och företag, skapa splittring i samhället och påverka beslutsfattare. Vad innebär det för Sveriges säkerhet? Arrangör: Stockholms handelskammare. Fån 25/4. * 10:00 Infiltration av försvaret och marknätets kostnader DIREKT. Interpellationsdebatter i riksdagen. Ministrar svarar på riksdagsledamöternas i förväg inlämnade, skriftliga frågor. Efter varje svar blir det debatt där alla ledamöter som vill får delta. * 12:00 Rapport * 12:03 Varför har fjärrvärmen blivit så dyr? Sedan 2022 har priset på fjärrvärme stigit kraftigt. I en ny rapport analyserar Erik Lundin hur ägarskapet - kommunalt, svenskt och utländskt - påverkar priset. Efter presentation av rapporten blir det panelsamtal. Arrangör: ESO. Från 23/4. * 13:30 Så blir Sverige en vinnare i den nya globaliseringen. Den globala ekonomin genomgår en dramatisk förvandling, med kinesiska statsstöd som dumpar priserna, amerikansk protektionistisk handelspolitik och ett snabbt teknologiskt skifte. Mitt i denna storm står ett Europa som har halkat efter. Hur ska Sverige agera för att bli en vinnare? Arrangör: tankesmedjan Futurion. Från 10/4. * 14:45 Så kan hela Sverige leva. Stora regionala klyftor kan leda till ekonomiska och sociala utmaningar och skapa en känsla av utanförskap. Den ekonomiska tillväxten sedan 1980 har främst gynnat större regioner. Vad är det som påverkar och hur kan politiken bidra till utveckling i hela landet? Arrangör: SNS. Från 7/4.Mer om programmet 09:00 Hybridkriget mot Sverige. Genom sabotage, desinformation och infiltration försöker Ryssland och andra statsaktörer underminera svenska institutioner och företag, skapa splittring i samhället och påverka beslutsfattare. Vad innebär det för Sveriges säkerhet? Arrangör: Stockholms handelskammare. Fån 25/4. * 10:00 Infiltration av försvaret och marknätets kostnader DIREKT. Interpellationsdebatter i riksdagen. Ministrar svarar på riksdagsledamöternas i förväg inlämnade, skriftliga frågor. Efter varje svar blir det debatt där alla ledamöter som vill får delta. * 12:00 Rapport * 12:03 Varför har fjärrvärmen blivit så dyr? Sedan 2022 har priset på fjärrvärme stigit kraftigt. I en ny rapport analyserar Erik Lundin hur ägarskapet - kommunalt, svenskt och utländskt - påverkar priset. Efter presentation av rapporten blir det panelsamtal. Arrangör: ESO. Från 23/4. * 13:30 Så blir Sverige en vinnare i den nya globaliseringen. Den globala ekonomin genomgår en dramatisk förvandling, med kinesiska statsstöd som dumpar priserna, amerikansk protektionistisk handelspolitik och ett snabbt teknologiskt skifte. Mitt i denna storm står ett Europa som har halkat efter. Hur ska Sverige agera för att bli en vinnare? Arrangör: tankesmedjan Futurion. Från 10/4. * 14:45 Så kan hela Sverige leva. Stora regionala klyftor kan leda till ekonomiska och sociala utmaningar och skapa en känsla av utanförskap. Den ekonomiska tillväxten sedan 1980 har främst gynnat större regioner. Vad är det som påverkar och hur kan politiken bidra till utveckling i hela landet? Arrangör: SNS. Från 7/4.Mer om programmet

Tis 29 apr 09:00 Publicerades: Tis 29 apr 09:007 tim 1 min Visa beskrivning 09:00 Skuggbudget: Socialdemokraterna DIREKT. Socialdemokraternas ekonomiskpolitiska talesperson, Mikael Damberg, presenterar partiets alternativ till regeringens vårbudget. * 09:30 30 år av svensk alkoholopinion. Om skatter, monopol och gårdsförsäljning - 30 år av svensk alkoholopinion. David Karlsson, professor vid Göteborgs universitet, redovisar resultat från SOM-undersökningen. Arrangör: SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Från 5/3. * 10:00 Skuggbudget: Centerpartiet DIREKT. Centerns ekonomiskpolitiska talesperson, Martin Ådahl, presenterar partiets vårbudgetmotion. * 10:30 Förstatliga skolan och begränsa det fria skolvalet? Om svenskarna och skolreformer. Maria Jarl, universitetslektor vid Göteborgs universitet, redovisar resultat från SOM-undersökningen. Arrangör: SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Från 5/3. * 11:00 Skuggbudget: Vänsterpartiet DIREKT. Vänsterpartiets ekonomiskpolitiska talesperson, Ida Gabrielsson, presenterar partiets vårbudgetmotion. * 11:30 Politik och opinion. Om hot, försvarsvilja och förtroendet för bland annat polis och Nato. Från årets SOM-seminarium. Med Sten Widmalm, professor i statskunskap Uppsala universitet. Arrangör: SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Från 5/3. * 12:00 Rapport * 12:03 Ytterligare stöd till Ukraina och kriminalvårdsfrågor DIREKT. Riksdagen debatterar utskottens förslag inför eftermiddagens votering. * 15:30 Forum: Politik och samhälleMer om programmet 09:00 Skuggbudget: Socialdemokraterna DIREKT. Socialdemokraternas ekonomiskpolitiska talesperson, Mikael Damberg, presenterar partiets alternativ till regeringens vårbudget. * 09:30 30 år av svensk alkoholopinion. Om skatter, monopol och gårdsförsäljning - 30 år av svensk alkoholopinion. David Karlsson, professor vid Göteborgs universitet, redovisar resultat från SOM-undersökningen. Arrangör: SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Från 5/3. * 10:00 Skuggbudget: Centerpartiet DIREKT. Centerns ekonomiskpolitiska talesperson, Martin Ådahl, presenterar partiets vårbudgetmotion. * 10:30 Förstatliga skolan och begränsa det fria skolvalet? Om svenskarna och skolreformer. Maria Jarl, universitetslektor vid Göteborgs universitet, redovisar resultat från SOM-undersökningen. Arrangör: SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Från 5/3. * 11:00 Skuggbudget: Vänsterpartiet DIREKT. Vänsterpartiets ekonomiskpolitiska talesperson, Ida Gabrielsson, presenterar partiets vårbudgetmotion. * 11:30 Politik och opinion. Om hot, försvarsvilja och förtroendet för bland annat polis och Nato. Från årets SOM-seminarium. Med Sten Widmalm, professor i statskunskap Uppsala universitet. Arrangör: SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Från 5/3. * 12:00 Rapport * 12:03 Ytterligare stöd till Ukraina och kriminalvårdsfrågor DIREKT. Riksdagen debatterar utskottens förslag inför eftermiddagens votering. * 15:30 Forum: Politik och samhälleMer om programmet

Mån 28 apr 09:00 Publicerades: Mån 28 apr 09:007 tim 1 min Visa beskrivning 09:00 Riksdagens frågestund. Fyra ministrar svarar på riksdagsledamöternas frågor direkt i kammaren. Från 24/4. * 10:15 Kärnvapen som avskräckning. En central del i diskussionen om militär avskräckning är kärnvapen. Hur fungerar kärnvapenavskräckning och hur ser Natos kärnvapenstrategi ut? Frågan har väckts om Europa behöver fler egna kärnvapen för att garantera sin säkerhet. Arrangör: Folk och Försvar. Från 14/4. * 11:00 Nordiskt e-recept och jämställdhet i utrikespolitiken DIREKT. Interpellationsdebatter i riksdagen. Ministrar svarar på riksdagsledamöternas i förväg inlämnade, skriftliga frågor. Efter varje svar blir det debatt där alla ledamöter som vill får delta. * 12:00 Rapport * 12:03 Interpellationsdebatterna fortsätter * 14:00 Forum: Politik och samhälle * 14:30 Stadsplaneringens påverkan på segregation och livsvillkor. Presentation av en ny kunskapsöversikt som analyserar hur den byggda miljön påverkar människors möjligheter att mötas och leva i mer integrerade samhällen. Efter presentationen blir det paneldiskussion om stadsplaneringens möjligheter. Arrangör: Delmi. Från 8/4.Mer om programmet 09:00 Riksdagens frågestund. Fyra ministrar svarar på riksdagsledamöternas frågor direkt i kammaren. Från 24/4. * 10:15 Kärnvapen som avskräckning. En central del i diskussionen om militär avskräckning är kärnvapen. Hur fungerar kärnvapenavskräckning och hur ser Natos kärnvapenstrategi ut? Frågan har väckts om Europa behöver fler egna kärnvapen för att garantera sin säkerhet. Arrangör: Folk och Försvar. Från 14/4. * 11:00 Nordiskt e-recept och jämställdhet i utrikespolitiken DIREKT. Interpellationsdebatter i riksdagen. Ministrar svarar på riksdagsledamöternas i förväg inlämnade, skriftliga frågor. Efter varje svar blir det debatt där alla ledamöter som vill får delta. * 12:00 Rapport * 12:03 Interpellationsdebatterna fortsätter * 14:00 Forum: Politik och samhälle * 14:30 Stadsplaneringens påverkan på segregation och livsvillkor. Presentation av en ny kunskapsöversikt som analyserar hur den byggda miljön påverkar människors möjligheter att mötas och leva i mer integrerade samhällen. Efter presentationen blir det paneldiskussion om stadsplaneringens möjligheter. Arrangör: Delmi. Från 8/4.Mer om programmet

Fre 25 apr 09:00 Publicerades: Fre 25 apr 09:007 tim 1 min Visa beskrivning 09:00 KU-utfrågning: Ulf Kristersson (M). Statsminister Ulf Kristersson (M) svarar på frågor i riksdagens konstitutionsutskott i fem ärenden. Bland annat handlar det om regeringens efterlevnad av klimatlagen och uttalande om Migrationsverkets utfärdanden av medborgarskap. * 11:00 Riksdagen: Särskild debatt om arbetslösheten. Debatten hålls på initiativ av Socialdemokraterna. Från regeringen deltar arbetsmarknads- och integrationsminister Mats Persson (L). Från morgonen. * 12:00 Rapport * 12:03 Riksdagen: Särskild debatt om arbetslösheten. Debatten fortsätter. * 13:00 Forum: Politik och samhälle * 13:30 Är Sveriges livsmedelsberedskap god? Frågan om livsmedelsberedskap bubblar återigen i den säkerhetspolitiska debatten i Sverige. Hur ser det svenska livsmedelssystemet ut i dag? Vilka är sårbarheterna, riskerna och utmaningarna i systemet? Arrangör: Folk och Försvar. Från 7/4.Mer om programmet 09:00 KU-utfrågning: Ulf Kristersson (M). Statsminister Ulf Kristersson (M) svarar på frågor i riksdagens konstitutionsutskott i fem ärenden. Bland annat handlar det om regeringens efterlevnad av klimatlagen och uttalande om Migrationsverkets utfärdanden av medborgarskap. * 11:00 Riksdagen: Särskild debatt om arbetslösheten. Debatten hålls på initiativ av Socialdemokraterna. Från regeringen deltar arbetsmarknads- och integrationsminister Mats Persson (L). Från morgonen. * 12:00 Rapport * 12:03 Riksdagen: Särskild debatt om arbetslösheten. Debatten fortsätter. * 13:00 Forum: Politik och samhälle * 13:30 Är Sveriges livsmedelsberedskap god? Frågan om livsmedelsberedskap bubblar återigen i den säkerhetspolitiska debatten i Sverige. Hur ser det svenska livsmedelssystemet ut i dag? Vilka är sårbarheterna, riskerna och utmaningarna i systemet? Arrangör: Folk och Försvar. Från 7/4.Mer om programmet

Tor 24 apr 09:00 Publicerades: Tor 24 apr 09:007 tim 1 min Visa beskrivning 09:00 Jämställdhet - en ödesfråga för akademi och näringsliv. Sverige behöver den bästa kompetensen för att bygga en stark akademi och ett framgångsrikt näringsliv. Men trots goda intentioner och åratal av prat kvarstår utmaningen: kvinnor är fortfarande underrepresenterade på ledande positioner inom akademi och näringsliv. Arrangör: IVA. Från 7/4. * 10:30 Politik och opinion. Om hot, försvarsvilja och förtroendet för bland annat polis och Nato. Från årets SOM-seminarium. Med Sten Widmalm, professor i statskunskap vid Uppsala universitet. Arrangör: SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Från 5/3. * 11:00 KU-utfrågning: Niklas Wykman (M) DIREKT. Finansmarknadsminister Niklas Wykman (M) svarar på frågor i riksdagens konstitutionsutskott, KU, om regeringens inrättande av tjänsten som överdirektör vid Statens fastighetsverk. * 12:00 Rapport * 12:03 Punktskatt och hälso- och sjukvård DIREKT. Riksdagen debatterar utskottens förslag inför eftermiddagens votering. * 14:00 Riksdagens frågestund DIREKT. Fyra ministrar svarar på riksdagsledamöternas frågor direkt i kammaren. * 15:15 Forum: Politik och samhälleMer om programmet 09:00 Jämställdhet - en ödesfråga för akademi och näringsliv. Sverige behöver den bästa kompetensen för att bygga en stark akademi och ett framgångsrikt näringsliv. Men trots goda intentioner och åratal av prat kvarstår utmaningen: kvinnor är fortfarande underrepresenterade på ledande positioner inom akademi och näringsliv. Arrangör: IVA. Från 7/4. * 10:30 Politik och opinion. Om hot, försvarsvilja och förtroendet för bland annat polis och Nato. Från årets SOM-seminarium. Med Sten Widmalm, professor i statskunskap vid Uppsala universitet. Arrangör: SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Från 5/3. * 11:00 KU-utfrågning: Niklas Wykman (M) DIREKT. Finansmarknadsminister Niklas Wykman (M) svarar på frågor i riksdagens konstitutionsutskott, KU, om regeringens inrättande av tjänsten som överdirektör vid Statens fastighetsverk. * 12:00 Rapport * 12:03 Punktskatt och hälso- och sjukvård DIREKT. Riksdagen debatterar utskottens förslag inför eftermiddagens votering. * 14:00 Riksdagens frågestund DIREKT. Fyra ministrar svarar på riksdagsledamöternas frågor direkt i kammaren. * 15:15 Forum: Politik och samhälleMer om programmet

Ons 23 apr 09:00 Publicerades: Ons 23 apr 09:007 tim 4 min Visa beskrivning 09:00 Småskalig produktion av alkohol och migrationsfrågor DIREKT. Riksdagen debatterar utskottets förslag inför eftermiddagens votering. * 12:00 Rapport * 12:03 Rekryteringen av barn och unga till kriminella gäng. Seminarium i justitieutskottet för att analysera hur rekrytering av barn och ungdomar sker och hur regeringen, myndigheter, civilorganisationer och medieplattformar arbetar med frågan. Medverkande: justitieminister Gunnar Strömmer (M), rikspolischef Petra Lundh m.fl.. Från förmiddagen. * 14:35 Forum: Politik och samhälle * 14:55 Framtidens pensioner - vem vinner och vem förlorar? Pensionssystemet påverkar alla och är en ständigt närvarande fråga i den politiska debatten. Just nu granskas systemet i flera avseenden. Hur påverkar förändringar rättvisan mellan generationer? Arrangör: Institutet för Näringslivsforskning. Från 27/3.Mer om programmet 09:00 Småskalig produktion av alkohol och migrationsfrågor DIREKT. Riksdagen debatterar utskottets förslag inför eftermiddagens votering. * 12:00 Rapport * 12:03 Rekryteringen av barn och unga till kriminella gäng. Seminarium i justitieutskottet för att analysera hur rekrytering av barn och ungdomar sker och hur regeringen, myndigheter, civilorganisationer och medieplattformar arbetar med frågan. Medverkande: justitieminister Gunnar Strömmer (M), rikspolischef Petra Lundh m.fl.. Från förmiddagen. * 14:35 Forum: Politik och samhälle * 14:55 Framtidens pensioner - vem vinner och vem förlorar? Pensionssystemet påverkar alla och är en ständigt närvarande fråga i den politiska debatten. Just nu granskas systemet i flera avseenden. Hur påverkar förändringar rättvisan mellan generationer? Arrangör: Institutet för Näringslivsforskning. Från 27/3.Mer om programmet

Tis 22 apr 09:00 Publicerades: Tis 22 apr 09:007 tim 1 min Visa beskrivning 09:00 Är Sveriges livsmedelsberedskap god? Frågan om livsmedelsberedskap bubblar återigen i den säkerhetspolitiska debatten i Sverige. Hur ser det svenska livsmedelssystemet ut i dag? Vilka är sårbarheterna, riskerna och utmaningarna i systemet? Arrangör: Folk och Försvar. Från 7/4. * 10:15 Så blir Sverige en vinnare i den nya globaliseringen. Den globala ekonomin genomgår en dramatisk förvandling, med kinesiska statsstöd som dumpar priserna, amerikansk protektionistisk handelspolitik och ett snabbt teknologiskt skifte. Mitt i denna storm står ett Europa som har halkat efter. Hur ska Sverige agera för att bli en vinnare? Arrangör: tankesmedjan Futurion. Från 10/4. * 11:30 Stadsplaneringens påverkan på segregation och livsvillkor. Presentation av en ny kunskapsöversikt som analyserar hur den byggda miljön påverkar människors möjligheter att mötas och leva i mer integrerade samhällen. Efter presentationen blir det paneldiskussion om stadsplaneringens möjligheter. Arrangör: Delmi. Från 8/4. * 12:00 Rapport * 12:03 Stadsplaneringens påverkan på segregation och livsvillkor. Seminariet fortsätter. * 13:00 Brist på replokaler, bostadsbidrag och Pride i Ungern DIREKT. Interpellationsdebatter i riksdagen. Ministrar svarar på riksdagsledamöternas i förväg inlämnade, skriftliga frågor. Efter varje svar blir det debatt där alla ledamöter som vill får delta.Mer om programmet 09:00 Är Sveriges livsmedelsberedskap god? Frågan om livsmedelsberedskap bubblar återigen i den säkerhetspolitiska debatten i Sverige. Hur ser det svenska livsmedelssystemet ut i dag? Vilka är sårbarheterna, riskerna och utmaningarna i systemet? Arrangör: Folk och Försvar. Från 7/4. * 10:15 Så blir Sverige en vinnare i den nya globaliseringen. Den globala ekonomin genomgår en dramatisk förvandling, med kinesiska statsstöd som dumpar priserna, amerikansk protektionistisk handelspolitik och ett snabbt teknologiskt skifte. Mitt i denna storm står ett Europa som har halkat efter. Hur ska Sverige agera för att bli en vinnare? Arrangör: tankesmedjan Futurion. Från 10/4. * 11:30 Stadsplaneringens påverkan på segregation och livsvillkor. Presentation av en ny kunskapsöversikt som analyserar hur den byggda miljön påverkar människors möjligheter att mötas och leva i mer integrerade samhällen. Efter presentationen blir det paneldiskussion om stadsplaneringens möjligheter. Arrangör: Delmi. Från 8/4. * 12:00 Rapport * 12:03 Stadsplaneringens påverkan på segregation och livsvillkor. Seminariet fortsätter. * 13:00 Brist på replokaler, bostadsbidrag och Pride i Ungern DIREKT. Interpellationsdebatter i riksdagen. Ministrar svarar på riksdagsledamöternas i förväg inlämnade, skriftliga frågor. Efter varje svar blir det debatt där alla ledamöter som vill får delta.Mer om programmet

Tis 15 apr 09:00 Publicerades: Tis 15 apr 09:007 tim 36 min Visa beskrivning 08:25: Finansministern presenterar vårbudgeten. DIREKT. Finansminister Elisabeth Svantesson (M) presenterar regeringens ekonomiska vårproposition på en pressträff. Därefter varvas oppositionens pressträffar med kommentarer och analyser av gäster i studion: John Hassler, professor i nationalekonomi, Annika Creutzer, privatekonom, Mats Knutson, inrikespolitisk kommentator, Kristina Lagerström, ekonomireporter. Programledare: Celinda Andersson. * 12:00: Rapport. * 13:00: Riksdagsdebatt om vårbudgeten. DIREKT. Finansminister Elisabeth Svantesson (M) överlämnar regeringens ekonomiska vårproposition till riksdagen. Efter det hålls en debatt där riksdagspartiernas ekonomiska talespersoner deltar.Mer om programmet 08:25: Finansministern presenterar vårbudgeten. DIREKT. Finansminister Elisabeth Svantesson (M) presenterar regeringens ekonomiska vårproposition på en pressträff. Därefter varvas oppositionens pressträffar med kommentarer och analyser av gäster i studion: John Hassler, professor i nationalekonomi, Annika Creutzer, privatekonom, Mats Knutson, inrikespolitisk kommentator, Kristina Lagerström, ekonomireporter. Programledare: Celinda Andersson. * 12:00: Rapport. * 13:00: Riksdagsdebatt om vårbudgeten. DIREKT. Finansminister Elisabeth Svantesson (M) överlämnar regeringens ekonomiska vårproposition till riksdagen. Efter det hålls en debatt där riksdagspartiernas ekonomiska talespersoner deltar.Mer om programmet

Mån 14 apr 09:00 Publicerades: Mån 14 apr 09:007 tim Visa beskrivning 09:00: Statsministerns frågestund. Vid frågestunden svarar statsminister Ulf Kristersson (M) på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Från 10/4. * 10:10: Rätten att välja sitt slut - är Sverige redo för dödshjälp? Dödshjälp är en av vår tids mest kontroversiella och etiskt komplexa frågor och skapar debatt. Borde det bli lagligt i Sverige? Hur sjuk ska en patient i så fall vara för att berättigas dödshjälp? Arrangör: Kulturhuset Stadsteatern, tankesmedjan Timbro och Arena Idé. Från 1/4. * 12:00: Rapport. * 12:03: Invandringen - kostnad eller vinst? Det sista decenniet har diskussionen och politiken handlat om att invandringen är en börda för Sverige. Men medför invandring verkligen en kostnad? En ny rapport, Vinsten med invandring, presenteras och diskuteras. Arrangör: det fackliga idéinstitutet Katalys. Från 31/3. * 13:30: Politik och opinion. Om hot, försvarsvilja och förtroendet för bland annat polis och Nato. Från årets SOM-seminarium. Med Sten Widmalm, professor i statskunskap Uppsala universitet. Arrangör: SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Från 5/3. * 14:00: KU-utfrågning: Andreas Carlson (KD) DIREKT. Inom ramen för konstitutionsutskottets granskning av statsrådens tjänsteutövning har turen kommit till infrastrukturminister Andreas Carlson (KD). Han frågas ut i två ärenden som båda handlar om hans agerande i samband med säkerhetsbrister i Lantmäteriets arkiv. * 14:55: Framtidens pensioner - vem vinner och vem förlorar? Pensionssystemet påverkar alla och är en ständigt närvarande fråga i den politiska debatten. Just nu granskas systemet i flera avseenden. Hur påverkar förändringar rättvisan mellan generationer? Arrangör: Institutet för Näringslivsforskning. Från 27/3.Mer om programmet 09:00: Statsministerns frågestund. Vid frågestunden svarar statsminister Ulf Kristersson (M) på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Från 10/4. * 10:10: Rätten att välja sitt slut - är Sverige redo för dödshjälp? Dödshjälp är en av vår tids mest kontroversiella och etiskt komplexa frågor och skapar debatt. Borde det bli lagligt i Sverige? Hur sjuk ska en patient i så fall vara för att berättigas dödshjälp? Arrangör: Kulturhuset Stadsteatern, tankesmedjan Timbro och Arena Idé. Från 1/4. * 12:00: Rapport. * 12:03: Invandringen - kostnad eller vinst? Det sista decenniet har diskussionen och politiken handlat om att invandringen är en börda för Sverige. Men medför invandring verkligen en kostnad? En ny rapport, Vinsten med invandring, presenteras och diskuteras. Arrangör: det fackliga idéinstitutet Katalys. Från 31/3. * 13:30: Politik och opinion. Om hot, försvarsvilja och förtroendet för bland annat polis och Nato. Från årets SOM-seminarium. Med Sten Widmalm, professor i statskunskap Uppsala universitet. Arrangör: SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Från 5/3. * 14:00: KU-utfrågning: Andreas Carlson (KD) DIREKT. Inom ramen för konstitutionsutskottets granskning av statsrådens tjänsteutövning har turen kommit till infrastrukturminister Andreas Carlson (KD). Han frågas ut i två ärenden som båda handlar om hans agerande i samband med säkerhetsbrister i Lantmäteriets arkiv. * 14:55: Framtidens pensioner - vem vinner och vem förlorar? Pensionssystemet påverkar alla och är en ständigt närvarande fråga i den politiska debatten. Just nu granskas systemet i flera avseenden. Hur påverkar förändringar rättvisan mellan generationer? Arrangör: Institutet för Näringslivsforskning. Från 27/3.Mer om programmet

Fre 11 apr 09:00 Publicerades: Fre 11 apr 09:007 tim 1 min Visa beskrivning 09:00 Gruvbrytning i alunskiffer och kriminella i välfärden DIREKT. Interpellationsdebatter i riksdagen. Ministrar svarar på riksdagsledamöternas i förväg inlämnade, skriftliga frågor. Efter varje svar blir det debatt där alla ledamöter som vill får delta. * 12:00 Rapport * 12:03 Hur får vi in fler 60+ på arbetsmarknaden? Äldre arbetskraft har det tufft på arbetsmarknaden. Samtal om hur arbetsgivare och arbetstagare ser på attityderna till seniorerna. Ett nytt årligt index presenteras. Arrangör: Pluskommissionen. Från 26/3. * 13:10 Är Sveriges livsmedelsberedskap god? Frågan om livsmedelsberedskap bubblar återigen i den säkerhetspolitiska debatten i Sverige. Hur ser det svenska livsmedelssystemet ut i dag? Vilka är sårbarheterna, riskerna och utmaningarna i systemet? Arrangör: Folk och Försvar. Från 7/4. * 14:30 Jämställdhet - en ödesfråga för akademi och näringsliv. Sverige behöver den bästa kompetensen för att bygga en stark akademi och ett framgångsrikt näringsliv. Men trots goda intentioner och åratal av prat kvarstår utmaningen: kvinnor är fortfarande underrepresenterade på ledande positioner inom akademi och näringsliv. Arrangör: IVA. Från 7/4.Mer om programmet 09:00 Gruvbrytning i alunskiffer och kriminella i välfärden DIREKT. Interpellationsdebatter i riksdagen. Ministrar svarar på riksdagsledamöternas i förväg inlämnade, skriftliga frågor. Efter varje svar blir det debatt där alla ledamöter som vill får delta. * 12:00 Rapport * 12:03 Hur får vi in fler 60+ på arbetsmarknaden? Äldre arbetskraft har det tufft på arbetsmarknaden. Samtal om hur arbetsgivare och arbetstagare ser på attityderna till seniorerna. Ett nytt årligt index presenteras. Arrangör: Pluskommissionen. Från 26/3. * 13:10 Är Sveriges livsmedelsberedskap god? Frågan om livsmedelsberedskap bubblar återigen i den säkerhetspolitiska debatten i Sverige. Hur ser det svenska livsmedelssystemet ut i dag? Vilka är sårbarheterna, riskerna och utmaningarna i systemet? Arrangör: Folk och Försvar. Från 7/4. * 14:30 Jämställdhet - en ödesfråga för akademi och näringsliv. Sverige behöver den bästa kompetensen för att bygga en stark akademi och ett framgångsrikt näringsliv. Men trots goda intentioner och åratal av prat kvarstår utmaningen: kvinnor är fortfarande underrepresenterade på ledande positioner inom akademi och näringsliv. Arrangör: IVA. Från 7/4.Mer om programmet

Tor 10 apr 09:00 Publicerades: Tor 10 apr 09:007 tim 1 min Visa beskrivning 09:00 Forum: Politik och samhälle * 09:30 KU-utfrågning: Johan Forssell (M) DIREKT. Migrationsminister Johan Forssell (M) svarar på frågor i konstitutionsutskottet, KU, som rör uttalande om det svenska biståndet. * 10:30 KU-utfrågning: Ebba Busch (KD) DIREKT. Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) svarar på frågor i konstitutionsutskottet i tre ärenden. Ärendena rör uttalanden om Vattenfall och om utfärdanden av svenska medborgarskap. * 12:00 Rapport * 12:03 Riksdagsdebatt om militära frågor DIREKT. Riksdagen debatterar utskottens förslag inför eftermiddagens votering. * 14:00 Statsministerns frågestund DIREKT. Vid frågestunden svarar statsminister Ulf Kristersson (M) på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. * 15:15 Pressträff om arbetslivskriminalitet 2024. De nio myndigheter som ingår i samverkan mot arbetslivskriminalitet, bland andra Arbetsmiljöverket, Polismyndigheten och Skatteverket, håller en pressträff för att berätta om resultatet från de gemensamma kontrollinsatserna under 2024 och vägen framåt. Från 31/3.Mer om programmet 09:00 Forum: Politik och samhälle * 09:30 KU-utfrågning: Johan Forssell (M) DIREKT. Migrationsminister Johan Forssell (M) svarar på frågor i konstitutionsutskottet, KU, som rör uttalande om det svenska biståndet. * 10:30 KU-utfrågning: Ebba Busch (KD) DIREKT. Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) svarar på frågor i konstitutionsutskottet i tre ärenden. Ärendena rör uttalanden om Vattenfall och om utfärdanden av svenska medborgarskap. * 12:00 Rapport * 12:03 Riksdagsdebatt om militära frågor DIREKT. Riksdagen debatterar utskottens förslag inför eftermiddagens votering. * 14:00 Statsministerns frågestund DIREKT. Vid frågestunden svarar statsminister Ulf Kristersson (M) på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. * 15:15 Pressträff om arbetslivskriminalitet 2024. De nio myndigheter som ingår i samverkan mot arbetslivskriminalitet, bland andra Arbetsmiljöverket, Polismyndigheten och Skatteverket, håller en pressträff för att berätta om resultatet från de gemensamma kontrollinsatserna under 2024 och vägen framåt. Från 31/3.Mer om programmet

Ons 9 apr 09:00 Publicerades: Ons 9 apr 09:007 tim 1 min Visa beskrivning 09:00 Riksdagsdebatt inför beslut DIREKT. Riksdagen debatterar utskottens förslag inför voteringen. * 12:00 Rapport * 12:03 Nästa steg för att stoppa arbetslivskriminaliteten. Kriminella och oseriösa företag utnyttjar människor, bryter mot lagar och regler samt dränerar välfärdens resurser för egen ekonomisk vinning. Delegationen mot arbetskriminalitet har granskat frågan och presenterar sin slutrapport. Medverkande: justitieminister Gunnar Strömmer (M), Amir Rostami, professor kriminologi, m fl. Arrangör: LO. Från 12/3. * 13:20 Rädda Östersjön - från ord till handling. Varför lyckas vi inte stoppa utfiskningen av Östersjön? Vilka är stoppklossarna och hur ska vi nå målet om ett friskt och levande innanhav? Med landsbygdsminister Peter Kullgren (KD), EU-parlamentariker Isabella Lövin (MP), Mats Svensson, HaV, Regan McEnroe, Fältbiologerna m fl. Arrangör: Stockholmsmässan, Östersjökontraktet, Expedition Rädda Östersjön, Voice of the Ocean. Från 14/3. * 14:55 Europa i förändring - är ett gemensamt försvar möjligt? Det försämrade säkerhetsläget och frågan om EU faktiskt kan och vill skapa ett gemensamt försvar diskuteras. Hur långt sträcker sig unionens ambitioner? Arrangör: Folk och Försvar. Från 24/3.Mer om programmet 09:00 Riksdagsdebatt inför beslut DIREKT. Riksdagen debatterar utskottens förslag inför voteringen. * 12:00 Rapport * 12:03 Nästa steg för att stoppa arbetslivskriminaliteten. Kriminella och oseriösa företag utnyttjar människor, bryter mot lagar och regler samt dränerar välfärdens resurser för egen ekonomisk vinning. Delegationen mot arbetskriminalitet har granskat frågan och presenterar sin slutrapport. Medverkande: justitieminister Gunnar Strömmer (M), Amir Rostami, professor kriminologi, m fl. Arrangör: LO. Från 12/3. * 13:20 Rädda Östersjön - från ord till handling. Varför lyckas vi inte stoppa utfiskningen av Östersjön? Vilka är stoppklossarna och hur ska vi nå målet om ett friskt och levande innanhav? Med landsbygdsminister Peter Kullgren (KD), EU-parlamentariker Isabella Lövin (MP), Mats Svensson, HaV, Regan McEnroe, Fältbiologerna m fl. Arrangör: Stockholmsmässan, Östersjökontraktet, Expedition Rädda Östersjön, Voice of the Ocean. Från 14/3. * 14:55 Europa i förändring - är ett gemensamt försvar möjligt? Det försämrade säkerhetsläget och frågan om EU faktiskt kan och vill skapa ett gemensamt försvar diskuteras. Hur långt sträcker sig unionens ambitioner? Arrangör: Folk och Försvar. Från 24/3.Mer om programmet

Tis 8 apr 09:00 Publicerades: Tis 8 apr 09:007 tim 1 min Visa beskrivning 09:00 Publicering av personuppgifter, rättsdatabaser och bakgrundskontroller. De senaste årens utveckling av organiserad brottslighet, arbetslivskriminalitet och infiltration av näringsliv och myndigheter är skadlig för Sverige och samhällstilliten. Är bakgrundskontroller och rättsdatabaser rätt väg att gå eller skapar verktygen andra problem? Arrangör: Liberalernas, Kristdemokraternas och Moderaternas riksdagsgrupper. Från 20/3. 11:00 KU-utfrågning: Romina Pourmokhtari (L) DIREKT. Riksdagens konstitutionsutskott ställer frågor till klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) i fyra ärenden. Bland annat granskas regeringens efterlevnad av klimatlagen. 12:00 Rapport 12:03 KU-utfrågning: Romina Pourmokhtari (L) DIREKT. Utfrågningen fortsätter. 13:00 Sexköp med friskvårdsbidrag och vräkningar DIREKT. Interpellationsdebatter i riksdagen. Ministrar svarar på riksdagsledamöternas i förväg inlämnade, skriftliga frågor. Efter varje svar blir det debatt där alla ledamöter som vill får delta.Mer om programmet 09:00 Publicering av personuppgifter, rättsdatabaser och bakgrundskontroller. De senaste årens utveckling av organiserad brottslighet, arbetslivskriminalitet och infiltration av näringsliv och myndigheter är skadlig för Sverige och samhällstilliten. Är bakgrundskontroller och rättsdatabaser rätt väg att gå eller skapar verktygen andra problem? Arrangör: Liberalernas, Kristdemokraternas och Moderaternas riksdagsgrupper. Från 20/3. 11:00 KU-utfrågning: Romina Pourmokhtari (L) DIREKT. Riksdagens konstitutionsutskott ställer frågor till klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) i fyra ärenden. Bland annat granskas regeringens efterlevnad av klimatlagen. 12:00 Rapport 12:03 KU-utfrågning: Romina Pourmokhtari (L) DIREKT. Utfrågningen fortsätter. 13:00 Sexköp med friskvårdsbidrag och vräkningar DIREKT. Interpellationsdebatter i riksdagen. Ministrar svarar på riksdagsledamöternas i förväg inlämnade, skriftliga frågor. Efter varje svar blir det debatt där alla ledamöter som vill får delta.Mer om programmet

Mån 7 apr 09:00 Publicerades: Mån 7 apr 09:007 tim 1 min Visa beskrivning 09:00 Riksdagens frågestund. Fyra ministrar svarar på riksdagsledamöternas frågor direkt i kammaren. Från 3/4. * 10:15 Så kan investeringsklimatet stärkas. Europa halkar efter i den globala konkurrensen. Samtidigt är investeringsbehoven stora. Hur kan Sverige växa i en osäker tid? Med Jakob Wallenberg, ordförande Svenskt Näringsliv, statsminister Ulf Kristersson (M), partiledare Magdalena Andersson (S), m fl. Arrangör: Svenskt Näringsliv. Från 18/3. * 12:00 Rapport * 12:03 Framtidens pensioner - vem vinner och vem förlorar? Pensionssystemet påverkar alla och är en ständigt närvarande fråga i den politiska debatten. Just nu granskas systemet i flera avseenden. Hur påverkar förändringar rättvisan mellan generationer? Arrangör: Institutet för Näringslivsforskning. Från 27/3. * 13:05 Riksdagens forskningsdag om framtidens arbetsmarknad. Temat för årets forskningsdag är kunskap för framtidens arbetsmarknad. Dragningar av fyra forskare följs av panelsamtal. Från 27/3. * 14:30 Invandringen - kostnad eller vinst? Det senaste decenniet har diskussionen och politiken handlat om att invandringen är en börda för Sverige. Men medför invandring verkligen en kostnad? En ny rapport, Vinsten med invandring, presenteras och diskuteras. Arrangör: det fackliga idéinstitutet Katalys. Från 31/3.Mer om programmet 09:00 Riksdagens frågestund. Fyra ministrar svarar på riksdagsledamöternas frågor direkt i kammaren. Från 3/4. * 10:15 Så kan investeringsklimatet stärkas. Europa halkar efter i den globala konkurrensen. Samtidigt är investeringsbehoven stora. Hur kan Sverige växa i en osäker tid? Med Jakob Wallenberg, ordförande Svenskt Näringsliv, statsminister Ulf Kristersson (M), partiledare Magdalena Andersson (S), m fl. Arrangör: Svenskt Näringsliv. Från 18/3. * 12:00 Rapport * 12:03 Framtidens pensioner - vem vinner och vem förlorar? Pensionssystemet påverkar alla och är en ständigt närvarande fråga i den politiska debatten. Just nu granskas systemet i flera avseenden. Hur påverkar förändringar rättvisan mellan generationer? Arrangör: Institutet för Näringslivsforskning. Från 27/3. * 13:05 Riksdagens forskningsdag om framtidens arbetsmarknad. Temat för årets forskningsdag är kunskap för framtidens arbetsmarknad. Dragningar av fyra forskare följs av panelsamtal. Från 27/3. * 14:30 Invandringen - kostnad eller vinst? Det senaste decenniet har diskussionen och politiken handlat om att invandringen är en börda för Sverige. Men medför invandring verkligen en kostnad? En ny rapport, Vinsten med invandring, presenteras och diskuteras. Arrangör: det fackliga idéinstitutet Katalys. Från 31/3.Mer om programmet

Fre 4 apr 09:00 Publicerades: Fre 4 apr 09:007 tim 2 min Visa beskrivning 09:00 Folkräkning och tjejer i gängkriminalitet DIREKT. Interpellationsdebatter i riksdagen. Ministrar svarar på riksdagsledamöternas i förväg inlämnade, skriftliga frågor. Efter varje svar blir det debatt där alla ledamöter som vill får delta. * 12:00 Rapport * 12:03 Rätten att välja sitt slut - är Sverige redo för dödshjälp? Dödshjälp är en av vår tids mest kontroversiella och etiskt komplexa frågor och skapar debatt. Borde det bli lagligt i Sverige? Hur sjuk ska en patient i så fall vara för att berättigas dödshjälp? Arrangör: Kulturhuset Stadsteatern, tankesmedjan Timbro och Arena Idé. Från 1/4. * 13:50 Hur får vi in fler 60+ på arbetsmarknaden? Äldre arbetskraft har det tufft på arbetsmarknaden. Samtal om hur arbetsgivare och arbetstagare ser på attityderna till seniorerna. Ett nytt årligt index presenteras. Arrangör: Pluskommissionen. Från 26/3. * 14:50 Europa i förändring - är ett gemensamt försvar möjligt? Det försämrade säkerhetsläget och frågan om EU faktiskt kan och vill skapa ett gemensamt försvar diskuteras. Hur långt sträcker sig unionens ambitioner? Arrangör: Folk och Försvar. Från 24/3.Mer om programmet 09:00 Folkräkning och tjejer i gängkriminalitet DIREKT. Interpellationsdebatter i riksdagen. Ministrar svarar på riksdagsledamöternas i förväg inlämnade, skriftliga frågor. Efter varje svar blir det debatt där alla ledamöter som vill får delta. * 12:00 Rapport * 12:03 Rätten att välja sitt slut - är Sverige redo för dödshjälp? Dödshjälp är en av vår tids mest kontroversiella och etiskt komplexa frågor och skapar debatt. Borde det bli lagligt i Sverige? Hur sjuk ska en patient i så fall vara för att berättigas dödshjälp? Arrangör: Kulturhuset Stadsteatern, tankesmedjan Timbro och Arena Idé. Från 1/4. * 13:50 Hur får vi in fler 60+ på arbetsmarknaden? Äldre arbetskraft har det tufft på arbetsmarknaden. Samtal om hur arbetsgivare och arbetstagare ser på attityderna till seniorerna. Ett nytt årligt index presenteras. Arrangör: Pluskommissionen. Från 26/3. * 14:50 Europa i förändring - är ett gemensamt försvar möjligt? Det försämrade säkerhetsläget och frågan om EU faktiskt kan och vill skapa ett gemensamt försvar diskuteras. Hur långt sträcker sig unionens ambitioner? Arrangör: Folk och Försvar. Från 24/3.Mer om programmet

Tor 3 apr 09:00 Publicerades: Tor 3 apr 09:007 tim 1 min Visa beskrivning 09:00 Sveriges relation till Kina. Relationen mellan Sverige och Kina är ett återkommande tema för debatt. Vad kännetecknar den i dag och hur den har förändrats över tid? Arrangör: Folk och Försvar tillsammans med Nationellt kunskapscentrum om Kina. Från 26/2. * 10:05 Försvaret av Europa - ett gemensamt projekt eller upp till EU förbereder sig för risken att USA drar sig ur försvaret av europeiska intressen. EU-parlamentarikerna Karin Karlsbro (L), Jonas Sjöstedt (V) och Alice Teodorescu Måwe (KD) debatterar. Programledare Marcus Carlehed. Från 18/3. * 10:30 KU-utfrågning: Peter Kullgren (KD). I april är det åter dags för konstitutionsutskottet att hålla utfrågningar inom ramen för sin granskning av statsrådens tjänsteutövning. Granskningarna bygger på riksdagsledamöternas KU-anmälningar. Först ut är landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) som svarar på frågor i tre ärenden, bland annat om sitt agerande vid förhandling i rådet om fiskekvoter. * 11:30 Forum: Politik och samhälle * 12:00 Rapport * 12:03 Förstatliga skolan och begränsa det fria skolvalet? Om svenskarna och skolreformer. Maria Jarl, universitetslektor vid Göteborgs universitet, redovisar resultat från SOM-undersökningen. Arrangör: SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Från 5/3. * 12:30 Riksdagens forskningsdag om framtidens arbetsmarknad. Temat för årets forskningsdag är kunskap för framtidens arbetsmarknad. Dragningar av fyra forskare följs av panelsamtal. Från 27/3. * 14:00 Riksdagens frågestund DIREKT. Fyra ministrar svarar på riksdagsledamöternas frågor direkt i kammaren. * 15:15 SOM-undersökningen: 30 år av svensk alkoholopinion. David Karlsson, professor vid Göteborgs universitet, om Skatter, monopol och gårdsförsäljning - 30 år av svensk alkoholopinion. Arrangör: SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Från 5/3. * 15:45 AI - en framtidsfråga för EU. Är AI ett hot mot individen eller vägen till en ljusare framtid? EU-parlamentarikerna Adnan Dibrani (S) och Arba Kokalari (M) diskuterar. Programledare: Marcus Carlehed. Från 18/3.Mer om programmet 09:00 Sveriges relation till Kina. Relationen mellan Sverige och Kina är ett återkommande tema för debatt. Vad kännetecknar den i dag och hur den har förändrats över tid? Arrangör: Folk och Försvar tillsammans med Nationellt kunskapscentrum om Kina. Från 26/2. * 10:05 Försvaret av Europa - ett gemensamt projekt eller upp till EU förbereder sig för risken att USA drar sig ur försvaret av europeiska intressen. EU-parlamentarikerna Karin Karlsbro (L), Jonas Sjöstedt (V) och Alice Teodorescu Måwe (KD) debatterar. Programledare Marcus Carlehed. Från 18/3. * 10:30 KU-utfrågning: Peter Kullgren (KD). I april är det åter dags för konstitutionsutskottet att hålla utfrågningar inom ramen för sin granskning av statsrådens tjänsteutövning. Granskningarna bygger på riksdagsledamöternas KU-anmälningar. Först ut är landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) som svarar på frågor i tre ärenden, bland annat om sitt agerande vid förhandling i rådet om fiskekvoter. * 11:30 Forum: Politik och samhälle * 12:00 Rapport * 12:03 Förstatliga skolan och begränsa det fria skolvalet? Om svenskarna och skolreformer. Maria Jarl, universitetslektor vid Göteborgs universitet, redovisar resultat från SOM-undersökningen. Arrangör: SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Från 5/3. * 12:30 Riksdagens forskningsdag om framtidens arbetsmarknad. Temat för årets forskningsdag är kunskap för framtidens arbetsmarknad. Dragningar av fyra forskare följs av panelsamtal. Från 27/3. * 14:00 Riksdagens frågestund DIREKT. Fyra ministrar svarar på riksdagsledamöternas frågor direkt i kammaren. * 15:15 SOM-undersökningen: 30 år av svensk alkoholopinion. David Karlsson, professor vid Göteborgs universitet, om Skatter, monopol och gårdsförsäljning - 30 år av svensk alkoholopinion. Arrangör: SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Från 5/3. * 15:45 AI - en framtidsfråga för EU. Är AI ett hot mot individen eller vägen till en ljusare framtid? EU-parlamentarikerna Adnan Dibrani (S) och Arba Kokalari (M) diskuterar. Programledare: Marcus Carlehed. Från 18/3.Mer om programmet

Ons 2 apr 09:00 Publicerades: Ons 2 apr 09:007 tim 1 min Visa beskrivning 09:00 Riksdagsdebatt inför beslut DIREKT. Riksdagen debatterar utskottens förslag inför eftermiddagens votering. * 12:00 Rapport * 12:03 Rädda Östersjön - från ord till handling. Varför lyckas vi inte stoppa utfiskningen av Östersjön? Vilka är stoppklossarna och hur ska vi nå målet om ett friskt och levande innanhav? Med landsbygdsminister Peter Kullgren (KD), EU-parlamentariker Isabella Lövin (MP), Mats Svensson, HaV, Regan McEnroe, Fältbiologerna m fl. Arrangör: Stockholmsmässan, Östersjökontraktet, Expedition Rädda Östersjön, Voice of the Ocean. Från 14/3. * 13:35 Forum: Politik och samhälle * 14:00 Hur får vi in fler 60+ på arbetsmarknaden? Äldre arbetskraft har det tufft på arbetsmarknaden. Samtal om hur arbetsgivare och arbetstagare ser på attityderna till seniorerna. Ett nytt årligt index presenteras. Arrangör: Pluskommissionen. Från 26/3. * 15:00 Framtidens pensioner - vem vinner och vem förlorar? Pensionssystemet påverkar alla och är en ständigt närvarande fråga i den politiska debatten. Just nu granskas systemet i flera avseenden. Hur påverkar förändringar rättvisan mellan generationer? Arrangör: Institutet för Näringslivsforskning. Från 27/3.Mer om programmet 09:00 Riksdagsdebatt inför beslut DIREKT. Riksdagen debatterar utskottens förslag inför eftermiddagens votering. * 12:00 Rapport * 12:03 Rädda Östersjön - från ord till handling. Varför lyckas vi inte stoppa utfiskningen av Östersjön? Vilka är stoppklossarna och hur ska vi nå målet om ett friskt och levande innanhav? Med landsbygdsminister Peter Kullgren (KD), EU-parlamentariker Isabella Lövin (MP), Mats Svensson, HaV, Regan McEnroe, Fältbiologerna m fl. Arrangör: Stockholmsmässan, Östersjökontraktet, Expedition Rädda Östersjön, Voice of the Ocean. Från 14/3. * 13:35 Forum: Politik och samhälle * 14:00 Hur får vi in fler 60+ på arbetsmarknaden? Äldre arbetskraft har det tufft på arbetsmarknaden. Samtal om hur arbetsgivare och arbetstagare ser på attityderna till seniorerna. Ett nytt årligt index presenteras. Arrangör: Pluskommissionen. Från 26/3. * 15:00 Framtidens pensioner - vem vinner och vem förlorar? Pensionssystemet påverkar alla och är en ständigt närvarande fråga i den politiska debatten. Just nu granskas systemet i flera avseenden. Hur påverkar förändringar rättvisan mellan generationer? Arrangör: Institutet för Näringslivsforskning. Från 27/3.Mer om programmet

Tis 1 apr 09:00 Publicerades: Tis 1 apr 09:007 tim 6 min Visa beskrivning 09:00 Digital källkritik - hur gör man och varför behövs den? Hur fungerar källkritik i ett digitalt landskap präglat av desinformation, politiska narrativ och AI-genererad information? Hur kan vi bli bättre på att granska informationen i våra flöden? Arrangör: Internetstiftelsen. Från 13/3. * 10:55 SOM-undersökningen: Medborgarnas agenda. Om samhällsutveckling, sakfrågor och politiska förslag. Går utvecklingen i Sverige åt rätt eller fel håll? Med professor Annika Bergström, föreståndare för SOM-institutet. Från 5/3. * 11:30 Barnfamiljers ekonomiska situation. En ny undersökning om barnfamiljers ekonomi presenteras. Den visar att den ekonomiska ojämlikheten ökat och att många kämpar med att ha råd med mat, kläder och aktiviteter för sina barn. Särskilt utsatta är ensamstående föräldrar med låg inkomst. Arrangör: Röda Korset, Hyresgästföreningen, Majblomman och Rädda Barnen. Från 26/5. * 12:00 Rapport * 12:03 Svensk livsmedelsberedskap och försörjningsförmåga. De senaste årens kriser har satt Sveriges livsmedelsberedskap på prov. Ny rapport presenteras och diskuteras. Bland andra medverkar landsbygdsminister Peter Kullgren (KD). Arrangör: Livsmedelsföretagen. Från 7/3. * 13:00 Elstöd och kvotering och diskriminering av män DIREKT. Interpellationsdebatter i riksdagen. Ministrar svarar på riksdagsledamöternas i förväg inlämnade, skriftliga frågor. Efter varje svar blir det debatt där alla ledamöter som vill får delta.Mer om programmet 09:00 Digital källkritik - hur gör man och varför behövs den? Hur fungerar källkritik i ett digitalt landskap präglat av desinformation, politiska narrativ och AI-genererad information? Hur kan vi bli bättre på att granska informationen i våra flöden? Arrangör: Internetstiftelsen. Från 13/3. * 10:55 SOM-undersökningen: Medborgarnas agenda. Om samhällsutveckling, sakfrågor och politiska förslag. Går utvecklingen i Sverige åt rätt eller fel håll? Med professor Annika Bergström, föreståndare för SOM-institutet. Från 5/3. * 11:30 Barnfamiljers ekonomiska situation. En ny undersökning om barnfamiljers ekonomi presenteras. Den visar att den ekonomiska ojämlikheten ökat och att många kämpar med att ha råd med mat, kläder och aktiviteter för sina barn. Särskilt utsatta är ensamstående föräldrar med låg inkomst. Arrangör: Röda Korset, Hyresgästföreningen, Majblomman och Rädda Barnen. Från 26/5. * 12:00 Rapport * 12:03 Svensk livsmedelsberedskap och försörjningsförmåga. De senaste årens kriser har satt Sveriges livsmedelsberedskap på prov. Ny rapport presenteras och diskuteras. Bland andra medverkar landsbygdsminister Peter Kullgren (KD). Arrangör: Livsmedelsföretagen. Från 7/3. * 13:00 Elstöd och kvotering och diskriminering av män DIREKT. Interpellationsdebatter i riksdagen. Ministrar svarar på riksdagsledamöternas i förväg inlämnade, skriftliga frågor. Efter varje svar blir det debatt där alla ledamöter som vill får delta.Mer om programmet

Mån 31 mar 09:00 Publicerades: Mån 31 mar 09:007 tim 1 min Visa beskrivning 09:00 Riksdagens frågestund. Fyra ministrar svarar på riksdagsledamöternas frågor direkt i kammaren. Från 27/3. * 10:15 Så kan investeringsklimatet stärkas. Europa halkar efter i den globala konkurrensen. Samtidigt är investeringsbehoven stora. Hur kan Sverige växa i en osäker tid? Med Jakob Wallenberg, ordförande Svenskt Näringsliv, statsminister Ulf Kristersson (M), partiledare Magdalena Andersson (S), m fl. Arrangör: Svenskt Näringsliv. Från 18/3. * 12:00 Rapport * 12:03 Publicering av personuppgifter, rättsdatabaser och bakgrundskontroller. De senaste årens utveckling av organiserad brottslighet, arbetslivskriminalitet och infiltration av näringsliv och myndigheter är skadlig för Sverige och samhällstilliten. Är bakgrundskontroller och rättsdatabaser rätt väg att gå eller skapar verktygen andra problem? Arrangör: Liberalernas, Kristdemokraternas och Moderaternas riksdagsgrupper. Från 20/3. * 14:00 Pressträff om arbetslivskriminalitet 2024. De nio myndigheter som ingår i samverkan mot arbetslivskriminalitet, bland andra Arbetsmiljöverket, Polismyndigheten och Skatteverket, håller en pressträff för att berätta om resultatet från de gemensamma kontrollinsatserna under 2024 och vägen framåt. Från förmiddagen. * 14:55 Europa i förändring - är ett gemensamt försvar möjligt? Det försämrade säkerhetsläget och frågan om EU faktiskt kan och vill skapa ett gemensamt försvar diskuteras. Hur långt sträcker sig unionens ambitioner? Arrangör: Folk och Försvar. Från 24/3.Mer om programmet 09:00 Riksdagens frågestund. Fyra ministrar svarar på riksdagsledamöternas frågor direkt i kammaren. Från 27/3. * 10:15 Så kan investeringsklimatet stärkas. Europa halkar efter i den globala konkurrensen. Samtidigt är investeringsbehoven stora. Hur kan Sverige växa i en osäker tid? Med Jakob Wallenberg, ordförande Svenskt Näringsliv, statsminister Ulf Kristersson (M), partiledare Magdalena Andersson (S), m fl. Arrangör: Svenskt Näringsliv. Från 18/3. * 12:00 Rapport * 12:03 Publicering av personuppgifter, rättsdatabaser och bakgrundskontroller. De senaste årens utveckling av organiserad brottslighet, arbetslivskriminalitet och infiltration av näringsliv och myndigheter är skadlig för Sverige och samhällstilliten. Är bakgrundskontroller och rättsdatabaser rätt väg att gå eller skapar verktygen andra problem? Arrangör: Liberalernas, Kristdemokraternas och Moderaternas riksdagsgrupper. Från 20/3. * 14:00 Pressträff om arbetslivskriminalitet 2024. De nio myndigheter som ingår i samverkan mot arbetslivskriminalitet, bland andra Arbetsmiljöverket, Polismyndigheten och Skatteverket, håller en pressträff för att berätta om resultatet från de gemensamma kontrollinsatserna under 2024 och vägen framåt. Från förmiddagen. * 14:55 Europa i förändring - är ett gemensamt försvar möjligt? Det försämrade säkerhetsläget och frågan om EU faktiskt kan och vill skapa ett gemensamt försvar diskuteras. Hur långt sträcker sig unionens ambitioner? Arrangör: Folk och Försvar. Från 24/3.Mer om programmet

Fre 28 mar 09:00 Publicerades: Fre 28 mar 09:007 tim 1 min Visa beskrivning 09:00: Visselblåsarfunktion för värnpliktiga och ojämställdhet. DIREKT. Interpellationsdebatter i riksdagen. Ministrar svarar på riksdagsledamöternas i förväg inlämnade, skriftliga frågor. Efter varje svar blir det debatt där alla ledamöter som vill får delta. * 11:30: Forum: Politik och samhälle. * 12:00: Rapport. * 12:03: Digital källkritik - hur gör man och varför behövs den? Hur fungerar källkritik i ett digitalt landskap präglat av desinformation, politiska narrativ och AI-genererad information? Hur kan vi bli bättre på att granska informationen i våra flöden? Arrangör: Internetstiftelsen. Från 13/3. * 13:55: Europas närvaro i regionen runt Indiska oceanen. Många europeiska länder har fokus på den indopacifiska regionen och utvecklingen där. Syftet är att fördjupa närvaron, bidra till att hålla handelsvägar öppna och motverka piratverksamhet. Arrangör: Folk och Försvar. Från 6/3. * 15:05: Kan en satsning på vattenkraft snabbt ge ny fossilfri el? Vattenkraften står i dag för 40 procent av Sveriges elproduktion och är därmed det energislag som ger mest el. Men inga stora satsningar har gjorts på flera årtionden. Är det dags nu? Arrangör: Sveriges Ingenjörer. Från 19/2.Mer om programmet 09:00: Visselblåsarfunktion för värnpliktiga och ojämställdhet. DIREKT. Interpellationsdebatter i riksdagen. Ministrar svarar på riksdagsledamöternas i förväg inlämnade, skriftliga frågor. Efter varje svar blir det debatt där alla ledamöter som vill får delta. * 11:30: Forum: Politik och samhälle. * 12:00: Rapport. * 12:03: Digital källkritik - hur gör man och varför behövs den? Hur fungerar källkritik i ett digitalt landskap präglat av desinformation, politiska narrativ och AI-genererad information? Hur kan vi bli bättre på att granska informationen i våra flöden? Arrangör: Internetstiftelsen. Från 13/3. * 13:55: Europas närvaro i regionen runt Indiska oceanen. Många europeiska länder har fokus på den indopacifiska regionen och utvecklingen där. Syftet är att fördjupa närvaron, bidra till att hålla handelsvägar öppna och motverka piratverksamhet. Arrangör: Folk och Försvar. Från 6/3. * 15:05: Kan en satsning på vattenkraft snabbt ge ny fossilfri el? Vattenkraften står i dag för 40 procent av Sveriges elproduktion och är därmed det energislag som ger mest el. Men inga stora satsningar har gjorts på flera årtionden. Är det dags nu? Arrangör: Sveriges Ingenjörer. Från 19/2.Mer om programmet

Tor 27 mar 09:00 Publicerades: Tor 27 mar 09:007 tim 1 min Visa beskrivning 09:00: Klimatpolitiska rådets rapport 2025. Årets rapport och rekommendationer lämnas över till regeringen. Den innehåller rådets bedömning av den samlade politiken med avseende på klimatmålen och en fördjupning om jordbrukets klimatpåverkan. Arrangör: Klimatpolitiska rådet. Från 20/3. * 10:30: Forum: Politik och samhälle. * 10:45: Riksdagens forskningsdag. DIREKT. Temat för årets forskningsdag är kunskap för framtidens arbetsmarknad. * 12:00: Rapport. * 12:03: Internationellt bistånd och djurskydd. DIREKT. Riksdagen debatterar utskottens förslag inför eftermiddagens votering. * 14:00: Riksdagens frågestund. DIREKT. Fyra ministrar svarar på riksdagsledamöternas frågor direkt i kammaren. * 15:15: Forum: Politik och samhälle. * 15:45: AI - en framtidsfråga för EU. Är AI ett hot mot individen eller vägen till en ljusare framtid? EU-parlamentarikerna Adnan Dibrani (S) och Arba Kokalari (M) diskuterar. Programledare: Marcus Carlehed. Från 18/3.Mer om programmet 09:00: Klimatpolitiska rådets rapport 2025. Årets rapport och rekommendationer lämnas över till regeringen. Den innehåller rådets bedömning av den samlade politiken med avseende på klimatmålen och en fördjupning om jordbrukets klimatpåverkan. Arrangör: Klimatpolitiska rådet. Från 20/3. * 10:30: Forum: Politik och samhälle. * 10:45: Riksdagens forskningsdag. DIREKT. Temat för årets forskningsdag är kunskap för framtidens arbetsmarknad. * 12:00: Rapport. * 12:03: Internationellt bistånd och djurskydd. DIREKT. Riksdagen debatterar utskottens förslag inför eftermiddagens votering. * 14:00: Riksdagens frågestund. DIREKT. Fyra ministrar svarar på riksdagsledamöternas frågor direkt i kammaren. * 15:15: Forum: Politik och samhälle. * 15:45: AI - en framtidsfråga för EU. Är AI ett hot mot individen eller vägen till en ljusare framtid? EU-parlamentarikerna Adnan Dibrani (S) och Arba Kokalari (M) diskuterar. Programledare: Marcus Carlehed. Från 18/3.Mer om programmet

Ons 26 mar 09:00 Publicerades: Ons 26 mar 09:007 tim 4 min Visa beskrivning 09:00: Riksdagsdebatt inför beslut. DIREKT. Riksdagen debatterar utskottens förslag inför eftermiddagens votering. * 09:30: Pressträff: konjunkturläget. DIREKT. Konjunkturinstitutets prognos för svensk och internationell ekonomi presenteras av prognoschef Ylva Hedén Westerdahl. Rapporten publiceras fyra gånger per år. * 10:00: Riksdagsdebatterna fortsätter. DIREKT. * 12:00: Rapport. * 12:03: Så kan investeringsklimatet stärkas. Europa halkar efter i den globala konkurrensen. Samtidigt är investeringsbehoven stora. Hur kan Sverige växa i en osäker tid? Med Jakob Wallenberg, ordförande Svenskt Näringsliv, statsminister Ulf Kristersson (M), partiledare Magdalena Andersson (S), m fl. Arrangör: Svenskt Näringsliv. Från 18/3. * 13:35: Forum: Politik och samhälle. * 13:45: Publicering av personuppgifter, rättsdatabaser och bakgrundskontroller. De senaste årens utveckling av organiserad brottslighet, arbetslivskriminalitet och infiltration av näringsliv och myndigheter är skadlig för Sverige och samhällstilliten. Är bakgrundskontroller och rättsdatabaser rätt väg att gå eller skapar verktygen andra problem? Arrangör: Liberalernas, Kristdemokraternas och Moderaternas riksdagsgrupper. Från 20/3. * 15:40: AI - en framtidsfråga för EU. Är AI ett hot mot individen eller vägen till en ljusare framtid? EU-parlamentarikerna Adnan Dibrani (S) och Arba Kokalari (M) diskuterar. Programledare: Marcus Carlehed. Från 18/3.Mer om programmet 09:00: Riksdagsdebatt inför beslut. DIREKT. Riksdagen debatterar utskottens förslag inför eftermiddagens votering. * 09:30: Pressträff: konjunkturläget. DIREKT. Konjunkturinstitutets prognos för svensk och internationell ekonomi presenteras av prognoschef Ylva Hedén Westerdahl. Rapporten publiceras fyra gånger per år. * 10:00: Riksdagsdebatterna fortsätter. DIREKT. * 12:00: Rapport. * 12:03: Så kan investeringsklimatet stärkas. Europa halkar efter i den globala konkurrensen. Samtidigt är investeringsbehoven stora. Hur kan Sverige växa i en osäker tid? Med Jakob Wallenberg, ordförande Svenskt Näringsliv, statsminister Ulf Kristersson (M), partiledare Magdalena Andersson (S), m fl. Arrangör: Svenskt Näringsliv. Från 18/3. * 13:35: Forum: Politik och samhälle. * 13:45: Publicering av personuppgifter, rättsdatabaser och bakgrundskontroller. De senaste årens utveckling av organiserad brottslighet, arbetslivskriminalitet och infiltration av näringsliv och myndigheter är skadlig för Sverige och samhällstilliten. Är bakgrundskontroller och rättsdatabaser rätt väg att gå eller skapar verktygen andra problem? Arrangör: Liberalernas, Kristdemokraternas och Moderaternas riksdagsgrupper. Från 20/3. * 15:40: AI - en framtidsfråga för EU. Är AI ett hot mot individen eller vägen till en ljusare framtid? EU-parlamentarikerna Adnan Dibrani (S) och Arba Kokalari (M) diskuterar. Programledare: Marcus Carlehed. Från 18/3.Mer om programmet

Tis 25 mar 09:00 Publicerades: Tis 25 mar 09:007 tim 1 min Visa beskrivning 09:00: Fred i Ukraina - på vems villkor? Donald Trumps intåg i Vita huset har på många sätt ställt frågan om Ukrainas framtid och Europas säkerhet på sin spets. Är det en fredsprocess vi ser eller något helt annat? Arrangör: Folk och Försvar. Från 12/3. * 10:20: Nästa steg för att stoppa arbetslivskriminaliteten. Kriminella och oseriösa företag utnyttjar människor, bryter mot lagar och regler och dränerar välfärdens resurser för egen ekonomisk vinning. Delegationen mot arbetskriminalitet har granskat problemet och presenterar sin slutrapport. Medverkande: justitieminister Gunnar Strömmer (M), Amir Rostami, professor kriminologi, m fl. Arrangör: LO. Från 12/3. * 11:40: EU-nyhetspanelen om handelskrig och vapenvila. Ett uppblossat handelskrig och Ukraina som förhandlar om vapenvila är samtal som dominerar i parlamentets korridorer. EU-korrespondenterna Wiktor Nummelin, TT, Rikhard Husu, svenska Yle och Sigrid Melchior, Dagens Nyheter, diskuterar och analyserar. Programledare: Marcus Carlehed. Från 18/3. * 12:00: Rapport. * 12:03: Svensk livsmedelsberedskap och försörjningsförmåga. De senaste årens kriser har satt Sveriges livsmedelsberedskap på prov. Ny rapport presenteras och diskuteras. Bland andra medverkar landsbygdsminister Peter Kullgren (KD). Arrangör: Livsmedelsföretagen. Från 7/3. * 13:00: Statsministern återrapporterar från EU-toppmöte. DIREKT. Statsministern återrapporterar från mötet med EU:s stats- och regeringschefer i Bryssel 20 - 21 mars. * 14:00: Medicinska behov i Gaza och folkbildning. DIREKT. Direkt efter återrapporten från EU-toppmötet blir det interpellationsdebatter i riksdagen. Ministrar svarar på riksdagsledamöternas i förväg inlämnade, skriftliga frågor. Efter varje svar blir det debatt där alla ledamöter som vill får delta.Mer om programmet 09:00: Fred i Ukraina - på vems villkor? Donald Trumps intåg i Vita huset har på många sätt ställt frågan om Ukrainas framtid och Europas säkerhet på sin spets. Är det en fredsprocess vi ser eller något helt annat? Arrangör: Folk och Försvar. Från 12/3. * 10:20: Nästa steg för att stoppa arbetslivskriminaliteten. Kriminella och oseriösa företag utnyttjar människor, bryter mot lagar och regler och dränerar välfärdens resurser för egen ekonomisk vinning. Delegationen mot arbetskriminalitet har granskat problemet och presenterar sin slutrapport. Medverkande: justitieminister Gunnar Strömmer (M), Amir Rostami, professor kriminologi, m fl. Arrangör: LO. Från 12/3. * 11:40: EU-nyhetspanelen om handelskrig och vapenvila. Ett uppblossat handelskrig och Ukraina som förhandlar om vapenvila är samtal som dominerar i parlamentets korridorer. EU-korrespondenterna Wiktor Nummelin, TT, Rikhard Husu, svenska Yle och Sigrid Melchior, Dagens Nyheter, diskuterar och analyserar. Programledare: Marcus Carlehed. Från 18/3. * 12:00: Rapport. * 12:03: Svensk livsmedelsberedskap och försörjningsförmåga. De senaste årens kriser har satt Sveriges livsmedelsberedskap på prov. Ny rapport presenteras och diskuteras. Bland andra medverkar landsbygdsminister Peter Kullgren (KD). Arrangör: Livsmedelsföretagen. Från 7/3. * 13:00: Statsministern återrapporterar från EU-toppmöte. DIREKT. Statsministern återrapporterar från mötet med EU:s stats- och regeringschefer i Bryssel 20 - 21 mars. * 14:00: Medicinska behov i Gaza och folkbildning. DIREKT. Direkt efter återrapporten från EU-toppmötet blir det interpellationsdebatter i riksdagen. Ministrar svarar på riksdagsledamöternas i förväg inlämnade, skriftliga frågor. Efter varje svar blir det debatt där alla ledamöter som vill får delta.Mer om programmet

Mån 24 mar 09:00 Publicerades: Mån 24 mar 09:007 tim 1 min Visa beskrivning 09:00: Riksdagens frågestund. Fyra statsråd svarar på riksdagsledamöternas frågor direkt i kammaren. Från 20/3. * 10:15: Pyroteknik och läktarstök - fankultur eller samhällsproblem? Behovet av stärkt säkerhet inom svensk fotboll diskuteras på högsta politiska nivå. Fotbollsevenemangen kräver stora polisresurser och kostar skattepengar. Hur kan vi främja den positiva fankulturen och samtidigt motverka våld? Arrangör: Kulturhuset Stadsteatern, tankesmedjan Timbro och Arena Idé. Från 5/3. * 12:00: Rapport. * 12:03: Klimatpolitiska rådets rapport 2025. Årets rapport och rekommendationer lämnas över till regeringen. Den innehåller rådets bedömning av den samlade politiken med avseende på klimatmålen och en fördjupning om jordbrukets klimatpåverkan. Arrangör: Klimatpolitiska rådet. Från 20/3. * 13:35: Forum: Politik och samhälle. * 14:05: Rädda Östersjön - från ord till handling. Varför lyckas vi inte stoppa utfiskningen av Östersjön? Vilka är stoppklossarna och hur ska vi nå målet om ett friskt och levande Östersjön? Med landsbygdsminister Peter Kullgren (KD), EU-parlamentariker Isabella Lövin (MP), Mats Svensson, HaV, Regan McEnroe, Fältbiologerna m fl. Arrangör: Stockholmsmässan, Östersjökontraktet, Expedition Rädda Östersjön, Voice of the Ocean. Från 14/3. * 15:35: Försvaret av Europa - ett gemensamt projekt eller upp till var och en? EU förbereder sig för risken att USA drar sig ur försvaret av europeiska intressen. EU-parlamentarikerna Karin Karlsbro (L), Jonas Sjöstedt (V) och Alice Teodorescu Måwe (KD) debatterar. Programledare: Marcus Carlehed. Från 18/3.Mer om programmet 09:00: Riksdagens frågestund. Fyra statsråd svarar på riksdagsledamöternas frågor direkt i kammaren. Från 20/3. * 10:15: Pyroteknik och läktarstök - fankultur eller samhällsproblem? Behovet av stärkt säkerhet inom svensk fotboll diskuteras på högsta politiska nivå. Fotbollsevenemangen kräver stora polisresurser och kostar skattepengar. Hur kan vi främja den positiva fankulturen och samtidigt motverka våld? Arrangör: Kulturhuset Stadsteatern, tankesmedjan Timbro och Arena Idé. Från 5/3. * 12:00: Rapport. * 12:03: Klimatpolitiska rådets rapport 2025. Årets rapport och rekommendationer lämnas över till regeringen. Den innehåller rådets bedömning av den samlade politiken med avseende på klimatmålen och en fördjupning om jordbrukets klimatpåverkan. Arrangör: Klimatpolitiska rådet. Från 20/3. * 13:35: Forum: Politik och samhälle. * 14:05: Rädda Östersjön - från ord till handling. Varför lyckas vi inte stoppa utfiskningen av Östersjön? Vilka är stoppklossarna och hur ska vi nå målet om ett friskt och levande Östersjön? Med landsbygdsminister Peter Kullgren (KD), EU-parlamentariker Isabella Lövin (MP), Mats Svensson, HaV, Regan McEnroe, Fältbiologerna m fl. Arrangör: Stockholmsmässan, Östersjökontraktet, Expedition Rädda Östersjön, Voice of the Ocean. Från 14/3. * 15:35: Försvaret av Europa - ett gemensamt projekt eller upp till var och en? EU förbereder sig för risken att USA drar sig ur försvaret av europeiska intressen. EU-parlamentarikerna Karin Karlsbro (L), Jonas Sjöstedt (V) och Alice Teodorescu Måwe (KD) debatterar. Programledare: Marcus Carlehed. Från 18/3.Mer om programmet

Fre 21 mar 09:00 Publicerades: Fre 21 mar 09:007 tim 1 min Visa beskrivning 09:00 Illegal ip-tv och mångkultur i Sverige DIREKT. Interpellationsdebatter i riksdagen. Ministrar svarar på riksdagsledamöternas i förväg inlämnade, skriftliga frågor. Efter varje svar blir det debatt där alla ledamöter som vill får delta. * 12:00 Rapport * 12:03 Försvaret av Europa - ett gemensamt projekt eller upp till var och en? EU förbereder sig för risken att USA drar sig ur försvaret av europeiska intressen. EU-parlamentarikerna Karin Karlsbro (L), Jonas Sjöstedt (V) och Alice Teodorescu Måwe (KD) debatterar. Programledare Marcus Carlehed. Från 18/3. * 12:25 Pyroteknik och läktarstök - fankultur eller samhällsproblem? Behovet av stärkt säkerhet inom svensk fotboll diskuteras på högsta politiska nivå. Fotbollsevenemangen kräver stora polisresurser och kostar skattepengar. Hur kan vi främja den positiva fankulturen och samtidigt motverka våld? Arrangör: Kulturhuset Stadsteatern, tankesmedjan Timbro och Arena Idé. Från 5/3. * 14:10 Sveriges relation till Kina. Relationen mellan Sverige och Kina är ett återkommande tema för debatt. Vad kännetecknar relationen i dag och hur den har förändrats över tid? Arrangör: Folk och Försvar tillsammans med Nationellt kunskapscentrum om Kina. Från 26/2. * 15:45 EU-nyhetspanelen. Ett uppblossat handelskrig och Ukraina som förhandlar om vapenvila är samtal som dominerar i parlamentets korridorer. EU-korrespondenterna Wiktor Nummelin, TT, Rikhard Husu, YLE och Sigrid Melchior, Dagens Nyheter, diskuterar och analyserar. Programledare Marcus Carlehed. Från 18/3.Mer om programmet 09:00 Illegal ip-tv och mångkultur i Sverige DIREKT. Interpellationsdebatter i riksdagen. Ministrar svarar på riksdagsledamöternas i förväg inlämnade, skriftliga frågor. Efter varje svar blir det debatt där alla ledamöter som vill får delta. * 12:00 Rapport * 12:03 Försvaret av Europa - ett gemensamt projekt eller upp till var och en? EU förbereder sig för risken att USA drar sig ur försvaret av europeiska intressen. EU-parlamentarikerna Karin Karlsbro (L), Jonas Sjöstedt (V) och Alice Teodorescu Måwe (KD) debatterar. Programledare Marcus Carlehed. Från 18/3. * 12:25 Pyroteknik och läktarstök - fankultur eller samhällsproblem? Behovet av stärkt säkerhet inom svensk fotboll diskuteras på högsta politiska nivå. Fotbollsevenemangen kräver stora polisresurser och kostar skattepengar. Hur kan vi främja den positiva fankulturen och samtidigt motverka våld? Arrangör: Kulturhuset Stadsteatern, tankesmedjan Timbro och Arena Idé. Från 5/3. * 14:10 Sveriges relation till Kina. Relationen mellan Sverige och Kina är ett återkommande tema för debatt. Vad kännetecknar relationen i dag och hur den har förändrats över tid? Arrangör: Folk och Försvar tillsammans med Nationellt kunskapscentrum om Kina. Från 26/2. * 15:45 EU-nyhetspanelen. Ett uppblossat handelskrig och Ukraina som förhandlar om vapenvila är samtal som dominerar i parlamentets korridorer. EU-korrespondenterna Wiktor Nummelin, TT, Rikhard Husu, YLE och Sigrid Melchior, Dagens Nyheter, diskuterar och analyserar. Programledare Marcus Carlehed. Från 18/3.Mer om programmet

Tor 20 mar 09:00 Publicerades: Tor 20 mar 09:006 tim 58 min Visa beskrivning 09:00 Säkerhetspolisens lägesbild 2024 - 2025. Säpo presenterar en lägesbild av hoten mot Sverige och hur de påverkar säkerhetsläget. Med Charlotte von Essen, Säpochef, Fredrik Hallström, operativ chef och Carolina Björnsdotter Paasikivi, chef för säkerhetsavdelningen. Från 11/3. * 09:50 Europas närvaro i regionen runt Indiska oceanen. Många europeiska länder har fokus på den indopacifiska regionen och utvecklingen där. Syftet är att fördjupa närvaron, bidra till att hålla handelsvägar öppna och motverka piratverksamhet. Arrangör: Folk och Försvar. Från 6/3. * 11:00 Pressträff med Riksbanken om räntebeskedet DIREKT. Pressträff om det penningpolitiska beslutet, inklusive styrräntan. Med riksbankschef Erik Thedéen och Åsa Olli Segendorf, chef för avdelningen för penningpolitik. * 11:30 Forum: Politik och samhälle * 12:00 Rapport * 12:03 Riksdagsdebatt inför beslut DIREKT. Riksdagen debatterar utskottens förslag inför voteringen. * 13:00 Klimatpolitiska rådets rapport 2025 DIREKT. Årets rapport och rekommendationer lämnas över till regeringen. Den innehåller rådets bedömning av den samlade politiken med avseende på klimatmålen och en fördjupning om jordbrukets klimatpåverkan. Arrangör: Klimatpolitiska rådet. * 14:30 Riksdagens frågestund. Fyra statsråd svarar på riksdagsledamöternas frågor direkt i kammaren. Sänd med en halvtimmes fördröjning. * 15:45 AI en framtidsfråga för EU. Är AI ett hot mot individen eller vägen till en ljusare framtid? EU-parlamentarikerna Adnan Dibrani (S) och Arba Kokalari (M) diskuterar. Programledare: Marcus Carlehed. Från 18/3.Mer om programmet 09:00 Säkerhetspolisens lägesbild 2024 - 2025. Säpo presenterar en lägesbild av hoten mot Sverige och hur de påverkar säkerhetsläget. Med Charlotte von Essen, Säpochef, Fredrik Hallström, operativ chef och Carolina Björnsdotter Paasikivi, chef för säkerhetsavdelningen. Från 11/3. * 09:50 Europas närvaro i regionen runt Indiska oceanen. Många europeiska länder har fokus på den indopacifiska regionen och utvecklingen där. Syftet är att fördjupa närvaron, bidra till att hålla handelsvägar öppna och motverka piratverksamhet. Arrangör: Folk och Försvar. Från 6/3. * 11:00 Pressträff med Riksbanken om räntebeskedet DIREKT. Pressträff om det penningpolitiska beslutet, inklusive styrräntan. Med riksbankschef Erik Thedéen och Åsa Olli Segendorf, chef för avdelningen för penningpolitik. * 11:30 Forum: Politik och samhälle * 12:00 Rapport * 12:03 Riksdagsdebatt inför beslut DIREKT. Riksdagen debatterar utskottens förslag inför voteringen. * 13:00 Klimatpolitiska rådets rapport 2025 DIREKT. Årets rapport och rekommendationer lämnas över till regeringen. Den innehåller rådets bedömning av den samlade politiken med avseende på klimatmålen och en fördjupning om jordbrukets klimatpåverkan. Arrangör: Klimatpolitiska rådet. * 14:30 Riksdagens frågestund. Fyra statsråd svarar på riksdagsledamöternas frågor direkt i kammaren. Sänd med en halvtimmes fördröjning. * 15:45 AI en framtidsfråga för EU. Är AI ett hot mot individen eller vägen till en ljusare framtid? EU-parlamentarikerna Adnan Dibrani (S) och Arba Kokalari (M) diskuterar. Programledare: Marcus Carlehed. Från 18/3.Mer om programmet

Ons 19 mar 09:00 Publicerades: Ons 19 mar 09:006 tim 40 min Visa beskrivning 09:00 Riksdagsdebatt inför beslut DIREKT. Riksdagen debatterar utskottens förslag inför eftermiddagens votering. * 12:00 Rapport * 12:03 Försvaret av Europa - ett gemensamt projekt eller upp till var och en? EU förbereder sig för risken att USA drar sig ur försvaret av europeiska intressen. EU-parlamentarikerna Karin Karlsbro (L), Jonas Sjöstedt (V) och Alice Teodorescu Måwe (KD) debatterar. Programledare: Marcus Carlehed. Från 18/3. * 12:30 Riksdagen uppmärksammar Nordens dag DIREKT. Om den nordiska sammanhållningen, samarbetet med de baltiska länderna och vad situationen kring Grönland innebär för Norden. Välkomstord av riksdagens talman Andreas Norlén. * 13:30 EU-nyhetspanelen. Ett uppblossat handelskrig och Ukraina som förhandlar om vapenvila är samtal som dominerar i parlamentets korridorer. EU-korrespondenterna Wiktor Nummelin, TT, Rikhard Husu, YLE och Sigrid Melchior, Dagens Nyheter, diskuterar och analyserar. Programledare: Marcus Carlehed. Från 18/3. * 13:45 Forum: Politik och samhälle * 14:00 Digital källkritik - hur gör man och varför behövs den? Hur fungerar källkritik i ett digitalt landskap präglat av desinformation, politiska narrativ och AI-genererad information? Hur kan vi bli bättre på att granska informationen i våra flöden? Arrangör: Internetstiftelsen. Från 13/3.Mer om programmet 09:00 Riksdagsdebatt inför beslut DIREKT. Riksdagen debatterar utskottens förslag inför eftermiddagens votering. * 12:00 Rapport * 12:03 Försvaret av Europa - ett gemensamt projekt eller upp till var och en? EU förbereder sig för risken att USA drar sig ur försvaret av europeiska intressen. EU-parlamentarikerna Karin Karlsbro (L), Jonas Sjöstedt (V) och Alice Teodorescu Måwe (KD) debatterar. Programledare: Marcus Carlehed. Från 18/3. * 12:30 Riksdagen uppmärksammar Nordens dag DIREKT. Om den nordiska sammanhållningen, samarbetet med de baltiska länderna och vad situationen kring Grönland innebär för Norden. Välkomstord av riksdagens talman Andreas Norlén. * 13:30 EU-nyhetspanelen. Ett uppblossat handelskrig och Ukraina som förhandlar om vapenvila är samtal som dominerar i parlamentets korridorer. EU-korrespondenterna Wiktor Nummelin, TT, Rikhard Husu, YLE och Sigrid Melchior, Dagens Nyheter, diskuterar och analyserar. Programledare: Marcus Carlehed. Från 18/3. * 13:45 Forum: Politik och samhälle * 14:00 Digital källkritik - hur gör man och varför behövs den? Hur fungerar källkritik i ett digitalt landskap präglat av desinformation, politiska narrativ och AI-genererad information? Hur kan vi bli bättre på att granska informationen i våra flöden? Arrangör: Internetstiftelsen. Från 13/3.Mer om programmet

Tis 18 mar 09:00 Publicerades: Tis 18 mar 09:007 tim 1 min Visa beskrivning 09:00 Forum: Politik och samhälle * 09:15 Statsministern i EU-nämnden inför EU-toppmöte DIREKT. Ulf Kristersson (M) informerar och samråder med EU-nämnden inför möte med EU:s stats- och regeringschefer 20-21 mars. * 10:45 Nästa steg för att stoppa arbetslivskriminaliteten. Kriminella och oseriösa företag utnyttjar människor, bryter mot lagar och regler samt dränerar välfärdens resurser för egen ekonomisk vinning. Delegationen mot arbetskriminalitet har granskat frågan och presenterar sin slutrapport. Medverkande: justitieminister Gunnar Strömmer (M), Amir Rostami, professor kriminologi, m fl. Arrangör: LO. Från 12/3. * 12:00 Rapport * 12:03 EU-magasinet: Europas säkerhet och hur vi blev så beroende av USA. Europas säkerhet har i många decennier vilat på den transatlantiska länken till USA. Men hur blev vi så beroende av amerikanerna och vad händer nu när relationen ser ut att spricka? Och hur blir det med uppbyggnaden av Europas försvar? Kan vi stå starka utan hjälp från USA och hur ska det betalas? Medverkande: Björn Fägersten, vd för analysföretaget Politea och seniorforskare på UI, Carl Fridh Kleberg, utrikesreporter på SVT, Calle Håkansson, EU-forskare på FOI och Lina Lund, EU-korrespondent på DN. Programledare: Kristoffer Törnmalm Från 13/3. * 13:00 Vindkraftspengarna och matpriserna DIREKT. Interpellationsdebatter i riksdagen. Ministrar svarar på riksdagsledamöternas i förväg inlämnade, skriftliga frågor. Efter varje svar blir det debatt där alla ledamöter som vill får delta.Mer om programmet 09:00 Forum: Politik och samhälle * 09:15 Statsministern i EU-nämnden inför EU-toppmöte DIREKT. Ulf Kristersson (M) informerar och samråder med EU-nämnden inför möte med EU:s stats- och regeringschefer 20-21 mars. * 10:45 Nästa steg för att stoppa arbetslivskriminaliteten. Kriminella och oseriösa företag utnyttjar människor, bryter mot lagar och regler samt dränerar välfärdens resurser för egen ekonomisk vinning. Delegationen mot arbetskriminalitet har granskat frågan och presenterar sin slutrapport. Medverkande: justitieminister Gunnar Strömmer (M), Amir Rostami, professor kriminologi, m fl. Arrangör: LO. Från 12/3. * 12:00 Rapport * 12:03 EU-magasinet: Europas säkerhet och hur vi blev så beroende av USA. Europas säkerhet har i många decennier vilat på den transatlantiska länken till USA. Men hur blev vi så beroende av amerikanerna och vad händer nu när relationen ser ut att spricka? Och hur blir det med uppbyggnaden av Europas försvar? Kan vi stå starka utan hjälp från USA och hur ska det betalas? Medverkande: Björn Fägersten, vd för analysföretaget Politea och seniorforskare på UI, Carl Fridh Kleberg, utrikesreporter på SVT, Calle Håkansson, EU-forskare på FOI och Lina Lund, EU-korrespondent på DN. Programledare: Kristoffer Törnmalm Från 13/3. * 13:00 Vindkraftspengarna och matpriserna DIREKT. Interpellationsdebatter i riksdagen. Ministrar svarar på riksdagsledamöternas i förväg inlämnade, skriftliga frågor. Efter varje svar blir det debatt där alla ledamöter som vill får delta.Mer om programmet

Mån 17 mar 09:00 Publicerades: Mån 17 mar 09:007 tim 1 min Visa beskrivning 09:00 Riksdagens frågestund. Fyra ministrar svarar på riksdagsledamöternas frågor direkt i kammaren. Från 13/3. * 10:15 Pyroteknik och läktarstök - fankultur eller samhällsproblem? Behovet av stärkt säkerhet inom svensk fotboll diskuteras på högsta politiska nivå. Fotbollsevenemangen kräver stora polisresurser och kostar skattepengar. Hur kan vi främja den positiva fankulturen och samtidigt motverka våld? Arrangör: Kulturhuset Stadsteatern, tankesmedjan Timbro och Arena Idé. Från 5/3. * 12:00 Rapport * 12:03 Fred i Ukraina - på vems villkor? Donald Trumps intåg i Vita huset har på många sätt ställt frågan om Ukrainas framtid och Europas säkerhet på sin spets. Är det en fredsprocess vi ser eller något helt annat? Arrangör: Folk och Försvar. Från 12/3. * 13:20 Säkerhetspolisens lägesbild 2024 - 2025. Säpo presenterar en lägesbild av hoten mot Sverige och hur de påverkar säkerhetsläget. Med Charlotte von Essen, Säpochef, Fredrik Hallström, operativ chef, och Carolina Björnsdotter Paasikivi, chef för säkerhetsavdelningen. Från 11/3. * 14:10 KU:s öppna sammanträde om JO:s verksamhet. Konstitutionsutskottet håller ett öppet sammanträde där justitieombudsmännen presenterar sin ämbetsberättelse för riksdagen och redogör för sin verksamhet under 2024. Från 13/3.Mer om programmet 09:00 Riksdagens frågestund. Fyra ministrar svarar på riksdagsledamöternas frågor direkt i kammaren. Från 13/3. * 10:15 Pyroteknik och läktarstök - fankultur eller samhällsproblem? Behovet av stärkt säkerhet inom svensk fotboll diskuteras på högsta politiska nivå. Fotbollsevenemangen kräver stora polisresurser och kostar skattepengar. Hur kan vi främja den positiva fankulturen och samtidigt motverka våld? Arrangör: Kulturhuset Stadsteatern, tankesmedjan Timbro och Arena Idé. Från 5/3. * 12:00 Rapport * 12:03 Fred i Ukraina - på vems villkor? Donald Trumps intåg i Vita huset har på många sätt ställt frågan om Ukrainas framtid och Europas säkerhet på sin spets. Är det en fredsprocess vi ser eller något helt annat? Arrangör: Folk och Försvar. Från 12/3. * 13:20 Säkerhetspolisens lägesbild 2024 - 2025. Säpo presenterar en lägesbild av hoten mot Sverige och hur de påverkar säkerhetsläget. Med Charlotte von Essen, Säpochef, Fredrik Hallström, operativ chef, och Carolina Björnsdotter Paasikivi, chef för säkerhetsavdelningen. Från 11/3. * 14:10 KU:s öppna sammanträde om JO:s verksamhet. Konstitutionsutskottet håller ett öppet sammanträde där justitieombudsmännen presenterar sin ämbetsberättelse för riksdagen och redogör för sin verksamhet under 2024. Från 13/3.Mer om programmet

Fre 14 mar 09:00 Publicerades: Fre 14 mar 09:007 tim 1 min Visa beskrivning 09:00: Gårdsförsäljning och statliga servicekontor. DIREKT. Interpellationsdebatter i riksdagen. Ministrar svarar på riksdagsledamöterna i förväg inlämnade, skriftliga frågor. Efter varje svar blir det debatt där alla ledamöter som vill får delta. * 12:00: Rapport. * 12:03: Sveriges relation till Kina. Relationen mellan Sverige och Kina är ett återkommande tema för debatt. Vad kännetecknar relationen i dag och hur har den förändrats över tid? Arrangör: Folk och Försvar tillsammans med Nationellt kunskapscentrum om Kina. Från 26/2. * 13:10: Svensk livsmedelsberedskap och försörjningsförmåga. De senaste årens kriser har satt Sveriges livsmedelsberedskap på prov. Ny rapport presenteras och diskuteras. Bland andra medverkar landsbygdsminister Peter Kullgren (KD). Arrangör: Livsmedelsverket. Från 7/3. * 14:40: Forum: Politik och samhälle. * 15:00: EU-magasinet. Några av de senaste debatterna i EU-parlamentet i Strasbourg och andra heta EU-nyheter kommenteras och analyseras. Programledare: Kristoffer Törnmalm. Från 13/3.Mer om programmet 09:00: Gårdsförsäljning och statliga servicekontor. DIREKT. Interpellationsdebatter i riksdagen. Ministrar svarar på riksdagsledamöterna i förväg inlämnade, skriftliga frågor. Efter varje svar blir det debatt där alla ledamöter som vill får delta. * 12:00: Rapport. * 12:03: Sveriges relation till Kina. Relationen mellan Sverige och Kina är ett återkommande tema för debatt. Vad kännetecknar relationen i dag och hur har den förändrats över tid? Arrangör: Folk och Försvar tillsammans med Nationellt kunskapscentrum om Kina. Från 26/2. * 13:10: Svensk livsmedelsberedskap och försörjningsförmåga. De senaste årens kriser har satt Sveriges livsmedelsberedskap på prov. Ny rapport presenteras och diskuteras. Bland andra medverkar landsbygdsminister Peter Kullgren (KD). Arrangör: Livsmedelsverket. Från 7/3. * 14:40: Forum: Politik och samhälle. * 15:00: EU-magasinet. Några av de senaste debatterna i EU-parlamentet i Strasbourg och andra heta EU-nyheter kommenteras och analyseras. Programledare: Kristoffer Törnmalm. Från 13/3.Mer om programmet

Tor 13 mar 09:00 Publicerades: Tor 13 mar 09:007 tim 1 min Visa beskrivning 09:00: Vikten av fungerande transporter vid kris eller krig. Fungerande civila transporter är en förutsättning för Försvarsmaktens och allierades mobilisering, försörjningssäkerhet och förmåga att verka. De är också en förutsättning för det civila försvaret, till exempel vid förflyttning av människor. Trafikutskottet håller därför ett öppet sammanträde med bland andra generaldirektörerna för Försvarsmakten, MSB, Trafikverket och Luftfartsverket för att diskutera frågan. * 12:00: Rapport. * 12:03: EU-magasinet. DIREKT. Några av de senaste debatterna i EU-parlamentet i Strasbourg och andra heta EU-nyheter kommenteras och analyseras. Programledare: Kristoffer Törnmalm. * 13:00: Riksdagsdebatt inför beslut. Riksdagen debatterar utskottens förslag inför eftermiddagens votering. * 14:00: Riksdagens frågestund. Fyra ministrar svarar på riksdagsledamöternas frågor direkt i kammaren. * 15:15: Forum: Politik och samhälle.Mer om programmet 09:00: Vikten av fungerande transporter vid kris eller krig. Fungerande civila transporter är en förutsättning för Försvarsmaktens och allierades mobilisering, försörjningssäkerhet och förmåga att verka. De är också en förutsättning för det civila försvaret, till exempel vid förflyttning av människor. Trafikutskottet håller därför ett öppet sammanträde med bland andra generaldirektörerna för Försvarsmakten, MSB, Trafikverket och Luftfartsverket för att diskutera frågan. * 12:00: Rapport. * 12:03: EU-magasinet. DIREKT. Några av de senaste debatterna i EU-parlamentet i Strasbourg och andra heta EU-nyheter kommenteras och analyseras. Programledare: Kristoffer Törnmalm. * 13:00: Riksdagsdebatt inför beslut. Riksdagen debatterar utskottens förslag inför eftermiddagens votering. * 14:00: Riksdagens frågestund. Fyra ministrar svarar på riksdagsledamöternas frågor direkt i kammaren. * 15:15: Forum: Politik och samhälle.Mer om programmet

Ons 12 mar 09:00 Publicerades: Ons 12 mar 09:007 tim 1 min Visa beskrivning 09:00: Avskaffande av spårbyte och arbetsmarknadspolitik. DIREKT. Riksdagen debatterar utskottens förslag inför eftermiddagens omröstning. * 12:00: Rapport. * 12:03: Alkoholopinion, förtroende och försvarsvilja. Forskare redovisar resultat och analyser från SOM-undersökningen, bland annat om 30 år av svensk alkoholopinion, svenskarna om skolreformer samt om hot, försvarsvilja och förtroende för Polis och Nato. Andra delen av två. Arrangör: SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Från 5/3. * 13:35: Journalistik i en ny tid. Journalistiken förändras i takt med mediemarknaden - men hur? Forskare och journalister samtalar om brottsrapportering, tilltal, digitalisering och lokalpress, när sista delen av Mediestudiers innehållsanalys 2007-2022 presenteras. Arrangör: Institutet för mediestudier. Från 13/2. * 14:35: Europas närvaro i regionen runt Indiska oceanen. Många europeiska länder har fokus på den indopacifiska regionen och utvecklingen där. Syftet är att fördjupa närvaron, bidra till att hålla handelsvägar öppna och motverka piratverksamhet. Arrangör: Folk och Försvar. Från 6/3.Mer om programmet 09:00: Avskaffande av spårbyte och arbetsmarknadspolitik. DIREKT. Riksdagen debatterar utskottens förslag inför eftermiddagens omröstning. * 12:00: Rapport. * 12:03: Alkoholopinion, förtroende och försvarsvilja. Forskare redovisar resultat och analyser från SOM-undersökningen, bland annat om 30 år av svensk alkoholopinion, svenskarna om skolreformer samt om hot, försvarsvilja och förtroende för Polis och Nato. Andra delen av två. Arrangör: SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Från 5/3. * 13:35: Journalistik i en ny tid. Journalistiken förändras i takt med mediemarknaden - men hur? Forskare och journalister samtalar om brottsrapportering, tilltal, digitalisering och lokalpress, när sista delen av Mediestudiers innehållsanalys 2007-2022 presenteras. Arrangör: Institutet för mediestudier. Från 13/2. * 14:35: Europas närvaro i regionen runt Indiska oceanen. Många europeiska länder har fokus på den indopacifiska regionen och utvecklingen där. Syftet är att fördjupa närvaron, bidra till att hålla handelsvägar öppna och motverka piratverksamhet. Arrangör: Folk och Försvar. Från 6/3.Mer om programmet

Tis 11 mar 09:00 Publicerades: Tis 11 mar 09:007 tim 1 min Visa beskrivning 09:00: Säkerhetspolisens lägesbild 2024 - 2025. Säpo presenterar en lägesbild av hoten mot Sverige och hur de påverkar säkerhetsläget. Med Charlotte von Essen, Säpochef, Fredrik Hallström, operativ chef och Carolina Björnsdotter Paasikivi, chef för säkerhetsavdelningen. Sänds med en halvtimmes fördröjning. * 10:00: Utfrågning om den aktuella penningpolitiken. Finansutskottet håller ett öppet sammanträde med utfrågning av Riksbankens direktion i två delar: Riksbankens verksamhet 2024 och den aktuella penningpolitiken. Inledande presentation av riksbankschef Erik Thedéen. Sänds med fördröjning. * 12:00: Rapport. * 12:03: Utfrågning om den aktuella penningpolitiken. Finansutskottets öppna sammanträde fortsätter. * 12:35: Forum: Politik och samhälle. * 13:00: Statsministern återrapporterar från extra EU-toppmöte. DIREKT. Statsminister Ulf Kristersson (M) återrapporterar från mötet med EU:s stats- och regeringschefer den 6 mars som handlade om det fortsatta stödet till Ukraina och det europeiska försvaret. Statsministern inleder, därefter får ledamöter tillfälle att ställa frågor. * 14:00: Vindkraftspengarna och ungdomskriminalitetsnämnder. DIREKT. Direkt efter återrapporten från det extra EU-toppmötet blir det interpellationsdebatter i riksdagen. Ministrar svarar på riksdagsledamöterna i förväg inlämnade, skriftliga frågor. Efter varje svar blir det debatt där alla ledamöter som vill får delta.Mer om programmet 09:00: Säkerhetspolisens lägesbild 2024 - 2025. Säpo presenterar en lägesbild av hoten mot Sverige och hur de påverkar säkerhetsläget. Med Charlotte von Essen, Säpochef, Fredrik Hallström, operativ chef och Carolina Björnsdotter Paasikivi, chef för säkerhetsavdelningen. Sänds med en halvtimmes fördröjning. * 10:00: Utfrågning om den aktuella penningpolitiken. Finansutskottet håller ett öppet sammanträde med utfrågning av Riksbankens direktion i två delar: Riksbankens verksamhet 2024 och den aktuella penningpolitiken. Inledande presentation av riksbankschef Erik Thedéen. Sänds med fördröjning. * 12:00: Rapport. * 12:03: Utfrågning om den aktuella penningpolitiken. Finansutskottets öppna sammanträde fortsätter. * 12:35: Forum: Politik och samhälle. * 13:00: Statsministern återrapporterar från extra EU-toppmöte. DIREKT. Statsminister Ulf Kristersson (M) återrapporterar från mötet med EU:s stats- och regeringschefer den 6 mars som handlade om det fortsatta stödet till Ukraina och det europeiska försvaret. Statsministern inleder, därefter får ledamöter tillfälle att ställa frågor. * 14:00: Vindkraftspengarna och ungdomskriminalitetsnämnder. DIREKT. Direkt efter återrapporten från det extra EU-toppmötet blir det interpellationsdebatter i riksdagen. Ministrar svarar på riksdagsledamöterna i förväg inlämnade, skriftliga frågor. Efter varje svar blir det debatt där alla ledamöter som vill får delta.Mer om programmet

Mån 10 mar 09:00 Publicerades: Mån 10 mar 09:007 tim 1 min Visa beskrivning 09:00: Rehabilitering av sjukskrivna med stressrelaterad ohälsa. Socialförsäkringsutskottet har offentligt sammanträde om arbetsinriktad rehabilitering för sjukskrivna med stressrelaterad ohälsa. Från 27/2. * 11:35: Det nationella SOM-seminariet 2025. Forskare redovisar resultat och analyser från SOM-undersökningen, bland annat om medborgarnas agenda: samhällsutveckling, sakfrågor och politiska förslag, om gudstro och religiositet i Sverige samt om tilltro till nyheter i Sverige och åsikter om public service. Första delen av två. Arrangör: SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Från 5/3. * 12:00: Rapport. * 12:03: Det nationella SOM-seminariet 2025. Seminariet fortsätter. * 13:25: Kan en satsning på vattenkraft snabbt ge ny fossilfri el? Vattenkraften står i dag för 40 procent av Sveriges elproduktion och är därmed det energislag som ger mest el. Men inga stora satsningar har gjorts på flera årtionden. Är det dags nu? Arrangör: Sveriges Ingenjörer. Från 19/2. * 14:25: Vardagen i Ukraina - tre år in i kriget. Tre år har gått sedan Rysslands storskaliga invasion av Ukraina inleddes på morgonen den 24 februari 2022. Vi möter ukrainarna som i sin vardag lever med risken att falla offer för krigets brutalitet. Programledare: Celinda Andersson. Från 24/2. * 14:55: Sveriges relation till Kina. Relationen mellan Sverige och Kina är ett återkommande tema för debatt. Vad kännetecknar relationen i dag och hur har den förändrats över tid? Arrangör: Folk och Försvar tillsammans med Nationellt kunskapscentrum om Kina. Från 26/2.Mer om programmet 09:00: Rehabilitering av sjukskrivna med stressrelaterad ohälsa. Socialförsäkringsutskottet har offentligt sammanträde om arbetsinriktad rehabilitering för sjukskrivna med stressrelaterad ohälsa. Från 27/2. * 11:35: Det nationella SOM-seminariet 2025. Forskare redovisar resultat och analyser från SOM-undersökningen, bland annat om medborgarnas agenda: samhällsutveckling, sakfrågor och politiska förslag, om gudstro och religiositet i Sverige samt om tilltro till nyheter i Sverige och åsikter om public service. Första delen av två. Arrangör: SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Från 5/3. * 12:00: Rapport. * 12:03: Det nationella SOM-seminariet 2025. Seminariet fortsätter. * 13:25: Kan en satsning på vattenkraft snabbt ge ny fossilfri el? Vattenkraften står i dag för 40 procent av Sveriges elproduktion och är därmed det energislag som ger mest el. Men inga stora satsningar har gjorts på flera årtionden. Är det dags nu? Arrangör: Sveriges Ingenjörer. Från 19/2. * 14:25: Vardagen i Ukraina - tre år in i kriget. Tre år har gått sedan Rysslands storskaliga invasion av Ukraina inleddes på morgonen den 24 februari 2022. Vi möter ukrainarna som i sin vardag lever med risken att falla offer för krigets brutalitet. Programledare: Celinda Andersson. Från 24/2. * 14:55: Sveriges relation till Kina. Relationen mellan Sverige och Kina är ett återkommande tema för debatt. Vad kännetecknar relationen i dag och hur har den förändrats över tid? Arrangör: Folk och Försvar tillsammans med Nationellt kunskapscentrum om Kina. Från 26/2.Mer om programmet

Fre 28 feb 09:00 Publicerades: Fre 28 feb 09:007 tim 1 min Visa beskrivning 09:00: Jakt i naturreservat och statlig närvaro i hela landet DIREKT Interpellationsdebatter i riksdagen. Ministrar svarar på riksdagsledamöterna i förväg inlämnade, skriftliga frågor. Efter varje svar blir det debatt där alla ledamöter som vill får delta. * 10:30: Forum: Politik och samhälle. * 11:00: Kan en satsning på vattenkraft snabbt ge ny fossilfri el?Vattenkraften står i dag för 40 procent av Sveriges elproduktion och är därmed det energislag som ger mest el. Men inga stora satsningar har gjorts på flera årtionden. Är det dags nu? Arrangör: Sveriges Ingenjörer. Från 19/2. * 12:00: Rapport. * 12:03: 50 år med föräldraförsäkringen.Hur står sig dagens föräldraförsäkring mot de ursprungliga målen för 50 år sedan? Har reformerna gynnat vissa föräldrar mer än andra? Ny SNS-rapport presenteras och diskuteras. Arrangör: SNS. Från 11/2. * 13:20: Migrantläger utanför EU - rätt väg att hantera skuggsamhället?Många migranter blir kvar i EU trots avslag. Nu väntas EU-kommissionen inom kort föreslå att de ska kunna skickas till återvändandecenter utanför EU i väntan på utvisning. Debatt med EU-parlamentarikerna Abir Al-Sahlani (C) och Alice Teodorescu Måwe (KD) på plats i Bryssel. Programledare: Marcus Carlehed. Från 18/2. * 13:40: Så ska Sverige bli en forskningsnation i världsklass.Sverige är ett av de länder i världen som satsar mest resurser på högre utbildning och forskning, sett till andel av BNP. Trots det håller Sverige på att bli förbisprunget av andra länder. Arrangör: SNS. Från 14/2. * 15:40: Riskerar EU:s klimatlagar att stjälpa industrin?EU:s medlemsländer har kommit överens om nya klimatlagar för att hejda uppvärmningen. Men klarar europeisk industri av förändringen eller borde EU ta en klimatpaus? Debatt med EU-parlamentarikerna Tomas Tobé (M) och Helen Fritzon (S). Programledare: Marcus Carlehed. Från 18/2.Mer om programmet 09:00: Jakt i naturreservat och statlig närvaro i hela landet DIREKT Interpellationsdebatter i riksdagen. Ministrar svarar på riksdagsledamöterna i förväg inlämnade, skriftliga frågor. Efter varje svar blir det debatt där alla ledamöter som vill får delta. * 10:30: Forum: Politik och samhälle. * 11:00: Kan en satsning på vattenkraft snabbt ge ny fossilfri el?Vattenkraften står i dag för 40 procent av Sveriges elproduktion och är därmed det energislag som ger mest el. Men inga stora satsningar har gjorts på flera årtionden. Är det dags nu? Arrangör: Sveriges Ingenjörer. Från 19/2. * 12:00: Rapport. * 12:03: 50 år med föräldraförsäkringen.Hur står sig dagens föräldraförsäkring mot de ursprungliga målen för 50 år sedan? Har reformerna gynnat vissa föräldrar mer än andra? Ny SNS-rapport presenteras och diskuteras. Arrangör: SNS. Från 11/2. * 13:20: Migrantläger utanför EU - rätt väg att hantera skuggsamhället?Många migranter blir kvar i EU trots avslag. Nu väntas EU-kommissionen inom kort föreslå att de ska kunna skickas till återvändandecenter utanför EU i väntan på utvisning. Debatt med EU-parlamentarikerna Abir Al-Sahlani (C) och Alice Teodorescu Måwe (KD) på plats i Bryssel. Programledare: Marcus Carlehed. Från 18/2. * 13:40: Så ska Sverige bli en forskningsnation i världsklass.Sverige är ett av de länder i världen som satsar mest resurser på högre utbildning och forskning, sett till andel av BNP. Trots det håller Sverige på att bli förbisprunget av andra länder. Arrangör: SNS. Från 14/2. * 15:40: Riskerar EU:s klimatlagar att stjälpa industrin?EU:s medlemsländer har kommit överens om nya klimatlagar för att hejda uppvärmningen. Men klarar europeisk industri av förändringen eller borde EU ta en klimatpaus? Debatt med EU-parlamentarikerna Tomas Tobé (M) och Helen Fritzon (S). Programledare: Marcus Carlehed. Från 18/2.Mer om programmet

Tor 27 feb 09:00 Publicerades: Tor 27 feb 09:007 tim 1 min Visa beskrivning 09:00: Rehabilitering av sjukskrivna med stressrelaterad ohälsa DIREKT Socialförsäkringsutskottet har offentligt sammanträde om arbetsinriktad rehabilitering för sjukskrivna med stressrelaterad ohälsa. * 12:00: Rapport. * 12:03: Riksdagsdebatt inför beslut. DIREKT.Riksdagen debatterar utskottens förslag, bland annat om fastställande av identitet vid statliga myndigheter, inför eftermiddagens votering. * 14:00: Riksdagens frågestund. DIREKT.Fyra ministrar svarar på ledamöternas frågor direkt i kammaren. * 15:15: Forum: Politik och samhälle. * 15:35: Risk för handelskrig med USA - hur ska EU agera?USA:s president Donald Trump har skrivit på en presidentorder om tullar på 25 procent på import av stål och aluminium, och fler tullar väntas. Debatt med EU-parlamentarikerna Karin Karlsbro (L), Jörgen Warborn (M) och Dick Erixon (SD) om hur EU ska svara. Programledare: Marcus Carlehed. Från 18/2.Mer om programmet 09:00: Rehabilitering av sjukskrivna med stressrelaterad ohälsa DIREKT Socialförsäkringsutskottet har offentligt sammanträde om arbetsinriktad rehabilitering för sjukskrivna med stressrelaterad ohälsa. * 12:00: Rapport. * 12:03: Riksdagsdebatt inför beslut. DIREKT.Riksdagen debatterar utskottens förslag, bland annat om fastställande av identitet vid statliga myndigheter, inför eftermiddagens votering. * 14:00: Riksdagens frågestund. DIREKT.Fyra ministrar svarar på ledamöternas frågor direkt i kammaren. * 15:15: Forum: Politik och samhälle. * 15:35: Risk för handelskrig med USA - hur ska EU agera?USA:s president Donald Trump har skrivit på en presidentorder om tullar på 25 procent på import av stål och aluminium, och fler tullar väntas. Debatt med EU-parlamentarikerna Karin Karlsbro (L), Jörgen Warborn (M) och Dick Erixon (SD) om hur EU ska svara. Programledare: Marcus Carlehed. Från 18/2.Mer om programmet

Ons 26 feb 09:00 Publicerades: Ons 26 feb 09:007 tim 1 min Visa beskrivning 09:00: Riksdagsdebatt om olika brottsbekämpningsfrågor. DIREKT.Riksdagen debatterar bland annat tre förslag från justitieutskottet: Ökat informationsflöde till brottsbekämpningen, hemlig dataavläsning mot allvarliga brott och en modern straffrättslig preskriptionslagstiftning, inför eftermiddagens beslut. * 12:00: Rapport. * 12:03: Hur ser argumenten för och emot euron ut i dag?För drygt 20 år sedan röstade svenska folket nej till euron. Inför omröstningen gjordes omfattande analyser av för- och nackdelar. I en ny rapport analyserar ekonomerna Petter Danielsson och Alexandra Leonhard hur argumenten står sig i dag. Arrangör: Svenskt Näringsliv. Från 29/1. * 13:30: Tre år av krig - vad händer med den ryska ekonomin?Har Ryssland en stark krigsekonomi eller är den en bubbla på väg att spricka? Föreläsning med Torbjörn Becker, chef för Östekonomiska institutet vid Handelshögskolan i Stockholm. Föreläsningen är en av tre på temat Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Arrangör: Europaparlamentets kontor i Stockholm. Från 18/2. * 14:15: Tre år av krig i Ukraina - vad händer på slagfältet?Vad vet vi om den militära situationen och vad som händer på slagfältet? Vilka resurser, militära trumfkort, svagheter och styrkor har de stridande parterna? Föreläsning med överstelöjtnant Joakim Paasikivi som talar om den militära dimensionen av kriget. Föreläsningen är en av tre på temat Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Arrangör: EU-parlamentets kontor i Stockholm. Från 18/2. * 15:00: Forum: Politik och samhälle. * 15:30: Förtroendebarometern 2025.Medieakademins årliga förtroendebarometer mäter förtroendet för samhällsinstitutioner, partier, enskilda företag och medier. Arrangör: Medieakademin. Från 19/2.Mer om programmet 09:00: Riksdagsdebatt om olika brottsbekämpningsfrågor. DIREKT.Riksdagen debatterar bland annat tre förslag från justitieutskottet: Ökat informationsflöde till brottsbekämpningen, hemlig dataavläsning mot allvarliga brott och en modern straffrättslig preskriptionslagstiftning, inför eftermiddagens beslut. * 12:00: Rapport. * 12:03: Hur ser argumenten för och emot euron ut i dag?För drygt 20 år sedan röstade svenska folket nej till euron. Inför omröstningen gjordes omfattande analyser av för- och nackdelar. I en ny rapport analyserar ekonomerna Petter Danielsson och Alexandra Leonhard hur argumenten står sig i dag. Arrangör: Svenskt Näringsliv. Från 29/1. * 13:30: Tre år av krig - vad händer med den ryska ekonomin?Har Ryssland en stark krigsekonomi eller är den en bubbla på väg att spricka? Föreläsning med Torbjörn Becker, chef för Östekonomiska institutet vid Handelshögskolan i Stockholm. Föreläsningen är en av tre på temat Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Arrangör: Europaparlamentets kontor i Stockholm. Från 18/2. * 14:15: Tre år av krig i Ukraina - vad händer på slagfältet?Vad vet vi om den militära situationen och vad som händer på slagfältet? Vilka resurser, militära trumfkort, svagheter och styrkor har de stridande parterna? Föreläsning med överstelöjtnant Joakim Paasikivi som talar om den militära dimensionen av kriget. Föreläsningen är en av tre på temat Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Arrangör: EU-parlamentets kontor i Stockholm. Från 18/2. * 15:00: Forum: Politik och samhälle. * 15:30: Förtroendebarometern 2025.Medieakademins årliga förtroendebarometer mäter förtroendet för samhällsinstitutioner, partier, enskilda företag och medier. Arrangör: Medieakademin. Från 19/2.Mer om programmet

Tis 25 feb 09:00 Publicerades: Tis 25 feb 09:007 tim 1 min Visa beskrivning 09:00: Sveriges bygg- och reparationsberedskap i händelse av krig.Förmågan att reparera och återställa förstörd infrastruktur och byggnader är samhällskritisk om Sverige skulle drabbas av krig. Hur bör den svenska bygg- och reparationsberedskapen utformas och finansieras? Diskussion utifrån exempel från Ukraina. Arrangör: Maskinentreprenörerna. Från 24/1. * 09:55: Medier, lögner och världen under Trump.Ett seminarium om att hantera utländska påverkansoperationer, hemliga trollkonton och allmänna lögner på sociala medier. Vilket är mediernas ansvar? Vad gör myndigheterna? Ska allmänheten klara sig själv? Arrangör: Arena Idé. Från 6/2. * 12:00: Rapport. * 12:03: Forum: Politik och samhälle. * 12:40: Risk för handelskrig med USA - hur ska EU agera?USA:s president Donald Trump har skrivit på en presidentorder om tullar på 25 procent på import av stål och aluminium, och fler tullar väntas. Debatt med EU-parlamentarikerna Karin Karlsbro (L), Jörgen Warborn (M) och Dick Erixon (SD) om hur EU ska svara. Programledare: Marcus Carlehed. Från 18/2. * 13:00: Sveriges EU-kommissionär om kommissionens arbete DIREKT Utrikesutskottet håller ett öppet sammanträde med Sveriges EU-kommissionär, Jessika Roswall (M), om kommissionens arbetsprogram 2025. Till sammanträdet är övriga utskott och EU-nämnden inbjudna att delta. * 14:30: Interpellationsdebatter i riksdagen.Ministrar svarar på riksdagsledamöterna i förväg inlämnade, skriftliga frågor. Efter varje svar blir det debatt där alla ledamöter som vill får delta.Mer om programmet 09:00: Sveriges bygg- och reparationsberedskap i händelse av krig.Förmågan att reparera och återställa förstörd infrastruktur och byggnader är samhällskritisk om Sverige skulle drabbas av krig. Hur bör den svenska bygg- och reparationsberedskapen utformas och finansieras? Diskussion utifrån exempel från Ukraina. Arrangör: Maskinentreprenörerna. Från 24/1. * 09:55: Medier, lögner och världen under Trump.Ett seminarium om att hantera utländska påverkansoperationer, hemliga trollkonton och allmänna lögner på sociala medier. Vilket är mediernas ansvar? Vad gör myndigheterna? Ska allmänheten klara sig själv? Arrangör: Arena Idé. Från 6/2. * 12:00: Rapport. * 12:03: Forum: Politik och samhälle. * 12:40: Risk för handelskrig med USA - hur ska EU agera?USA:s president Donald Trump har skrivit på en presidentorder om tullar på 25 procent på import av stål och aluminium, och fler tullar väntas. Debatt med EU-parlamentarikerna Karin Karlsbro (L), Jörgen Warborn (M) och Dick Erixon (SD) om hur EU ska svara. Programledare: Marcus Carlehed. Från 18/2. * 13:00: Sveriges EU-kommissionär om kommissionens arbete DIREKT Utrikesutskottet håller ett öppet sammanträde med Sveriges EU-kommissionär, Jessika Roswall (M), om kommissionens arbetsprogram 2025. Till sammanträdet är övriga utskott och EU-nämnden inbjudna att delta. * 14:30: Interpellationsdebatter i riksdagen.Ministrar svarar på riksdagsledamöterna i förväg inlämnade, skriftliga frågor. Efter varje svar blir det debatt där alla ledamöter som vill får delta.Mer om programmet

Mån 24 feb 09:00 Publicerades: Mån 24 feb 09:007 tim 1 min Visa beskrivning 09:00: Riksdagens frågestund.Fyra ministrar svarar på riksdagsledamöternas frågor direkt i kammaren. * 10:15: Riksdagen uppmärksammar årsdagen av Rysslands invasion.Det är nu tre år sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. För att uppmärksamma årsdagen och markera riksdagens fortsatta stöd för det ukrainska folket arrangerar talmannen, utrikesutskottet, finansutskottet, försvarsutskottet och EU-nämnden ett seminarium i förstakammarsalen. Från 20/2. * 11:30: Migrantläger utanför EU - rätt väg att hantera skuggsamhället?Många migranter blir kvar i EU trots avslag. Nu väntas EU-kommissionen inom kort föreslå att de ska kunna skickas till återvändandecenter utanför EU i väntan på utvisning. Debatt med EU-parlamentarikerna Abir Al-Sahlani (C) och Alice Teodorescu Måwe (KD) på plats i Bryssel. Programledare: Marcus Carlehed. Från 18/2. * 12:00: Rapport. * 12:03: Så ska Sverige bli en forskningsnation i världsklass.Sverige är ett av de länder i världen som satsar mest resurser på högre utbildning och forskning, sett till andel av BNP. Trots det håller Sverige på att bli förbisprunget av andra länder. Arrangör: SNS. Från 14/2. * 14:00: Säkerhetsutmaningar i klimatförändringarnas spår.Klimatförändringarna leder till säkerhetsutmaningar världen över med ökade temperaturer, höjda havsnivåer och extremväder. Vad kan vi göra för att anpassa samhällen att stå emot? Arrangör: Folk och Försvar. Från 31/1. * 15:15: Tre år av krig - så har det politiska Europa förändrats.Efter tre år av rysk krigföring och ukrainsk motståndskraft har mycket förändrats, både i Ukraina och Europa. Föreläsning med Göran von Sydow, direktör på Sieps, om konsekvenserna för EU. Föreläsningen är en av tre på temat Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Arrangör: Europaparlamentet kontor i Stockholm. Från 18/2.Mer om programmet 09:00: Riksdagens frågestund.Fyra ministrar svarar på riksdagsledamöternas frågor direkt i kammaren. * 10:15: Riksdagen uppmärksammar årsdagen av Rysslands invasion.Det är nu tre år sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. För att uppmärksamma årsdagen och markera riksdagens fortsatta stöd för det ukrainska folket arrangerar talmannen, utrikesutskottet, finansutskottet, försvarsutskottet och EU-nämnden ett seminarium i förstakammarsalen. Från 20/2. * 11:30: Migrantläger utanför EU - rätt väg att hantera skuggsamhället?Många migranter blir kvar i EU trots avslag. Nu väntas EU-kommissionen inom kort föreslå att de ska kunna skickas till återvändandecenter utanför EU i väntan på utvisning. Debatt med EU-parlamentarikerna Abir Al-Sahlani (C) och Alice Teodorescu Måwe (KD) på plats i Bryssel. Programledare: Marcus Carlehed. Från 18/2. * 12:00: Rapport. * 12:03: Så ska Sverige bli en forskningsnation i världsklass.Sverige är ett av de länder i världen som satsar mest resurser på högre utbildning och forskning, sett till andel av BNP. Trots det håller Sverige på att bli förbisprunget av andra länder. Arrangör: SNS. Från 14/2. * 14:00: Säkerhetsutmaningar i klimatförändringarnas spår.Klimatförändringarna leder till säkerhetsutmaningar världen över med ökade temperaturer, höjda havsnivåer och extremväder. Vad kan vi göra för att anpassa samhällen att stå emot? Arrangör: Folk och Försvar. Från 31/1. * 15:15: Tre år av krig - så har det politiska Europa förändrats.Efter tre år av rysk krigföring och ukrainsk motståndskraft har mycket förändrats, både i Ukraina och Europa. Föreläsning med Göran von Sydow, direktör på Sieps, om konsekvenserna för EU. Föreläsningen är en av tre på temat Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Arrangör: Europaparlamentet kontor i Stockholm. Från 18/2.Mer om programmet

Fre 21 feb 09:00 Publicerades: Fre 21 feb 09:007 tim 1 min Visa beskrivning 09:00 Ansvar för rekrytering av nationell säkerhetsrådgivare. DIREKT. Interpellationsdebatt i riksdagen, bland annat svarar Ulf Kristersson (M) på interpellationen "Statsministerns ansvar för rekrytering av nationell säkerhetsrådgivare". * 12:00 Rapport * 12:03 Risk för handelskrig med USA - hur ska EU agera? USA:s president Donald Trump har skrivit på en presidentorder om tullar på 25 procent på import av stål och aluminium, och fler tullar väntas. Debatt med EU-parlamentarikerna Karin Karlsbro (L), Jörgen Warborn (M) och Dick Erixon (SD) om hur EU ska svara. Programledare: Marcus Carlehed. Från 18/2. * 12:25 50 år med föräldraförsäkringen. Hur står sig dagens föräldraförsäkring mot de ursprungliga målen för 50 år sedan? Har reformerna gynnat vissa föräldrar mer än andra? Ny SNS-rapport presenteras och diskuteras. Arrangör: SNS. Från 11/2. * 13:40 Förtroendebarometern 2025. Medieakademins årliga förtroendebarometer mäter förtroendet för samhällsinstitutioner, partier, enskilda företag och medier. Arrangör: Medieakademin. Från 19/2. * 14:40 Val i Tyskland - vad betyder det för Sverige? Tyskland har länge varit Sveriges viktigaste handelspartner och en central aktör i vår ekonomi. Men Tyskland är också hela Europas motor och den starkaste politiska kraften i EU. Kan vi räkna med tysk stabilitet framöver? Hur påverkas Sverige och svenska företag av den tyska krisen? Arrangör: Stockholms handelskammare. Från 19/2. * 15:40 Riskerar EU:s klimatlagar att stjälpa industrin? EU:s medlemsländer har kommit överens om nya klimatlagar för att hejda uppvärmningen. Men klarar europeisk industri av förändringen eller borde EU ta en klimatpaus? Debatt med EU-parlamentarikerna Tomas Tobé (M) och Helen Fritzon (S). Programledare: Marcus Carlehed. Från 18/2.Mer om programmet 09:00 Ansvar för rekrytering av nationell säkerhetsrådgivare. DIREKT. Interpellationsdebatt i riksdagen, bland annat svarar Ulf Kristersson (M) på interpellationen "Statsministerns ansvar för rekrytering av nationell säkerhetsrådgivare". * 12:00 Rapport * 12:03 Risk för handelskrig med USA - hur ska EU agera? USA:s president Donald Trump har skrivit på en presidentorder om tullar på 25 procent på import av stål och aluminium, och fler tullar väntas. Debatt med EU-parlamentarikerna Karin Karlsbro (L), Jörgen Warborn (M) och Dick Erixon (SD) om hur EU ska svara. Programledare: Marcus Carlehed. Från 18/2. * 12:25 50 år med föräldraförsäkringen. Hur står sig dagens föräldraförsäkring mot de ursprungliga målen för 50 år sedan? Har reformerna gynnat vissa föräldrar mer än andra? Ny SNS-rapport presenteras och diskuteras. Arrangör: SNS. Från 11/2. * 13:40 Förtroendebarometern 2025. Medieakademins årliga förtroendebarometer mäter förtroendet för samhällsinstitutioner, partier, enskilda företag och medier. Arrangör: Medieakademin. Från 19/2. * 14:40 Val i Tyskland - vad betyder det för Sverige? Tyskland har länge varit Sveriges viktigaste handelspartner och en central aktör i vår ekonomi. Men Tyskland är också hela Europas motor och den starkaste politiska kraften i EU. Kan vi räkna med tysk stabilitet framöver? Hur påverkas Sverige och svenska företag av den tyska krisen? Arrangör: Stockholms handelskammare. Från 19/2. * 15:40 Riskerar EU:s klimatlagar att stjälpa industrin? EU:s medlemsländer har kommit överens om nya klimatlagar för att hejda uppvärmningen. Men klarar europeisk industri av förändringen eller borde EU ta en klimatpaus? Debatt med EU-parlamentarikerna Tomas Tobé (M) och Helen Fritzon (S). Programledare: Marcus Carlehed. Från 18/2.Mer om programmet

Tor 20 feb 09:00 Publicerades: Tor 20 feb 09:007 tim 1 min Visa beskrivning 09:00 Tre år av krig - så har det politiska Europa förändrats. Efter tre år av rysk krigföring och ukrainsk motståndskraft har mycket förändrats, både i Ukraina och Europa. Föreläsning med Göran von Sydow, direktör på Sieps, om konsekvenserna för EU. Föreläsningen är en av tre på temat Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Arrangör: Europaparlamentet kontor i Stockholm. Från 18/2. * 09:45 Forum: Politik och samhälle * 10:00 Val i Tyskland - vad betyder det för Sverige? Tyskland har länge varit Sveriges viktigaste handelspartner och en central aktör i vår ekonomi. Men Tyskland är också hela Europas motor och den starkaste politiska kraften i EU. Kan vi räkna med tysk stabilitet framöver? Hur påverkas Sverige och svenska företag av den tyska krisen? Arrangör: Stockholms handelskammare. Från 19/2. * 11:00 Riksdagen uppmärksammar årsdagen av Rysslands invasion DIREKT * 12:00 Rapport * 12:03 Riksdagen uppmärksammar årsdagen av Rysslands invasion. DIREKT. Seminariet fortsätter. * 12:20 Unga lagöverträdare och biometri i brottsbekämpningen. DIREKT. Riksdagen debatterar utskottens förslag inför omröstningen. * 14:00 Riksdagens frågestund DIREKT. Fyra ministrar svarar på riksdagsledamöternas frågor direkt i kammaren. * 15:15 Forum: Politik och samhälle * 15:40 Riskerar EU:s klimatlagar att stjälpa industrin? EU:s medlemsländer har kommit överens om nya klimatlagar för att hejda uppvärmningen. Men klarar europeisk industri av förändringen eller borde EU ta en klimatpaus? Debatt med EU-parlamentarikerna Tomas Tobé (M) och Helen Fritzon (S). Programledare: Marcus Carlehed. Från 18/2.Mer om programmet 09:00 Tre år av krig - så har det politiska Europa förändrats. Efter tre år av rysk krigföring och ukrainsk motståndskraft har mycket förändrats, både i Ukraina och Europa. Föreläsning med Göran von Sydow, direktör på Sieps, om konsekvenserna för EU. Föreläsningen är en av tre på temat Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Arrangör: Europaparlamentet kontor i Stockholm. Från 18/2. * 09:45 Forum: Politik och samhälle * 10:00 Val i Tyskland - vad betyder det för Sverige? Tyskland har länge varit Sveriges viktigaste handelspartner och en central aktör i vår ekonomi. Men Tyskland är också hela Europas motor och den starkaste politiska kraften i EU. Kan vi räkna med tysk stabilitet framöver? Hur påverkas Sverige och svenska företag av den tyska krisen? Arrangör: Stockholms handelskammare. Från 19/2. * 11:00 Riksdagen uppmärksammar årsdagen av Rysslands invasion DIREKT * 12:00 Rapport * 12:03 Riksdagen uppmärksammar årsdagen av Rysslands invasion. DIREKT. Seminariet fortsätter. * 12:20 Unga lagöverträdare och biometri i brottsbekämpningen. DIREKT. Riksdagen debatterar utskottens förslag inför omröstningen. * 14:00 Riksdagens frågestund DIREKT. Fyra ministrar svarar på riksdagsledamöternas frågor direkt i kammaren. * 15:15 Forum: Politik och samhälle * 15:40 Riskerar EU:s klimatlagar att stjälpa industrin? EU:s medlemsländer har kommit överens om nya klimatlagar för att hejda uppvärmningen. Men klarar europeisk industri av förändringen eller borde EU ta en klimatpaus? Debatt med EU-parlamentarikerna Tomas Tobé (M) och Helen Fritzon (S). Programledare: Marcus Carlehed. Från 18/2.Mer om programmet

Ons 19 feb 09:00 Publicerades: Ons 19 feb 09:007 tim 1 min Visa beskrivning 09:00 Riksdagsdebatt om stöd till Ukraina och integration. DIREKT. Riksdagen debatterar utskottens förslag inför eftermiddagens votering. * 12:00 Rapport * 12:03 Riksdagsdebatterna fortsätter * 12:30 Riksdagen uppmärksammar Nordens dag. DIREKT. Om den nordiska sammanhållningen, samarbetet med de baltiska länderna och vad situationen kring Grönland innebär för Norden. Välkomstord av riksdagens talman Andreas Norlén. * 13:30 Migrantläger utanför EU - rätt väg att hantera skuggsamhället. Många migranter blir kvar i EU trots avslag. Nu väntas EU-kommissionen inom kort föreslå att de ska kunna skickas till återvändandecenter utanför EU i väntan på utvisning. Debatt med EU-parlamentarikerna Abir Al-Sahlani (C) och Alice Teodorescu Måwe (KD) på plats i Bryssel. Programledare: Marcus Carlehed. Från 18/2. * 13:50 Organiserad brottslighet växande hot mot maskinentreprenörer. Maskinentreprenörer drabbas av brott i större utsträckning än andra företagare och utvecklingen ser dyster ut. Hur ska man stoppa brottsligheten och hur kan företagare skydda sig? Arrangör: Maskinentreprenörerna. Från 24/1. * 14:35 Förtroendebarometern 2025. Medieakademins årliga förtroendebarometer mäter förtroendet för samhällsinstitutioner, partier, enskilda företag och medier. Arrangör: Medieakademin. * 15:25 Risk för handelskrig med USA - hur ska EU agera? USA:s president Donald Trump har skrivit på en presidentorder om tullar på 25 procent på import av stål och aluminium, och fler tullar väntas. Debatt med EU-parlamentarikerna Karin Karlsbro (L), Jörgen Warborn (M) och Dick Erixon (SD) om hur EU ska svara. Programledare: Marcus Carlehed. Från 18/2.Mer om programmet 09:00 Riksdagsdebatt om stöd till Ukraina och integration. DIREKT. Riksdagen debatterar utskottens förslag inför eftermiddagens votering. * 12:00 Rapport * 12:03 Riksdagsdebatterna fortsätter * 12:30 Riksdagen uppmärksammar Nordens dag. DIREKT. Om den nordiska sammanhållningen, samarbetet med de baltiska länderna och vad situationen kring Grönland innebär för Norden. Välkomstord av riksdagens talman Andreas Norlén. * 13:30 Migrantläger utanför EU - rätt väg att hantera skuggsamhället. Många migranter blir kvar i EU trots avslag. Nu väntas EU-kommissionen inom kort föreslå att de ska kunna skickas till återvändandecenter utanför EU i väntan på utvisning. Debatt med EU-parlamentarikerna Abir Al-Sahlani (C) och Alice Teodorescu Måwe (KD) på plats i Bryssel. Programledare: Marcus Carlehed. Från 18/2. * 13:50 Organiserad brottslighet växande hot mot maskinentreprenörer. Maskinentreprenörer drabbas av brott i större utsträckning än andra företagare och utvecklingen ser dyster ut. Hur ska man stoppa brottsligheten och hur kan företagare skydda sig? Arrangör: Maskinentreprenörerna. Från 24/1. * 14:35 Förtroendebarometern 2025. Medieakademins årliga förtroendebarometer mäter förtroendet för samhällsinstitutioner, partier, enskilda företag och medier. Arrangör: Medieakademin. * 15:25 Risk för handelskrig med USA - hur ska EU agera? USA:s president Donald Trump har skrivit på en presidentorder om tullar på 25 procent på import av stål och aluminium, och fler tullar väntas. Debatt med EU-parlamentarikerna Karin Karlsbro (L), Jörgen Warborn (M) och Dick Erixon (SD) om hur EU ska svara. Programledare: Marcus Carlehed. Från 18/2.Mer om programmet

Tis 18 feb 09:00 Publicerades: Tis 18 feb 09:007 tim 1 min Visa beskrivning 09:00 EU-magasinet: EU:s konkurrenskraft och tyska nyvalet. EU har ett konkurrenskraftsproblem, men vad behöver göras för att få de europeiska hjulen att snurra fortare? Tyskland gör sig redo för nyval. Vilken regeringskonstellation är den mest troliga efter valdagen och vilken roll ska sociala medier spela i valutgången? Medverkande: EU-minister Jessica Rosencrantz (M) och Europakorrespondenterna Ulrika Bergsten och Christoffer Wendick. Programledare: Kristoffer Törnmalm Från 13/2. * 10:00 Tre år av krig - så har det politiska Europa förändrats. DIREKT. Efter tre år av rysk krigföring och ukrainsk motståndskraft har mycket förändrats, både i Ukraina och Europa. Föreläsning med Göran von Sydow, direktör på Sieps, om konsekvenserna för EU. Föreläsningen är en av tre på temat Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Arrangör: Europaparlamentets kontor i Stockholm. * 10:45 Forum: Politik och samhälle * 11:00 Tre år av krig - vad händer med den ryska ekonomin? DIREKT. Har Ryssland en stark krigsekonomi eller är den en bubbla på väg att spricka? Föreläsning med Torbjörn Becker, chef för Östekonomiska institutet vid Handelshögskolan i Stockholm. Arrangör: Europaparlamentets kontor i Stockholm. * 11:45 Forum: Politik och samhälle * 12:00 Rapport * 12:03 Tre år av krig i Ukraina - vad händer på slagfältet? DIREKT. Vad vet vi om den militära situationen och vad som händer på slagfältet? Vilka resurser, militära trumfkort, svagheter och styrkor har de stridande parterna? Föreläsning med överstelöjtnant Joakim Paasikivi som talar om den militära dimensionen av kriget. Föreläsningen är en av tre på temat Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Arrangör: EU-parlamentets kontor i Stockholm. * 12:45 Forum: Politik och samhälle * 13:00 Studiestödssystemet och hundsmuggling DIREKT. Interpellationsdebatt i riksdagen. Ministrar svarar på riksdagsledamöterna i förväg inlämnade, skriftliga frågor. Efter varje svar blir det debatt där alla ledamöter som vill får delta.Mer om programmet 09:00 EU-magasinet: EU:s konkurrenskraft och tyska nyvalet. EU har ett konkurrenskraftsproblem, men vad behöver göras för att få de europeiska hjulen att snurra fortare? Tyskland gör sig redo för nyval. Vilken regeringskonstellation är den mest troliga efter valdagen och vilken roll ska sociala medier spela i valutgången? Medverkande: EU-minister Jessica Rosencrantz (M) och Europakorrespondenterna Ulrika Bergsten och Christoffer Wendick. Programledare: Kristoffer Törnmalm Från 13/2. * 10:00 Tre år av krig - så har det politiska Europa förändrats. DIREKT. Efter tre år av rysk krigföring och ukrainsk motståndskraft har mycket förändrats, både i Ukraina och Europa. Föreläsning med Göran von Sydow, direktör på Sieps, om konsekvenserna för EU. Föreläsningen är en av tre på temat Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Arrangör: Europaparlamentets kontor i Stockholm. * 10:45 Forum: Politik och samhälle * 11:00 Tre år av krig - vad händer med den ryska ekonomin? DIREKT. Har Ryssland en stark krigsekonomi eller är den en bubbla på väg att spricka? Föreläsning med Torbjörn Becker, chef för Östekonomiska institutet vid Handelshögskolan i Stockholm. Arrangör: Europaparlamentets kontor i Stockholm. * 11:45 Forum: Politik och samhälle * 12:00 Rapport * 12:03 Tre år av krig i Ukraina - vad händer på slagfältet? DIREKT. Vad vet vi om den militära situationen och vad som händer på slagfältet? Vilka resurser, militära trumfkort, svagheter och styrkor har de stridande parterna? Föreläsning med överstelöjtnant Joakim Paasikivi som talar om den militära dimensionen av kriget. Föreläsningen är en av tre på temat Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Arrangör: EU-parlamentets kontor i Stockholm. * 12:45 Forum: Politik och samhälle * 13:00 Studiestödssystemet och hundsmuggling DIREKT. Interpellationsdebatt i riksdagen. Ministrar svarar på riksdagsledamöterna i förväg inlämnade, skriftliga frågor. Efter varje svar blir det debatt där alla ledamöter som vill får delta.Mer om programmet

Mån 17 feb 09:00 Publicerades: Mån 17 feb 09:007 tim 1 min Visa beskrivning 09:00 Riksdagens frågestund. Fyra ministrar svarar på riksdagsledamöternas frågor. Från 13/2. * 10:15 Säkerhetsutmaningar i klimatförändringarnas spår. Klimatförändringarna leder till säkerhetsutmaningar världen över med ökade temperaturer, höjda havsnivåer och extremväder. Vad kan vi göra för att anpassa samhällen att stå emot? Arrangör: Folk och Försvar. Från 31/1. * 11:30 Forum: Politik och samhälle * 12:00 Rapport * 12:03 Europaperspektiv: klimatfrågor och EU:s försvarspolitik DIREKT. I Europaperspektiv 2025 diskuterar ledande svenska forskare och experter hur EU ska hantera den nya geopolitiska kartan. I den här delen två panelsamtal med rubrikerna "Miljö, klimat och grön industripolitik" och "EU:s försvarspolitik och Team-Europé". Arrangör: Universitetens nätverk för Europaforskning. * 13:20 Europaperspektiv 2025: försvarsminister Pål Jonson (M). Anförande av Pål Jonson (M), följt av diskussion och frågestund med försvarsministern och panel. Arrangör: Arrangör: Universitetens nätverk för Europaforskning. Från 5/2. * 13:50 Journalistik i en ny tid. Journalistiken förändras i takt med mediemarknaden - men hur? Forskare och journalister samtalar om brottsrapportering, tilltal, digitalisering och lokalpress, när sista delen av Mediestudiers innehållsanalys 2007-2022 presenteras. Arrangör: Institutet för mediestudier. Från 13/2. * 14:50 Medier, lögner och världen under Trump. Ett seminarium om att hantera utländska påverkansoperationer, hemliga trollkonton och allmänna lögner på sociala medier. Vilket är mediernas ansvar? Vad gör myndigheterna? Ska allmänheten klara sig själv? Arrangör: Arena Idé. Från 6/2.Mer om programmet 09:00 Riksdagens frågestund. Fyra ministrar svarar på riksdagsledamöternas frågor. Från 13/2. * 10:15 Säkerhetsutmaningar i klimatförändringarnas spår. Klimatförändringarna leder till säkerhetsutmaningar världen över med ökade temperaturer, höjda havsnivåer och extremväder. Vad kan vi göra för att anpassa samhällen att stå emot? Arrangör: Folk och Försvar. Från 31/1. * 11:30 Forum: Politik och samhälle * 12:00 Rapport * 12:03 Europaperspektiv: klimatfrågor och EU:s försvarspolitik DIREKT. I Europaperspektiv 2025 diskuterar ledande svenska forskare och experter hur EU ska hantera den nya geopolitiska kartan. I den här delen två panelsamtal med rubrikerna "Miljö, klimat och grön industripolitik" och "EU:s försvarspolitik och Team-Europé". Arrangör: Universitetens nätverk för Europaforskning. * 13:20 Europaperspektiv 2025: försvarsminister Pål Jonson (M). Anförande av Pål Jonson (M), följt av diskussion och frågestund med försvarsministern och panel. Arrangör: Arrangör: Universitetens nätverk för Europaforskning. Från 5/2. * 13:50 Journalistik i en ny tid. Journalistiken förändras i takt med mediemarknaden - men hur? Forskare och journalister samtalar om brottsrapportering, tilltal, digitalisering och lokalpress, när sista delen av Mediestudiers innehållsanalys 2007-2022 presenteras. Arrangör: Institutet för mediestudier. Från 13/2. * 14:50 Medier, lögner och världen under Trump. Ett seminarium om att hantera utländska påverkansoperationer, hemliga trollkonton och allmänna lögner på sociala medier. Vilket är mediernas ansvar? Vad gör myndigheterna? Ska allmänheten klara sig själv? Arrangör: Arena Idé. Från 6/2.Mer om programmet

Fre 14 feb 09:00 Publicerades: Fre 14 feb 09:007 tim 1 min Visa beskrivning 09:00 Lönegolv för arbetskraftsinvandring och våld mot djur DIREKT. Interpellationsdebatter i riksdagen. Ministrar svarar på riksdagsledamöterna i förväg inlämnade, skriftliga frågor. Efter varje svar blir det debatt där alla ledamöter som vill får delta. * 12:00 Rapport * 12:03 50 år med föräldralediga mammor och pappor. Hur står sig dagens försäkring mot de ursprungliga målen? Har reformerna gynnat vissa föräldrar mer än andra? Ny SNS-rapport presenteras och diskuteras. Arrangör: SNS. Från 11/2. * 13:20 Hur uppnå klimatsmart prissättning av drivmedel? Konkurrensverket pekar i en rapport på bristande konkurrens inom den svenska drivmedelsbranschen. Samtidigt höjs röster om att priset på drivmedel måste bli högre för att Sverige ska klara klimatmålen. Arrangör: Maskinentreprenörerna. Från 24/1. * 14:00 Journalistik i en ny tid. Journalistiken förändras i takt med mediemarknaden - men hur? Forskare och journalister samtalar om brottsrapportering, tilltal, digitalisering och lokalpress, när sista delen av Mediestudiers innehållsanalys 2007-2022 presenteras. Arrangör: Institutet för mediestudier. Från 13/2. * 15:00 EU-magasinet. Några av de senaste debatterna i EU-parlamentet i Strasbourg och andra heta EU-nyheter kommenteras och analyseras. Programledare: Kristoffer Törnmalm. Från 13/2.Mer om programmet 09:00 Lönegolv för arbetskraftsinvandring och våld mot djur DIREKT. Interpellationsdebatter i riksdagen. Ministrar svarar på riksdagsledamöterna i förväg inlämnade, skriftliga frågor. Efter varje svar blir det debatt där alla ledamöter som vill får delta. * 12:00 Rapport * 12:03 50 år med föräldralediga mammor och pappor. Hur står sig dagens försäkring mot de ursprungliga målen? Har reformerna gynnat vissa föräldrar mer än andra? Ny SNS-rapport presenteras och diskuteras. Arrangör: SNS. Från 11/2. * 13:20 Hur uppnå klimatsmart prissättning av drivmedel? Konkurrensverket pekar i en rapport på bristande konkurrens inom den svenska drivmedelsbranschen. Samtidigt höjs röster om att priset på drivmedel måste bli högre för att Sverige ska klara klimatmålen. Arrangör: Maskinentreprenörerna. Från 24/1. * 14:00 Journalistik i en ny tid. Journalistiken förändras i takt med mediemarknaden - men hur? Forskare och journalister samtalar om brottsrapportering, tilltal, digitalisering och lokalpress, när sista delen av Mediestudiers innehållsanalys 2007-2022 presenteras. Arrangör: Institutet för mediestudier. Från 13/2. * 15:00 EU-magasinet. Några av de senaste debatterna i EU-parlamentet i Strasbourg och andra heta EU-nyheter kommenteras och analyseras. Programledare: Kristoffer Törnmalm. Från 13/2.Mer om programmet

Tor 13 feb 09:00 Publicerades: Tor 13 feb 09:007 tim 1 min Visa beskrivning 09:00 Idébaren: Tio år sedan flyktingkrisen. Flyktingkrisen 2015 utlöste en dramatisk vändpunkt i svensk politik och i samhällsdebatten. Hur hanterade Sverige den akuta situationen 2015? Vilka långsiktiga effekter har krisen haft på svensk politik och samhälle? Arrangör: Kulturhuset Stadsteatern, tankesmedjan Timbro och Arena Idé. Från 30/1 * 10:45 Organiserad brottslighet växande hot mot maskinentreprenörer. Maskinentreprenörer drabbas av brott i större utsträckning än andra företagare och utvecklingen ser dyster ut. Hur ska man stoppa brottsligheten och hur kan företagare skydda sig? Arrangör: Maskinentreprenörerna. Från 24/1. * 11:30 Vad stack ut i riksdagens utrikespolitiska debatt? Kommentarer och analyser efter debatten, som inleddes med regeringens utrikespolitiska deklaration. Programledare: Marcus Carlehed. Från 12/2. * 12:00 Rapport * EU-magasinet: EU:s konkurrenskraft och tyska nyvalet.EU har ett konkurrenskraftsproblem, men vad behöver göras för att få de europeiska hjulen att snurra fortare? Tyskland gör sig redo för nyval. Vilken regeringskonstellation är den mest troliga efter valdagen och vilken roll ska sociala medier spela i valutgången? Medverkande: EU-minister Jessica Rosencrantz (M) och Europakorrespondent Ulrika Bergsten. Programledare: Kristoffer Törnmalm. * 13:00 Riksdagsdebatt om vapenfrågor. Riksdagen debatterar utskottens förslag inför eftermiddagens votering. * 14:00 Riksdagens frågestund DIREKT. Fyra ministrar svarar på riksdagsledamöternas frågor. 15:15 Riksdagsdebatterna fortsätter. Från tidigare i dag.Mer om programmet 09:00 Idébaren: Tio år sedan flyktingkrisen. Flyktingkrisen 2015 utlöste en dramatisk vändpunkt i svensk politik och i samhällsdebatten. Hur hanterade Sverige den akuta situationen 2015? Vilka långsiktiga effekter har krisen haft på svensk politik och samhälle? Arrangör: Kulturhuset Stadsteatern, tankesmedjan Timbro och Arena Idé. Från 30/1 * 10:45 Organiserad brottslighet växande hot mot maskinentreprenörer. Maskinentreprenörer drabbas av brott i större utsträckning än andra företagare och utvecklingen ser dyster ut. Hur ska man stoppa brottsligheten och hur kan företagare skydda sig? Arrangör: Maskinentreprenörerna. Från 24/1. * 11:30 Vad stack ut i riksdagens utrikespolitiska debatt? Kommentarer och analyser efter debatten, som inleddes med regeringens utrikespolitiska deklaration. Programledare: Marcus Carlehed. Från 12/2. * 12:00 Rapport * EU-magasinet: EU:s konkurrenskraft och tyska nyvalet.EU har ett konkurrenskraftsproblem, men vad behöver göras för att få de europeiska hjulen att snurra fortare? Tyskland gör sig redo för nyval. Vilken regeringskonstellation är den mest troliga efter valdagen och vilken roll ska sociala medier spela i valutgången? Medverkande: EU-minister Jessica Rosencrantz (M) och Europakorrespondent Ulrika Bergsten. Programledare: Kristoffer Törnmalm. * 13:00 Riksdagsdebatt om vapenfrågor. Riksdagen debatterar utskottens förslag inför eftermiddagens votering. * 14:00 Riksdagens frågestund DIREKT. Fyra ministrar svarar på riksdagsledamöternas frågor. 15:15 Riksdagsdebatterna fortsätter. Från tidigare i dag.Mer om programmet

Ons 12 feb 09:00 Publicerades: Ons 12 feb 09:007 tim 1 min Visa beskrivning 08:59 Utrikespolitisk debatt i riksdagen DIREKT. Utrikesministern inleder med att presentera regeringens utrikespolitiska deklaration, därefter följer anföranden av övriga partiers företrädare i partistorleksordning, med efterföljande replikskiften. Efter debatten kommentar och analys i Forums studio. Programledare: Marcus Carlehed. * 12:00 Rapport * 13:00 Utrikespolitisk debatt, del 2. När den första delen av riksdagsdebatten är avslutad inleds del 2. Då får övriga anmälda talare ordet.Mer om programmet 08:59 Utrikespolitisk debatt i riksdagen DIREKT. Utrikesministern inleder med att presentera regeringens utrikespolitiska deklaration, därefter följer anföranden av övriga partiers företrädare i partistorleksordning, med efterföljande replikskiften. Efter debatten kommentar och analys i Forums studio. Programledare: Marcus Carlehed. * 12:00 Rapport * 13:00 Utrikespolitisk debatt, del 2. När den första delen av riksdagsdebatten är avslutad inleds del 2. Då får övriga anmälda talare ordet.Mer om programmet

Tis 11 feb 09:00 Publicerades: Tis 11 feb 09:002 tim 45 min Visa beskrivning 09:00 Vad får totalförsvaret kosta? Finansiering av tillväxt inom svenskt totalförsvar - Elisabeth Svantesson (M), finansminister. Vad får vi för pengarna? - Per Olsson förste forskare Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). Vad har Sverige råd med? - Daniel Suhonen, verksamhetschef Katalys Patrik Oksanen, Resident Senior Fellow FrivärldPaneldiskussion - Diyar Cicek, förbundssekreterare SSU, Louise Hammargren, ordf KDU, Anton Holmlund, ordf Luf och Rebecka Forsberg, språkrör Grön Ungdom. Arrangör: Folk och Försvar. Från 14/1.* 10:00 Medier, lögner och världen under Trump. Ett seminarium om att hantera utländska påverkansoperationer, hemliga trollkonton och allmänna lögner på sociala medier. Vilket är mediernas ansvar? Vad gör myndigheterna? Ska allmänheten klara sig själv? Arrangör: Arena Idé. Från 6/2. * 12:00 Rapport * 12:03 Entreprenörsbranschen och arbetstidsförkortning. Svenskarnas avtalade arbetstid är kortare än normen i Europa, men inför avtalsrörelsen 2025 har kraven på kortare arbetstid åter dykt upp på agendan. Vad skulle arbetstidsförkortning betyda i entreprenadbranschen? Arrangör: Maskinentreprenörerna. Från 24/1. * 13:00 Debatt om riksdagens arbetsformer DIREKT. Efter flera störningar på läktaren i plenisalen vill konstitutionsutskottet låta en utredning se över om det behövs regeländringar för att säkerställa genomförandet av sammanträden i kammaren. Riksdagen debatterar konstitutionsutskottets förslag inför torsdagens omröstning. * 14:00 Värnpliktigas psykiska hälsa och eftersupning DIREKT. Interpellationsdebatter i riksdagen. Ministrar svarar på riksdagsledamöterna i förväg inlämnade, skriftliga frågor. Efter varje svar blir det debatt där alla ledamöter som vill får delta.Mer om programmet 09:00 Vad får totalförsvaret kosta? Finansiering av tillväxt inom svenskt totalförsvar - Elisabeth Svantesson (M), finansminister. Vad får vi för pengarna? - Per Olsson förste forskare Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). Vad har Sverige råd med? - Daniel Suhonen, verksamhetschef Katalys Patrik Oksanen, Resident Senior Fellow FrivärldPaneldiskussion - Diyar Cicek, förbundssekreterare SSU, Louise Hammargren, ordf KDU, Anton Holmlund, ordf Luf och Rebecka Forsberg, språkrör Grön Ungdom. Arrangör: Folk och Försvar. Från 14/1.* 10:00 Medier, lögner och världen under Trump. Ett seminarium om att hantera utländska påverkansoperationer, hemliga trollkonton och allmänna lögner på sociala medier. Vilket är mediernas ansvar? Vad gör myndigheterna? Ska allmänheten klara sig själv? Arrangör: Arena Idé. Från 6/2. * 12:00 Rapport * 12:03 Entreprenörsbranschen och arbetstidsförkortning. Svenskarnas avtalade arbetstid är kortare än normen i Europa, men inför avtalsrörelsen 2025 har kraven på kortare arbetstid åter dykt upp på agendan. Vad skulle arbetstidsförkortning betyda i entreprenadbranschen? Arrangör: Maskinentreprenörerna. Från 24/1. * 13:00 Debatt om riksdagens arbetsformer DIREKT. Efter flera störningar på läktaren i plenisalen vill konstitutionsutskottet låta en utredning se över om det behövs regeländringar för att säkerställa genomförandet av sammanträden i kammaren. Riksdagen debatterar konstitutionsutskottets förslag inför torsdagens omröstning. * 14:00 Värnpliktigas psykiska hälsa och eftersupning DIREKT. Interpellationsdebatter i riksdagen. Ministrar svarar på riksdagsledamöterna i förväg inlämnade, skriftliga frågor. Efter varje svar blir det debatt där alla ledamöter som vill får delta.Mer om programmet

Mån 10 feb 09:00 Publicerades: Mån 10 feb 09:007 tim 1 min Visa beskrivning 09:00 Kan ny lagstiftning säkra kontanterna? I december föreslog en statlig utredning att det ska bli lag på att butiker ska ta emot kontanter för livsnödvändiga varor som livsmedel och apoteksvaror. Räcker förslaget för att säkra kontantssystemets fortsatta existens? Diskussion med representanter för politiken, Riksbanken och organisationer. Arrangör: Kontantupproret. Från 21/1. * 10:55 EU:s marknadsmakt och industripolitiken. I Europaperspektiv 2025 diskuterar ledande svenska forskare och experter hur EU ska hantera den nya geopolitiska kartan. Panelsamtal om hur EU:s ekonomiska tillväxt och produktivitet påverkas negativt av det stora handelsunderskottet gentemot Kina och effekterna av USA:s enorma stimulanspaket. Arrangör: Svenska nätverken för Europaforskning. Från 5/2. * 11:40 Den nya geopolitiska kartan och EU:s vägval. Europaperspektiv 2025: politikerpanel med Karin Enström (M), partisekreterare, Aron Emilsson (SD), ordförande utrikesutskottet, Morgan Johansson (S), vice ordförande utrikesutskottet och Håkan Svenneling (V), ledamot utrikesutskottet. Arrangör: Universitetens nätverk för Europaforskning. Från 5/2. * 12:00 Rapport * 12:03 Den nya geopolitiska kartan och EU:s vägval. Seminariet fortsätter. * 12:30 Right Livelihoodpris till moçambikisk miljökamp. Anabela Lemos är en moçambikisk miljöaktivist och ledare för Justiça Ambiental! (JA!), en organisation som i över två decennier har kämpat för miljörättvisa i Moçambique. Genom sitt outtröttliga arbete utmanar hon företagsledda projekt som tvingar människor från sina hem, förstör försörjningsmöjligheter och förvärrar klimatkrisen. Hon intervjuas av Parisa Amiri. Arrangör: Right Livelihood. Från 4/12. * 13:00 Statsministern återrapporterar från EU-toppmöte DIREKT. Statsminister Ulf Kristersson (M) återrapporterar från det informella mötet med EU:s stats- och regeringschefer den 3 februari. Statsministern inleder, därefter får ledamöter tillfälle att ställa frågor. * 14:00 Forum: Politik och samhälle * 14:30 Hur ser argumenten för och emot euron ut i dag? För drygt 20 år sedan röstade svenska folket nej till euron. Inför omröstningen gjordes omfattande analyser av för- och nackdelar. I en ny rapport analyserar ekonomerna Petter Danielsson och Alexandra Leonhard hur argumenten står sig i dag. Arrangör: Svenskt Näringsliv. Från 29/1.Mer om programmet 09:00 Kan ny lagstiftning säkra kontanterna? I december föreslog en statlig utredning att det ska bli lag på att butiker ska ta emot kontanter för livsnödvändiga varor som livsmedel och apoteksvaror. Räcker förslaget för att säkra kontantssystemets fortsatta existens? Diskussion med representanter för politiken, Riksbanken och organisationer. Arrangör: Kontantupproret. Från 21/1. * 10:55 EU:s marknadsmakt och industripolitiken. I Europaperspektiv 2025 diskuterar ledande svenska forskare och experter hur EU ska hantera den nya geopolitiska kartan. Panelsamtal om hur EU:s ekonomiska tillväxt och produktivitet påverkas negativt av det stora handelsunderskottet gentemot Kina och effekterna av USA:s enorma stimulanspaket. Arrangör: Svenska nätverken för Europaforskning. Från 5/2. * 11:40 Den nya geopolitiska kartan och EU:s vägval. Europaperspektiv 2025: politikerpanel med Karin Enström (M), partisekreterare, Aron Emilsson (SD), ordförande utrikesutskottet, Morgan Johansson (S), vice ordförande utrikesutskottet och Håkan Svenneling (V), ledamot utrikesutskottet. Arrangör: Universitetens nätverk för Europaforskning. Från 5/2. * 12:00 Rapport * 12:03 Den nya geopolitiska kartan och EU:s vägval. Seminariet fortsätter. * 12:30 Right Livelihoodpris till moçambikisk miljökamp. Anabela Lemos är en moçambikisk miljöaktivist och ledare för Justiça Ambiental! (JA!), en organisation som i över två decennier har kämpat för miljörättvisa i Moçambique. Genom sitt outtröttliga arbete utmanar hon företagsledda projekt som tvingar människor från sina hem, förstör försörjningsmöjligheter och förvärrar klimatkrisen. Hon intervjuas av Parisa Amiri. Arrangör: Right Livelihood. Från 4/12. * 13:00 Statsministern återrapporterar från EU-toppmöte DIREKT. Statsminister Ulf Kristersson (M) återrapporterar från det informella mötet med EU:s stats- och regeringschefer den 3 februari. Statsministern inleder, därefter får ledamöter tillfälle att ställa frågor. * 14:00 Forum: Politik och samhälle * 14:30 Hur ser argumenten för och emot euron ut i dag? För drygt 20 år sedan röstade svenska folket nej till euron. Inför omröstningen gjordes omfattande analyser av för- och nackdelar. I en ny rapport analyserar ekonomerna Petter Danielsson och Alexandra Leonhard hur argumenten står sig i dag. Arrangör: Svenskt Näringsliv. Från 29/1.Mer om programmet

Fre 7 feb 09:00 Publicerades: Fre 7 feb 09:007 tim 1 min Visa beskrivning 09:00: Så säkras framtidens el.För att Sverige ska nå klimatneutralitet till 2045 och möta ett ökat elbehov krävs investeringar i såväl elnät som fossilfri elproduktion. I 2025 års SNS Konjunkturrådsrapport undersöker tre nationalekonomer vad som krävs för att Sverige ska säkra nödvändiga investeringar. Arrangör: SNS. Från 23/1. * 10:30: Europaperspektiv: klimatfrågor och EU:s försvarspolitik.I Europaperspektiv 2025 diskuterar ledande svenska forskare och experter hur EU ska hantera den nya geopolitiska kartan. I den här delen två panelsamtal med rubrikerna "Miljö, klimat och grön industripolitik" och "EU:s försvarspolitik och Team-Europe". Arrangör: Svenska nätverken för Europaforskning. Från 5/2. * 11:45: Europaperspektiv 2025: försvarsminister Pål Jonson (M).Anförande av Pål Jonson (M), följt av diskussion och frågestund med försvarsministern och panel. Arrangör: Arrangör: Universitetens nätverk för Europaforskning. Från 5/2. * 12:00: Rapport. * 12:03: Europaperspektiv 2025: försvarsminister Pål Jonson (M).Seminariet fortsätter. * 12:30: Organiserad brottslighet växande hot mot maskinentreprenörer.Maskinentreprenörer drabbas av brott i större utsträckning än andra företagare och utvecklingen ser dyster ut. Hur ska man stoppa brottsligheten och hur kan företagare skydda sig? Arrangör: Maskinentreprenörerna. Från 24/1. * 13:15: Right Livelihoodpris till forskargrupp som avslöjar brott.Forensic Architecture är en banbrytande forskargrupp som med hjälp av avancerad teknik och digital modellering avslöjar brott mot miljömässiga och mänskliga rättigheter. Parisa Amiri intervjuar Samaneh Moafi som berättar hur gruppen med innovativa metoder och öppen källkod gör det osynliga synligt. Arrangör: Right Livelihood. Från 4/12. * 13:45: Läget på arbetsmarknaden och arbetslösheten.Offentligt sammanträde i arbetsmarknadsutskottet om de svårigheter som finns, hur prognosen framåt ser ut och vad som behöver göras. Med Maria Hemström Hemmingsson, Arbetsförmedlingen, Johan Lidefelt, Svenskt Näringsliv, Torbjörn Hållö, LO, m fl. Från 28/1.Mer om programmet 09:00: Så säkras framtidens el.För att Sverige ska nå klimatneutralitet till 2045 och möta ett ökat elbehov krävs investeringar i såväl elnät som fossilfri elproduktion. I 2025 års SNS Konjunkturrådsrapport undersöker tre nationalekonomer vad som krävs för att Sverige ska säkra nödvändiga investeringar. Arrangör: SNS. Från 23/1. * 10:30: Europaperspektiv: klimatfrågor och EU:s försvarspolitik.I Europaperspektiv 2025 diskuterar ledande svenska forskare och experter hur EU ska hantera den nya geopolitiska kartan. I den här delen två panelsamtal med rubrikerna "Miljö, klimat och grön industripolitik" och "EU:s försvarspolitik och Team-Europe". Arrangör: Svenska nätverken för Europaforskning. Från 5/2. * 11:45: Europaperspektiv 2025: försvarsminister Pål Jonson (M).Anförande av Pål Jonson (M), följt av diskussion och frågestund med försvarsministern och panel. Arrangör: Arrangör: Universitetens nätverk för Europaforskning. Från 5/2. * 12:00: Rapport. * 12:03: Europaperspektiv 2025: försvarsminister Pål Jonson (M).Seminariet fortsätter. * 12:30: Organiserad brottslighet växande hot mot maskinentreprenörer.Maskinentreprenörer drabbas av brott i större utsträckning än andra företagare och utvecklingen ser dyster ut. Hur ska man stoppa brottsligheten och hur kan företagare skydda sig? Arrangör: Maskinentreprenörerna. Från 24/1. * 13:15: Right Livelihoodpris till forskargrupp som avslöjar brott.Forensic Architecture är en banbrytande forskargrupp som med hjälp av avancerad teknik och digital modellering avslöjar brott mot miljömässiga och mänskliga rättigheter. Parisa Amiri intervjuar Samaneh Moafi som berättar hur gruppen med innovativa metoder och öppen källkod gör det osynliga synligt. Arrangör: Right Livelihood. Från 4/12. * 13:45: Läget på arbetsmarknaden och arbetslösheten.Offentligt sammanträde i arbetsmarknadsutskottet om de svårigheter som finns, hur prognosen framåt ser ut och vad som behöver göras. Med Maria Hemström Hemmingsson, Arbetsförmedlingen, Johan Lidefelt, Svenskt Näringsliv, Torbjörn Hållö, LO, m fl. Från 28/1.Mer om programmet

Tor 6 feb 09:00 Publicerades: Tor 6 feb 09:007 tim 1 min Visa beskrivning 09:00: Kan ny lagstiftning säkra kontanterna?I december föreslog en statlig utredning att det ska bli lag på att butiker ska ta emot kontanter för livsnödvändiga varor som livsmedel och apoteksvaror. Räcker förslaget för att säkra kontantssystemets fortsatta existens? Diskussion med representanter för politiken, Riksbanken och organisationer. Arrangör: Kontantupproret. Från 21/1. * 10:55: Idébaren: Tio år sedan flyktingkrisen.Flyktingkrisen 2015 utlöste en dramatisk vändpunkt i svensk politik och i samhällsdebatten. Hur hanterade Sverige den akuta situationen 2015? Vilka långsiktiga effekter har krisen haft på svensk politik och samhälle? Arrangör: Kulturhuset Stadsteatern, tankesmedjan Timbro och Arena Idé. Från 30/1. * 12:00: Rapport. * 12:03: Idébaren: Tio år sedan flyktingkrisen.Seminariet fortsätter. * 12:45: Forum: Politik och samhälle. * 13:20: Säkerhetsutmaningar i klimatförändringarnas spår. Klimatförändringarna leder till säkerhetsutmaningar världen över med ökade temperaturer, höjda havsnivåer och extremväder. Vad kan vi göra för att anpassa samhällen att stå emot? Arrangör: Folk och Försvar. Från 31/1. * 14:40: Hur får vi mer infrastruktur för pengarna?Diskussion om hur man ska få mer infrastruktur för pengarna och inte bara mer pengar till infrastrukturen - om effektivare upphandlingar, ökad konkurrens i bygg- och anläggningssektorn och ökad kostnadskontroll hos Trafikverket. Inledning av infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD), Roberto Maiorana, gd Trafikverket, m fl. Arrangör: Maskinentreprenörerna. Från 24/1.Mer om programmet 09:00: Kan ny lagstiftning säkra kontanterna?I december föreslog en statlig utredning att det ska bli lag på att butiker ska ta emot kontanter för livsnödvändiga varor som livsmedel och apoteksvaror. Räcker förslaget för att säkra kontantssystemets fortsatta existens? Diskussion med representanter för politiken, Riksbanken och organisationer. Arrangör: Kontantupproret. Från 21/1. * 10:55: Idébaren: Tio år sedan flyktingkrisen.Flyktingkrisen 2015 utlöste en dramatisk vändpunkt i svensk politik och i samhällsdebatten. Hur hanterade Sverige den akuta situationen 2015? Vilka långsiktiga effekter har krisen haft på svensk politik och samhälle? Arrangör: Kulturhuset Stadsteatern, tankesmedjan Timbro och Arena Idé. Från 30/1. * 12:00: Rapport. * 12:03: Idébaren: Tio år sedan flyktingkrisen.Seminariet fortsätter. * 12:45: Forum: Politik och samhälle. * 13:20: Säkerhetsutmaningar i klimatförändringarnas spår. Klimatförändringarna leder till säkerhetsutmaningar världen över med ökade temperaturer, höjda havsnivåer och extremväder. Vad kan vi göra för att anpassa samhällen att stå emot? Arrangör: Folk och Försvar. Från 31/1. * 14:40: Hur får vi mer infrastruktur för pengarna?Diskussion om hur man ska få mer infrastruktur för pengarna och inte bara mer pengar till infrastrukturen - om effektivare upphandlingar, ökad konkurrens i bygg- och anläggningssektorn och ökad kostnadskontroll hos Trafikverket. Inledning av infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD), Roberto Maiorana, gd Trafikverket, m fl. Arrangör: Maskinentreprenörerna. Från 24/1.Mer om programmet

Ons 5 feb 09:00 Publicerades: Ons 5 feb 09:004 tim 58 min Visa beskrivning 09:00: Läget på arbetsmarknaden och arbetslösheten.Offentligt sammanträde i arbetsmarknadsutskottet om de svårigheter som finns, hur prognosen framåt ser ut och vad som behöver göras. Med Maria Hemström Hemmingsson, Arbetsförmedlingen, Johan Lidefelt, Svenskt Näringsliv, Torbjörn Hållö, LO, m fl. Från 28/1. * 11:45: Folk och Försvars rikskonferens: Vägen framåt.Avslutande del från rikskonferensen i Sälen.Perspektiv från politiken - Peter Hultqvist (S), Emma Berginger (MP) ochMikael Oscarsson (KD), ordförande respektive ledamöter försvarsutskottet.Reflektioner: Framtiden för svensk säkerhet,Andreas von der Heide, vd Consilio International AB,Ulrica Schenström, vd Fores.Arrangör: Folk och Försvar. Från 14/1. 12:00: Rapport. * 12:03: Entreprenörsbranschen och arbetstidsförkortning.Svenskarnas avtalade arbetstid är kortare än normen i Europa, men inför avtalsrörelsen 2025 har kraven på kortare arbetstid åter dykt upp på agendan. Vad skulle arbetstidsförkortning betyda i entreprenadbranschen? Arrangör: Maskinentreprenörerna. Från 24/1. * 13:00: EU:s marknadsmakt och industripolitiken. DIREKT.I Europaperspektiv 2025 diskuterar ledande svenska forskare och experter hur EU ska hantera den nya geopolitiska kartan. Panelsamtal om hur EU:s ekonomiska tillväxt och produktivitet påverkas negativt av det stora handelsunderskottet gentemot Kina och effekterna av USA:s enorma stimulanspaket. Arrangör: Svenska nätverken för Europaforskning. * 13:45: Den nya geopolitiska kartan och EU:s vägval. DIREKT.Europaperspektiv 2025: politikerpanel med Karin Enström (M), partisekreterare, Kerstin Lundgren (C), tredje vice talman och ledamot i utrikesutskottet, Aron Emilsson (SD), ordförande i utrikesutskottet och Morgan Johansson (S), vice ordförande i utrikesutskottet. Arrangör: Svenska nätverken för Europaforskning. * 14:30: Forum: Politik och samhälle. * 15:00: Europaperspektiv: klimatfrågor och EU:s försvarspolitik. DIREKT.I Europaperspektiv 2025 diskuterar ledande svenska forskare och experter hur EU ska hantera den nya geopolitiska kartan. I den här delen två panelsamtal med rubrikerna "Miljö, klimat och grön industripolitik" och "EU:s försvarspolitik och Team-Europé". Arrangör: Svenska nätverken för Europaforskning.Mer om programmet 09:00: Läget på arbetsmarknaden och arbetslösheten.Offentligt sammanträde i arbetsmarknadsutskottet om de svårigheter som finns, hur prognosen framåt ser ut och vad som behöver göras. Med Maria Hemström Hemmingsson, Arbetsförmedlingen, Johan Lidefelt, Svenskt Näringsliv, Torbjörn Hållö, LO, m fl. Från 28/1. * 11:45: Folk och Försvars rikskonferens: Vägen framåt.Avslutande del från rikskonferensen i Sälen.Perspektiv från politiken - Peter Hultqvist (S), Emma Berginger (MP) ochMikael Oscarsson (KD), ordförande respektive ledamöter försvarsutskottet.Reflektioner: Framtiden för svensk säkerhet,Andreas von der Heide, vd Consilio International AB,Ulrica Schenström, vd Fores.Arrangör: Folk och Försvar. Från 14/1. 12:00: Rapport. * 12:03: Entreprenörsbranschen och arbetstidsförkortning.Svenskarnas avtalade arbetstid är kortare än normen i Europa, men inför avtalsrörelsen 2025 har kraven på kortare arbetstid åter dykt upp på agendan. Vad skulle arbetstidsförkortning betyda i entreprenadbranschen? Arrangör: Maskinentreprenörerna. Från 24/1. * 13:00: EU:s marknadsmakt och industripolitiken. DIREKT.I Europaperspektiv 2025 diskuterar ledande svenska forskare och experter hur EU ska hantera den nya geopolitiska kartan. Panelsamtal om hur EU:s ekonomiska tillväxt och produktivitet påverkas negativt av det stora handelsunderskottet gentemot Kina och effekterna av USA:s enorma stimulanspaket. Arrangör: Svenska nätverken för Europaforskning. * 13:45: Den nya geopolitiska kartan och EU:s vägval. DIREKT.Europaperspektiv 2025: politikerpanel med Karin Enström (M), partisekreterare, Kerstin Lundgren (C), tredje vice talman och ledamot i utrikesutskottet, Aron Emilsson (SD), ordförande i utrikesutskottet och Morgan Johansson (S), vice ordförande i utrikesutskottet. Arrangör: Svenska nätverken för Europaforskning. * 14:30: Forum: Politik och samhälle. * 15:00: Europaperspektiv: klimatfrågor och EU:s försvarspolitik. DIREKT.I Europaperspektiv 2025 diskuterar ledande svenska forskare och experter hur EU ska hantera den nya geopolitiska kartan. I den här delen två panelsamtal med rubrikerna "Miljö, klimat och grön industripolitik" och "EU:s försvarspolitik och Team-Europé". Arrangör: Svenska nätverken för Europaforskning.Mer om programmet

Tis 4 feb 09:00 Publicerades: Tis 4 feb 09:007 tim 1 min Visa beskrivning 09:00: Finansutskottets utfrågning om finansiell stabilitet.Temat för utfrågningen är finansiell stabilitet och makrotillsyn - amorteringskrav och bolånetak. Med Karolina Ekholm, riksgäldsdirektör, Erik Thedéen, riksbankschef och Daniel Barr, gd Finansinspektionen. Från 21/1. * 10:55: Europas säkerhet 2025 - fred, eskalering eller kärnvapen?Med Erik Melander, föreståndare Alva Myrdal Centrum för kärnvapennedrustning, Anna Wieslander, generalsekreterare Allmänna försvarsföreningen, Göran von Sydow, direktör Sieps, och Inga Näslund, programhandläggare Östeuropa Olof Palme International Center.Arrangör: Folk och Försvar. Från 13/1. * 12:00: Rapport. * 12:03: Försörjningsberedskapen om krisen eller kriget slår till.I en alltmer osäker omvärld, där kriser kan uppstå plötsligt och hota vår tillgång till livsmedel och andra kritiska resurser, ställs Sveriges försörjningsberedskap på prov. Hur väl förberedda är vi för att hantera dessa utmaningar? Arrangör: Stockholms handelskammare. Från 26/11. * 13:05: Forum: Politik och samhälle. * 13:30: Organiserad brottslighet växande hot mot maskinentreprenörer.Maskinentreprenörer drabbas av brott i större utsträckning än andra företagare och utvecklingen ser dyster ut. Hur ska man stoppa brottsligheten och hur kan företagare skydda sig? Arrangör: Maskinentreprenörerna. Från 24/1. * 14:15: Idébaren: Tio år sedan flyktingkrisen.Flyktingkrisen 2015 utlöste en dramatisk vändpunkt i svensk politik och i samhällsdebatten. Hur hanterade Sverige den akuta situationen 2015? Vilka långsiktiga effekter har krisen haft på svensk politik och samhälle? Arrangör: Kulturhuset Stadsteatern, tankesmedjan Timbro och Arena Idé. Från 30/1.Mer om programmet 09:00: Finansutskottets utfrågning om finansiell stabilitet.Temat för utfrågningen är finansiell stabilitet och makrotillsyn - amorteringskrav och bolånetak. Med Karolina Ekholm, riksgäldsdirektör, Erik Thedéen, riksbankschef och Daniel Barr, gd Finansinspektionen. Från 21/1. * 10:55: Europas säkerhet 2025 - fred, eskalering eller kärnvapen?Med Erik Melander, föreståndare Alva Myrdal Centrum för kärnvapennedrustning, Anna Wieslander, generalsekreterare Allmänna försvarsföreningen, Göran von Sydow, direktör Sieps, och Inga Näslund, programhandläggare Östeuropa Olof Palme International Center.Arrangör: Folk och Försvar. Från 13/1. * 12:00: Rapport. * 12:03: Försörjningsberedskapen om krisen eller kriget slår till.I en alltmer osäker omvärld, där kriser kan uppstå plötsligt och hota vår tillgång till livsmedel och andra kritiska resurser, ställs Sveriges försörjningsberedskap på prov. Hur väl förberedda är vi för att hantera dessa utmaningar? Arrangör: Stockholms handelskammare. Från 26/11. * 13:05: Forum: Politik och samhälle. * 13:30: Organiserad brottslighet växande hot mot maskinentreprenörer.Maskinentreprenörer drabbas av brott i större utsträckning än andra företagare och utvecklingen ser dyster ut. Hur ska man stoppa brottsligheten och hur kan företagare skydda sig? Arrangör: Maskinentreprenörerna. Från 24/1. * 14:15: Idébaren: Tio år sedan flyktingkrisen.Flyktingkrisen 2015 utlöste en dramatisk vändpunkt i svensk politik och i samhällsdebatten. Hur hanterade Sverige den akuta situationen 2015? Vilka långsiktiga effekter har krisen haft på svensk politik och samhälle? Arrangör: Kulturhuset Stadsteatern, tankesmedjan Timbro och Arena Idé. Från 30/1.Mer om programmet

Mån 3 feb 09:00 Publicerades: Mån 3 feb 09:007 tim 1 min Visa beskrivning 09:00: Riksdagens frågestund. Fyra ministrar svarar på riksdagsledamöternas frågor direkt i kammaren. Från 30/1. * 10:15: Statsministern i EU-nämnden inför toppmöte.Statsminister Ulf Kristersson (M) informerar och samråder med EU-nämnden inför ett informellt möte med EU:s stats- och regeringschefer den 3 februari. EU-ländernas ledare ska diskutera det europeiska försvaret på Château de Limont i Belgien. Från 31/1. * 12:00: Rapport. * 12:03: Förintelsens minnesdag - 80 år efter befrielsen av Auschwitz.Den 27 januari hedras offren för Förintelsen med en minnesstund i Eric Ericson-hallen i Stockholm. Ceremonin innehåller tal, musik och vittnesmål från överlevande. Kungen och drottningen samt representanter från regeringen deltar. Konferencier är Sara Sommerfeld. Arrangör: Forum för levande historia. Från 27/1. * 13:30: Säkerhet, innovation och konkurrenskraft.Säkerhet genom innovation - Marcus Wallenberg, ordf Wallenberg Investments AB.Morgondagens innovationer - möjligheter och sårbarheter - Darja Isaksson, gd Vinnova, och Åsa Zetterberg, vd TechSverige.Kan EU konkurrera? - Anna Stellinger, chef internationella- och EU-frågor Svenskt Näringsliv och Björn Fägersten, vd Politea och senior forskare Utrikespolitiska institutetArrangör: Folk och Försvar. Från 14/1. * 14:25: Hur ser argumenten för och emot euron ut i dag?För drygt 20 år sedan röstade svenska folket nej till euron. Inför omröstningen gjordes omfattande analyser av för- och nackdelar. I en ny rapport analyserar ekonomerna Petter Danielsson och Alexandra Leonhard hur argumenten står sig i dag. Arrangör: Svenskt Näringsliv. Från 29/1.Mer om programmet 09:00: Riksdagens frågestund. Fyra ministrar svarar på riksdagsledamöternas frågor direkt i kammaren. Från 30/1. * 10:15: Statsministern i EU-nämnden inför toppmöte.Statsminister Ulf Kristersson (M) informerar och samråder med EU-nämnden inför ett informellt möte med EU:s stats- och regeringschefer den 3 februari. EU-ländernas ledare ska diskutera det europeiska försvaret på Château de Limont i Belgien. Från 31/1. * 12:00: Rapport. * 12:03: Förintelsens minnesdag - 80 år efter befrielsen av Auschwitz.Den 27 januari hedras offren för Förintelsen med en minnesstund i Eric Ericson-hallen i Stockholm. Ceremonin innehåller tal, musik och vittnesmål från överlevande. Kungen och drottningen samt representanter från regeringen deltar. Konferencier är Sara Sommerfeld. Arrangör: Forum för levande historia. Från 27/1. * 13:30: Säkerhet, innovation och konkurrenskraft.Säkerhet genom innovation - Marcus Wallenberg, ordf Wallenberg Investments AB.Morgondagens innovationer - möjligheter och sårbarheter - Darja Isaksson, gd Vinnova, och Åsa Zetterberg, vd TechSverige.Kan EU konkurrera? - Anna Stellinger, chef internationella- och EU-frågor Svenskt Näringsliv och Björn Fägersten, vd Politea och senior forskare Utrikespolitiska institutetArrangör: Folk och Försvar. Från 14/1. * 14:25: Hur ser argumenten för och emot euron ut i dag?För drygt 20 år sedan röstade svenska folket nej till euron. Inför omröstningen gjordes omfattande analyser av för- och nackdelar. I en ny rapport analyserar ekonomerna Petter Danielsson och Alexandra Leonhard hur argumenten står sig i dag. Arrangör: Svenskt Näringsliv. Från 29/1.Mer om programmet

Fre 31 jan 09:00 Publicerades: Fre 31 jan 09:007 tim 1 min Visa beskrivning 09:00: Missbruk av arbetstillstånd och beslutade vägplaner. DIREKT.Interpellationsdebatter i riksdagen. Ministrar svarar på riksdagsledamöterna i förväg inlämnade, skriftliga frågor. Efter varje svar blir det debatt där alla ledamöter som vill får delta. * 12:00: Rapport. * 12:03: Statsministern i EU-nämnden inför toppmöte.Statsminister Ulf Kristersson (M) informerar och samråder med EU-nämnden inför ett informellt möte med EU:s stats- och regeringschefer den 3 februari som ska handla om det europeiska försvaret. Från morgonen. * 13:30: Sveriges bygg- och reparationsberedskap i händelse av krig.Förmågan att reparera och återställa förstörd infrastruktur och byggnader är samhällskritisk om Sverige skulle drabbas av krig. Hur bör den svenska bygg- och reparationsberedskapen utformas och finansieras? Diskussion utifrån exempel från Ukraina. Arrangör: Maskinentreprenörerna. Från 24/1. * 14:30 - 16:00 Så säkras framtidens el.För att Sverige ska nå klimatneutralitet till 2045 och möta ett ökat elbehov krävs investeringar i såväl elnät som fossilfri elproduktion. I 2025 års SNS Konjunkturrådsrapport undersöker tre nationalekonomer vad som krävs för att Sverige ska säkra nödvändiga investeringar. Arrangör: SNS. Från 23/1.Mer om programmet 09:00: Missbruk av arbetstillstånd och beslutade vägplaner. DIREKT.Interpellationsdebatter i riksdagen. Ministrar svarar på riksdagsledamöterna i förväg inlämnade, skriftliga frågor. Efter varje svar blir det debatt där alla ledamöter som vill får delta. * 12:00: Rapport. * 12:03: Statsministern i EU-nämnden inför toppmöte.Statsminister Ulf Kristersson (M) informerar och samråder med EU-nämnden inför ett informellt möte med EU:s stats- och regeringschefer den 3 februari som ska handla om det europeiska försvaret. Från morgonen. * 13:30: Sveriges bygg- och reparationsberedskap i händelse av krig.Förmågan att reparera och återställa förstörd infrastruktur och byggnader är samhällskritisk om Sverige skulle drabbas av krig. Hur bör den svenska bygg- och reparationsberedskapen utformas och finansieras? Diskussion utifrån exempel från Ukraina. Arrangör: Maskinentreprenörerna. Från 24/1. * 14:30 - 16:00 Så säkras framtidens el.För att Sverige ska nå klimatneutralitet till 2045 och möta ett ökat elbehov krävs investeringar i såväl elnät som fossilfri elproduktion. I 2025 års SNS Konjunkturrådsrapport undersöker tre nationalekonomer vad som krävs för att Sverige ska säkra nödvändiga investeringar. Arrangör: SNS. Från 23/1.Mer om programmet

Tor 30 jan 09:00 Publicerades: Tor 30 jan 09:007 tim 1 min Visa beskrivning 09:00: Hur får vi mer infrastruktur för pengarna?Diskussion om hur man ska få mer infrastruktur för pengarna och inte bara mer pengar till infrastrukturen - om effektivare upphandlingar, ökad konkurrens i bygg- och anläggningssektorn och ökad kostnadskontroll hos Trafikverket. Med infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD), Roberto Maiorana, gd Trafikverket, m fl. Arrangör: Maskinentreprenörerna. Från 24/1. * 10:20: Forum: Politik och samhälle. * 10:45: Förintelsens minnesdag - 80 år efter befrielsen av Auschwitz.Den 27 januari hedras offren för Förintelsen med en minnesstund i Eric Ericson-hallen i Stockholm. Ceremonin innehåller tal, musik och vittnesmål från överlevande. Kungen och drottningen samt representanter från regeringen deltar. Konferencier är Sara Sommerfeld. Arrangör: Forum för levande historia. Från 27/1. * 12:00: Rapport. * 12:55: Sveriges väg framåt i EU.Nytt parlament, ny kommission och ny strategisk agenda för Europeiska unionen. Sveriges EU-minister, Jessica Rosencrantz (M), berättar om regeringens prioriteringar och diskuterar Sveriges roll i unionen med Göran von Sydow. Arrangör: SNS. Från 21/1. * 14:00: Riksdagens frågestund. DIREKT.Fyra ministrar svarar på riksdagsledamöternas frågor direkt i kammaren. * 15:15: Folk och Försvars rikskonferens: Vägen framåt.Perspektiv från politiken - Peter Hultqvist (S), Emma Berginger (MP) ochMikael Oscarsson (KD), ordförande respektive ledamöter försvarsutskottetReflektioner: Framtiden för svensk säkerhetAndreas von der Heide, vd Consilio International AB och Ulrica Schenström, vd ForesArrangör: Folk och Försvar. Från 14/1.Mer om programmet 09:00: Hur får vi mer infrastruktur för pengarna?Diskussion om hur man ska få mer infrastruktur för pengarna och inte bara mer pengar till infrastrukturen - om effektivare upphandlingar, ökad konkurrens i bygg- och anläggningssektorn och ökad kostnadskontroll hos Trafikverket. Med infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD), Roberto Maiorana, gd Trafikverket, m fl. Arrangör: Maskinentreprenörerna. Från 24/1. * 10:20: Forum: Politik och samhälle. * 10:45: Förintelsens minnesdag - 80 år efter befrielsen av Auschwitz.Den 27 januari hedras offren för Förintelsen med en minnesstund i Eric Ericson-hallen i Stockholm. Ceremonin innehåller tal, musik och vittnesmål från överlevande. Kungen och drottningen samt representanter från regeringen deltar. Konferencier är Sara Sommerfeld. Arrangör: Forum för levande historia. Från 27/1. * 12:00: Rapport. * 12:55: Sveriges väg framåt i EU.Nytt parlament, ny kommission och ny strategisk agenda för Europeiska unionen. Sveriges EU-minister, Jessica Rosencrantz (M), berättar om regeringens prioriteringar och diskuterar Sveriges roll i unionen med Göran von Sydow. Arrangör: SNS. Från 21/1. * 14:00: Riksdagens frågestund. DIREKT.Fyra ministrar svarar på riksdagsledamöternas frågor direkt i kammaren. * 15:15: Folk och Försvars rikskonferens: Vägen framåt.Perspektiv från politiken - Peter Hultqvist (S), Emma Berginger (MP) ochMikael Oscarsson (KD), ordförande respektive ledamöter försvarsutskottetReflektioner: Framtiden för svensk säkerhetAndreas von der Heide, vd Consilio International AB och Ulrica Schenström, vd ForesArrangör: Folk och Försvar. Från 14/1.Mer om programmet

Ons 29 jan 09:00 Publicerades: Ons 29 jan 09:007 tim 1 min Visa beskrivning 09:00: Utbetalningsmyndigheten och den kriminella ekonomin. DIREKT.Riksdagen debatterar utskottens förslag inför eftermiddagens votering. * 11:00: Pressträff med Riksbanken om räntebeskedet. DIREKT.Pressträff om det penningpolitiska beslutet, inklusive styrräntan. Med riksbankschef Erik Thedéen och Åsa Olli Segendorf, chef för avdelningen för penningpolitik. * 11:45: Riksdagsdebatterna fortsätter. DIREKT.Riksdagen debatterar utskottens förslag inför eftermiddagens votering. * 12:00: Rapport. * 12:03: Riksdagsdebatterna fortsätter. DIREKT.Riksdagen debatterar utskottens förslag inför eftermiddagens votering.Mer om programmet 09:00: Utbetalningsmyndigheten och den kriminella ekonomin. DIREKT.Riksdagen debatterar utskottens förslag inför eftermiddagens votering. * 11:00: Pressträff med Riksbanken om räntebeskedet. DIREKT.Pressträff om det penningpolitiska beslutet, inklusive styrräntan. Med riksbankschef Erik Thedéen och Åsa Olli Segendorf, chef för avdelningen för penningpolitik. * 11:45: Riksdagsdebatterna fortsätter. DIREKT.Riksdagen debatterar utskottens förslag inför eftermiddagens votering. * 12:00: Rapport. * 12:03: Riksdagsdebatterna fortsätter. DIREKT.Riksdagen debatterar utskottens förslag inför eftermiddagens votering.Mer om programmet

Tis 28 jan 09:00 Publicerades: Tis 28 jan 09:007 tim 1 min Visa beskrivning 09:00: Läget på arbetsmarknaden och arbetslösheten. DIREKT.Offentligt sammanträde i arbetsmarknadsutskottet om de svårigheter som finns, hur prognosen framåt ser ut och vad som behöver göras. Med Maria Hemström Hemmingsson, Arbetsförmedlingen, Johan Lidefelt, Svenskt Näringsliv, Torbjörn Hållö, LO, m fl. * 12:00: Rapport. * 12:03: Förintelsens minnesdag - 80 år efter befrielsen av Auschwitz.Den 27 januari hedras offren för Förintelsen med en minnesstund i Eric Ericson-hallen i Stockholm. Ceremonin innehåller tal, musik och vittnesmål från överlevande. Kungen och drottningen samt representanter från regeringen deltar. Konferencier är Sara Sommerfeld. Arrangör: Forum för levande historia. Från 27/1. * 13:05: Arbetslivskriminalitet och prognos för svensk ekonomi. DIREKT.Interpellationsdebatter i riksdagen. Ministrar svarar på riksdagsledamöterna i förväg inlämnade, skriftliga frågor. Efter varje svar blir det debatt där alla ledamöter som vill får delta.Mer om programmet 09:00: Läget på arbetsmarknaden och arbetslösheten. DIREKT.Offentligt sammanträde i arbetsmarknadsutskottet om de svårigheter som finns, hur prognosen framåt ser ut och vad som behöver göras. Med Maria Hemström Hemmingsson, Arbetsförmedlingen, Johan Lidefelt, Svenskt Näringsliv, Torbjörn Hållö, LO, m fl. * 12:00: Rapport. * 12:03: Förintelsens minnesdag - 80 år efter befrielsen av Auschwitz.Den 27 januari hedras offren för Förintelsen med en minnesstund i Eric Ericson-hallen i Stockholm. Ceremonin innehåller tal, musik och vittnesmål från överlevande. Kungen och drottningen samt representanter från regeringen deltar. Konferencier är Sara Sommerfeld. Arrangör: Forum för levande historia. Från 27/1. * 13:05: Arbetslivskriminalitet och prognos för svensk ekonomi. DIREKT.Interpellationsdebatter i riksdagen. Ministrar svarar på riksdagsledamöterna i förväg inlämnade, skriftliga frågor. Efter varje svar blir det debatt där alla ledamöter som vill får delta.Mer om programmet

Mån 27 jan 09:00 Publicerades: Mån 27 jan 09:007 tim 1 min Visa beskrivning 09:00: Pressträff om utökade möjligheter till kontaktförbud DIREKTMed justitieminister Gunnar Strömmer (M), jämställdhetsminister Paulina Brandberg (L), Adam Marttinen, ledamot i justitieutskottet (SD), och Ingemar Kihlström, ersättare i justitieutskottet (KD). * 09:30: Riksdagens frågestund. Fyra ministrar svarar på riksdagsledamöternas frågor direkt i kammaren. Från 23/1. * 11:00: Förintelsens minnesdag i riksdagen 2025. Minnesdagen, 80 år efter befrielsen av Auschwitz, högtidlighålls med tal, vittnesmål och sång. Vid ceremonin medverkar Eva Lecerof, som överlevde nazismens förföljelse, statsminister Ulf Kristersson (M), partiledare Magdalena Andersson (S), vokalist Ayala Gottlieb Alter, m fl. Arrangör: riksdagens talman i samarbete med riksdagsnätverket Minnet av Förintelsen. Från 23/1. * 12:00: Rapport. * 12:03: Right Livelihoodpris till kamp för urfolks rättigheter.Intervju med Joan Carling, en filippinsk urfolksaktivist som i över 30 år har kämpat för att försvara och stärka urfolks rättigheter. Hennes arbete, som spänner från gräsrotsnivå till internationella forum, fokuserar på mänskliga rättigheter, hållbar utveckling och klimaträttvisa. Intervjuare: Parisa Amiri. Arrangör: Right Livelihood. Från 4/12. * 12:35: Så säkras framtidens el.För att Sverige ska nå klimatneutralitet till 2045 och möta ett ökat elbehov krävs investeringar i såväl elnät som fossilfri elproduktion. I 2025 års SNS Konjunkturrådsrapport undersöker tre nationalekonomer vad som krävs för att Sverige ska säkra nödvändiga investeringar. Arrangör: SNS. Från 23/1. * 14:05: Kan ny lagstiftning säkra kontanterna?I december föreslog en statlig utredning ny lagstiftning som ger konsumenter rätt att använda kontanter vid köp av livsnödvändiga varor som livsmedel och apoteksvaror. Räcker förslaget för att säkra kontantsystemets fortsatta existens? Diskussion med representanter för politiken, Riksbanken och organisationer. Arrangör: Kontantupproret. Från 21/1.Mer om programmet 09:00: Pressträff om utökade möjligheter till kontaktförbud DIREKTMed justitieminister Gunnar Strömmer (M), jämställdhetsminister Paulina Brandberg (L), Adam Marttinen, ledamot i justitieutskottet (SD), och Ingemar Kihlström, ersättare i justitieutskottet (KD). * 09:30: Riksdagens frågestund. Fyra ministrar svarar på riksdagsledamöternas frågor direkt i kammaren. Från 23/1. * 11:00: Förintelsens minnesdag i riksdagen 2025. Minnesdagen, 80 år efter befrielsen av Auschwitz, högtidlighålls med tal, vittnesmål och sång. Vid ceremonin medverkar Eva Lecerof, som överlevde nazismens förföljelse, statsminister Ulf Kristersson (M), partiledare Magdalena Andersson (S), vokalist Ayala Gottlieb Alter, m fl. Arrangör: riksdagens talman i samarbete med riksdagsnätverket Minnet av Förintelsen. Från 23/1. * 12:00: Rapport. * 12:03: Right Livelihoodpris till kamp för urfolks rättigheter.Intervju med Joan Carling, en filippinsk urfolksaktivist som i över 30 år har kämpat för att försvara och stärka urfolks rättigheter. Hennes arbete, som spänner från gräsrotsnivå till internationella forum, fokuserar på mänskliga rättigheter, hållbar utveckling och klimaträttvisa. Intervjuare: Parisa Amiri. Arrangör: Right Livelihood. Från 4/12. * 12:35: Så säkras framtidens el.För att Sverige ska nå klimatneutralitet till 2045 och möta ett ökat elbehov krävs investeringar i såväl elnät som fossilfri elproduktion. I 2025 års SNS Konjunkturrådsrapport undersöker tre nationalekonomer vad som krävs för att Sverige ska säkra nödvändiga investeringar. Arrangör: SNS. Från 23/1. * 14:05: Kan ny lagstiftning säkra kontanterna?I december föreslog en statlig utredning ny lagstiftning som ger konsumenter rätt att använda kontanter vid köp av livsnödvändiga varor som livsmedel och apoteksvaror. Räcker förslaget för att säkra kontantsystemets fortsatta existens? Diskussion med representanter för politiken, Riksbanken och organisationer. Arrangör: Kontantupproret. Från 21/1.Mer om programmet

Fre 24 jan 09:00 Publicerades: Fre 24 jan 09:007 tim 1 min Visa beskrivning 09:00: Vaccinationer för äldre och utvecklingen i Syrien. DIREKT. Ministrar svarar på riksdagsledamöterna i förväg inlämnade, skriftliga frågor. Efter varje svar blir det debatt där alla ledamöter som vill får delta. * 12:00: Rapport. * 12:03: Förintelsens minnesdag i riksdagen 2025. Minnesdagen, 80 år efter befrielsen av Auschwitz, högtidlighålls med tal, vittnesmål och sång. Vid ceremonin medverkar Eva Lecerof, som överlevde nazismens förföljelse, statsminister Ulf Kristersson (M), partiledare Magdalena Andersson (S), vokalist Ayala Gottlieb Alter, m fl. Arrangör: riksdagens talman i samarbete med riksdagsnätverket Minnet av Förintelsen. Från 23/1. * 12:55: Den gröna samhällsomvandlingen i norr. Om tidigare erfarenheter och åtgärder framöver, lokalt och nationellt. Och om vad som är aktuellt inom EU. Dessutom diskussion med fem riksdagspolitiker om politikens roll. Arrangör: IVA. Från 27/11. * 15:00: Sveriges väg framåt i EU.Nytt parlament, ny kommission och ny strategisk agenda för Europeiska unionen. Sveriges EU-minister, Jessica Rosencrantz (M), berättar om regeringens prioriteringar och diskuterar Sveriges roll i unionen med Göran von Sydow. Arrangör: SNS. Från 21/1.Mer om programmet 09:00: Vaccinationer för äldre och utvecklingen i Syrien. DIREKT. Ministrar svarar på riksdagsledamöterna i förväg inlämnade, skriftliga frågor. Efter varje svar blir det debatt där alla ledamöter som vill får delta. * 12:00: Rapport. * 12:03: Förintelsens minnesdag i riksdagen 2025. Minnesdagen, 80 år efter befrielsen av Auschwitz, högtidlighålls med tal, vittnesmål och sång. Vid ceremonin medverkar Eva Lecerof, som överlevde nazismens förföljelse, statsminister Ulf Kristersson (M), partiledare Magdalena Andersson (S), vokalist Ayala Gottlieb Alter, m fl. Arrangör: riksdagens talman i samarbete med riksdagsnätverket Minnet av Förintelsen. Från 23/1. * 12:55: Den gröna samhällsomvandlingen i norr. Om tidigare erfarenheter och åtgärder framöver, lokalt och nationellt. Och om vad som är aktuellt inom EU. Dessutom diskussion med fem riksdagspolitiker om politikens roll. Arrangör: IVA. Från 27/11. * 15:00: Sveriges väg framåt i EU.Nytt parlament, ny kommission och ny strategisk agenda för Europeiska unionen. Sveriges EU-minister, Jessica Rosencrantz (M), berättar om regeringens prioriteringar och diskuterar Sveriges roll i unionen med Göran von Sydow. Arrangör: SNS. Från 21/1.Mer om programmet

Tor 23 jan 09:00 Publicerades: Tor 23 jan 09:007 tim 1 min Visa beskrivning 09:00: Sveriges väg framåt i EU. Nytt parlament, ny kommission och ny strategisk agenda för Europeiska unionen. Sveriges EU-minister, Jessica Rosencrantz (M), berättar om regeringens prioriteringar och diskuterar Sveriges roll i unionen med Göran von Sydow. Arrangör: SNS. Från 21/1. * 10:00: Kan ny lagstiftning säkra kontanterna? I december föreslog en statlig utredning ny lagstiftning som ger konsumenter rätt att använda kontanter vid köp av livsnödvändiga varor som livsmedel och apoteksvaror. Räcker förslaget för att säkra kontantsystemets fortsatta existens? Diskussion med representanter för politiken, Riksbanken och organisationer. Arrangör: Kontantupproret. Från 21/1. * 12:00: Rapport. * 12:03: Interpellationsdebatter i riksdagen. Ministrar svarar på riksdagsledamöternas i förväg inlämnade, skriftliga frågor. Efter varje svar blir det debatt där alla ledamöter som vill får delta. * 14:00: Riksdagens frågestund. DIREKT. Fyra ministrar svarar på riksdagsledamöternas frågor direkt i kammaren. * 15:15: Förintelsens minnesdag i riksdagen 2025. Minnesdagen, 80 år efter befrielsen av Auschwitz, högtidlighålls med tal, vittnesmål och sång. Vid ceremonin medverkar Eva Lecerof som överlevde nazismens förföljelse, statsminister Ulf Kristersson (M), partiledare Magdalena Andersson (S), vokalist Ayala Gottlieb Alter, m fl. Arrangör: riksdagens talman i samarbete med riksdagsnätverket Minnet av Förintelsen.Mer om programmet 09:00: Sveriges väg framåt i EU. Nytt parlament, ny kommission och ny strategisk agenda för Europeiska unionen. Sveriges EU-minister, Jessica Rosencrantz (M), berättar om regeringens prioriteringar och diskuterar Sveriges roll i unionen med Göran von Sydow. Arrangör: SNS. Från 21/1. * 10:00: Kan ny lagstiftning säkra kontanterna? I december föreslog en statlig utredning ny lagstiftning som ger konsumenter rätt att använda kontanter vid köp av livsnödvändiga varor som livsmedel och apoteksvaror. Räcker förslaget för att säkra kontantsystemets fortsatta existens? Diskussion med representanter för politiken, Riksbanken och organisationer. Arrangör: Kontantupproret. Från 21/1. * 12:00: Rapport. * 12:03: Interpellationsdebatter i riksdagen. Ministrar svarar på riksdagsledamöternas i förväg inlämnade, skriftliga frågor. Efter varje svar blir det debatt där alla ledamöter som vill får delta. * 14:00: Riksdagens frågestund. DIREKT. Fyra ministrar svarar på riksdagsledamöternas frågor direkt i kammaren. * 15:15: Förintelsens minnesdag i riksdagen 2025. Minnesdagen, 80 år efter befrielsen av Auschwitz, högtidlighålls med tal, vittnesmål och sång. Vid ceremonin medverkar Eva Lecerof som överlevde nazismens förföljelse, statsminister Ulf Kristersson (M), partiledare Magdalena Andersson (S), vokalist Ayala Gottlieb Alter, m fl. Arrangör: riksdagens talman i samarbete med riksdagsnätverket Minnet av Förintelsen.Mer om programmet

Ons 22 jan 09:00 Publicerades: Ons 22 jan 09:007 tim 4 min Visa beskrivning 09:00: Debatt inför beslut. DIREKT. Riksdagen debatterar utskottens förslag inför eftermiddagens votering. * 12:00: Rapport. * 12:03: Right Livelihoodpris till kamp för urfolks rättigheter. Intervju med Joan Carling, en filippinsk urfolksaktivist som i över 30 år har kämpat för att försvara och stärka urfolks rättigheter. Hennes arbete, som spänner från gräsrotsnivå till internationella forum, fokuserar på mänskliga rättigheter, hållbar utveckling och klimaträttvisa. Intervjuare: Parisa Amiri. Arrangör: Right Livelihood. Från 4/12. * 12:35: Hoten mot Sveriges inre säkerhet. Nya lösningar för en ny verklighet - Gunnar Strömmer (M), justitieminister. Globalisering av hot - Robert Egnell, rektor Försvarshögskolan. Tillsammans mot de inre och yttre hoten - Petra Lundh, rikspolischef Polismyndigheten och Charlotte von Essen, säkerhetspolischef Säpo. Systemhotande strukturer - Ulrik Åshuvud, generalsekreterare Transparency International Sverige och Lasse Wierup, journalist Dagens Industri. Försvåra för den organiserade brottsligheten - stryp pengaflödet - Johan Sekora, Global Head of Financial Crime Prevention, SEB. Försvåra för den organiserade brottsligheten - kommunernas roll - Cecilia Fredriksson, forskare Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI). Paneldiskussion - Douglas Thor, ordf Muf, Ava Rudberg, ordf Ung Vänster och Caroline von Seth, ordf Cuf Arrangör: Folk och Försvar. Från 14/1. * 15:30: Rigth Livelihoodpris till palestinsk människorättsaktivist. Intervju med Issa Amro som har dedikerat sitt liv åt fredligt motstånd mot den israeliska ockupationen i Hebron på Västbanken. Som grundare av aktivistgruppen Youth Against Settlements (YAS) har han blivit en central gestalt i ickevåldsrörelsen. Intervjuare: Parisa Amiri. Arrangör: Right Livelihood. Från 4/12.Mer om programmet 09:00: Debatt inför beslut. DIREKT. Riksdagen debatterar utskottens förslag inför eftermiddagens votering. * 12:00: Rapport. * 12:03: Right Livelihoodpris till kamp för urfolks rättigheter. Intervju med Joan Carling, en filippinsk urfolksaktivist som i över 30 år har kämpat för att försvara och stärka urfolks rättigheter. Hennes arbete, som spänner från gräsrotsnivå till internationella forum, fokuserar på mänskliga rättigheter, hållbar utveckling och klimaträttvisa. Intervjuare: Parisa Amiri. Arrangör: Right Livelihood. Från 4/12. * 12:35: Hoten mot Sveriges inre säkerhet. Nya lösningar för en ny verklighet - Gunnar Strömmer (M), justitieminister. Globalisering av hot - Robert Egnell, rektor Försvarshögskolan. Tillsammans mot de inre och yttre hoten - Petra Lundh, rikspolischef Polismyndigheten och Charlotte von Essen, säkerhetspolischef Säpo. Systemhotande strukturer - Ulrik Åshuvud, generalsekreterare Transparency International Sverige och Lasse Wierup, journalist Dagens Industri. Försvåra för den organiserade brottsligheten - stryp pengaflödet - Johan Sekora, Global Head of Financial Crime Prevention, SEB. Försvåra för den organiserade brottsligheten - kommunernas roll - Cecilia Fredriksson, forskare Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI). Paneldiskussion - Douglas Thor, ordf Muf, Ava Rudberg, ordf Ung Vänster och Caroline von Seth, ordf Cuf Arrangör: Folk och Försvar. Från 14/1. * 15:30: Rigth Livelihoodpris till palestinsk människorättsaktivist. Intervju med Issa Amro som har dedikerat sitt liv åt fredligt motstånd mot den israeliska ockupationen i Hebron på Västbanken. Som grundare av aktivistgruppen Youth Against Settlements (YAS) har han blivit en central gestalt i ickevåldsrörelsen. Intervjuare: Parisa Amiri. Arrangör: Right Livelihood. Från 4/12.Mer om programmet

Tis 21 jan 09:00 Publicerades: Tis 21 jan 09:007 tim 1 min Visa beskrivning 09:00: Finansutskottets utfrågning om finansiell stabilitet. DIREKT. Temat för utfrågningen är finansiell stabilitet och makrotillsyn - amorteringskrav och bolånetak. Med riksgäldsdirektör Karolina Ekholm, riksbankschef Erik Thedéen och Finansinspektionens gd Daniel Barr. * 11:00: Efter Bromma - hur mår svenskt flyg och Arlanda? Ett seminarium om flygets förutsättningar i Sverige och Norden. Att Arlanda har tappat i konkurrenskraft över tid är vida känt men hur mår egentligen Sveriges största flygplats? Och hur ser framtiden ut för flyget i Sverige. Arrangör: Stockholms handelskammare. Från 28/11. * 12:00: Rapport. * 12:03: Medieåret 2024: Haltande affärsmodeller och nytt mediestöd. Nyhetsjournalistiken har pressats hårt av sparpaket, kräftgången på annonsmarknaden och konkurrensen från globala techjättar. Samtidigt växer desinformations- och påverkanskampanjerna mot redaktionella medier. Hur ser framtiden ut? Med Anna Careborg, nyhetsdirektör SVT, Parisa Liljestrand (M), kulturminister, m fl. Arrangör: Institutet för mediestudier. Från 5/12. * 13:00: Afghanska tolkar och euron som svensk valuta. DIREKT. Ministrar svarar på riksdagsledamöternas i förväg inlämnade, skriftliga frågor. Efter varje svar blir det debatt där alla ledamöter som vill får delta. * 14:30: Presidentinstallationen i USA. Donald Trump återvänder till Vita huset och blir USA:s 47:e president. SVT Nyheter Direkt sänder installationen. På plats i USA finns SVT:s utsända Fouad Youcefi och Stefan Åsberg. Experter kommenterar i studion. Programledare: Marcus Carlehed. Utdrag från 20/1.Mer om programmet 09:00: Finansutskottets utfrågning om finansiell stabilitet. DIREKT. Temat för utfrågningen är finansiell stabilitet och makrotillsyn - amorteringskrav och bolånetak. Med riksgäldsdirektör Karolina Ekholm, riksbankschef Erik Thedéen och Finansinspektionens gd Daniel Barr. * 11:00: Efter Bromma - hur mår svenskt flyg och Arlanda? Ett seminarium om flygets förutsättningar i Sverige och Norden. Att Arlanda har tappat i konkurrenskraft över tid är vida känt men hur mår egentligen Sveriges största flygplats? Och hur ser framtiden ut för flyget i Sverige. Arrangör: Stockholms handelskammare. Från 28/11. * 12:00: Rapport. * 12:03: Medieåret 2024: Haltande affärsmodeller och nytt mediestöd. Nyhetsjournalistiken har pressats hårt av sparpaket, kräftgången på annonsmarknaden och konkurrensen från globala techjättar. Samtidigt växer desinformations- och påverkanskampanjerna mot redaktionella medier. Hur ser framtiden ut? Med Anna Careborg, nyhetsdirektör SVT, Parisa Liljestrand (M), kulturminister, m fl. Arrangör: Institutet för mediestudier. Från 5/12. * 13:00: Afghanska tolkar och euron som svensk valuta. DIREKT. Ministrar svarar på riksdagsledamöternas i förväg inlämnade, skriftliga frågor. Efter varje svar blir det debatt där alla ledamöter som vill får delta. * 14:30: Presidentinstallationen i USA. Donald Trump återvänder till Vita huset och blir USA:s 47:e president. SVT Nyheter Direkt sänder installationen. På plats i USA finns SVT:s utsända Fouad Youcefi och Stefan Åsberg. Experter kommenterar i studion. Programledare: Marcus Carlehed. Utdrag från 20/1.Mer om programmet

Mån 20 jan 09:00 Publicerades: Mån 20 jan 09:007 tim 1 min Visa beskrivning 09:00: Statsministerns frågestund. Statsminister Ulf Kristersson (M) svarar på riksdagsledamöternas frågor direkt i kammaren. Från 16/1. * 10:10: Är det slut på sparandet i ladorna nu? Det ställs krav på stora satsningar inom bland annat infrastruktur och försvar. EU:s ändringsdirektiv uppmärksammar också att klimatförändringar kan påverka de offentliga finansernas hållbarhet. Så vad är en lämplig nivå på för det finansiella sparandet framöver? Presentation av den parlamentariska utredningens förslag. Arrangör: ESO. Från 9/12. * 12:00: Rapport. * 12:03: Right Livelihoodpris till moçambikisk miljökamp. Anabela Lemos är en moçambikisk miljöaktivist och ledare för Justiça Ambiental! (JA!), en organisation som i över två decennier har kämpat för miljörättvisa i Moçambique. Genom sitt outtröttliga arbete utmanar hon företagsledda projekt som tvingar människor från sina hem, förstör försörjningsmöjligheter och förvärrar klimatkrisen. Hon intervjuas av Parisa Amiri. Arrangör: Right Livelihood. Från 4/12. * 12:30: Utsikter för en framtida europeisk säkerhetsordning. Sveriges roll i ett utmanat Europa - utrikesminister Maria Malmer Stenergard (M). Rysslands krig mot Ukraina och den regelbaserade världsordningen - Gudrun Persson, docent Försvarsmakten. Ekonomi som politiskt vapen - Torbjörn Becker, director Östekonomiska institutet Stockholms handelshögskola och Anders Ahnlid, gd Kommerskollegium. Crowd Forecasting - hur vi kan hjälpa Ukraina? - Ivar Ekman, programansvarig GLIMT Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). Utsikter för fred från fronten - Karin Olofsdotter, Sveriges ambassadör i Moskva och Martin Åberg, Sveriges ambassadör i Kiev. Hoten mot Europas säkerhetsordning - Thomas Nilsson, chef Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. Arrangör: Folk och Försvar. Från 12/1. * 14:00: Interpellationsdebatter i riksdagen. Ministrar svarar på riksdagsledamöternas i förväg inlämnade, skriftliga frågor. Efter varje svar blir det debatt där alla ledamöter som vill får delta. Från 14/1.Mer om programmet 09:00: Statsministerns frågestund. Statsminister Ulf Kristersson (M) svarar på riksdagsledamöternas frågor direkt i kammaren. Från 16/1. * 10:10: Är det slut på sparandet i ladorna nu? Det ställs krav på stora satsningar inom bland annat infrastruktur och försvar. EU:s ändringsdirektiv uppmärksammar också att klimatförändringar kan påverka de offentliga finansernas hållbarhet. Så vad är en lämplig nivå på för det finansiella sparandet framöver? Presentation av den parlamentariska utredningens förslag. Arrangör: ESO. Från 9/12. * 12:00: Rapport. * 12:03: Right Livelihoodpris till moçambikisk miljökamp. Anabela Lemos är en moçambikisk miljöaktivist och ledare för Justiça Ambiental! (JA!), en organisation som i över två decennier har kämpat för miljörättvisa i Moçambique. Genom sitt outtröttliga arbete utmanar hon företagsledda projekt som tvingar människor från sina hem, förstör försörjningsmöjligheter och förvärrar klimatkrisen. Hon intervjuas av Parisa Amiri. Arrangör: Right Livelihood. Från 4/12. * 12:30: Utsikter för en framtida europeisk säkerhetsordning. Sveriges roll i ett utmanat Europa - utrikesminister Maria Malmer Stenergard (M). Rysslands krig mot Ukraina och den regelbaserade världsordningen - Gudrun Persson, docent Försvarsmakten. Ekonomi som politiskt vapen - Torbjörn Becker, director Östekonomiska institutet Stockholms handelshögskola och Anders Ahnlid, gd Kommerskollegium. Crowd Forecasting - hur vi kan hjälpa Ukraina? - Ivar Ekman, programansvarig GLIMT Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). Utsikter för fred från fronten - Karin Olofsdotter, Sveriges ambassadör i Moskva och Martin Åberg, Sveriges ambassadör i Kiev. Hoten mot Europas säkerhetsordning - Thomas Nilsson, chef Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. Arrangör: Folk och Försvar. Från 12/1. * 14:00: Interpellationsdebatter i riksdagen. Ministrar svarar på riksdagsledamöternas i förväg inlämnade, skriftliga frågor. Efter varje svar blir det debatt där alla ledamöter som vill får delta. Från 14/1.Mer om programmet

Fre 17 jan 09:00 Publicerades: Fre 17 jan 09:007 tim 1 min Visa beskrivning 09:00 Polisiär närvaro och rätten till begravning. DIREKT. Ministrar svarar på riksdagsledamöterna i förväg inlämnade, skriftliga frågor. Efter varje svar blir det debatt där alla ledamöter som vill får delta. * 11:00 Forum: Politik och samhälle * 11:30 Right Livelihoodpris till forskargrupp som avslöjar brott. Forensic Architecture är en banbrytande forskargrupp som med hjälp av avancerad teknik och digital modellering avslöjar brott mot miljömässiga och mänskliga rättigheter. Parisa Amiri intervjuar Samaneh Moafi som berättar hur gruppen med innovativa metoder och öppen källkod gör det osynliga synligt. Arrangör: Right Livelihood. Från 4/12. * 12:00 Rapport * 12:03 Folk och försvars rikskonferens: utblick. Att leda i förändring - Ulf Kristersson (M), statsminister. Ledarskap i orostider - Magdalena Andersson (S), partiledare Arrangör: Folk och Försvar. Från 12/1. * 12:45 Status för globalt samarbete. Teknologins påverkan på global säkerhet - Carl Heath, senior forskare RISE. Geopolitisk påverkan: Kina - Åsa Malmström Rognes, programchef Asienprogrammet Utrikespolitiska institutet och Hanna Sahlberg, Kinareporter Sveriges Radio. Geopolitisk påverkan: Mellanöstern - Alexander Atarodi, oberoende Mellanösternanalytiker och Cecilia Uddén, Mellanösternkorrespondent Sveriges Radio. FN, en arena för geopolitisk splittring? - Jonas Tallberg, professor i statsvetenskap Stockholms universitet och Ulrika Modéer, generalsekreterare Svenska Röda Korset Arrangör: Folk och Försvar. Från 12/1. * 14:15 Utsikter för en framtida europeisk säkerhetsordning. Sveriges roll i ett utmanat Europa - utrikesminister Maria Malmer Stenergard (M). Rysslands krig mot Ukraina och den regelbaserade världsordningen - Gudrun Persson, docent FörsvarsmaktenArrangör: Folk och Försvar. Från 12/1. * 14:45 Hur påverkar tvångsomhändertagande barns hälsa? Varje år tvångsomhändertas tusentals barn och ungdomar i Sverige på grund av missförhållanden i hemmet, missbruk eller kriminalitet. Nationalekonomen Ronja Helénsdotter har studerat effekterna av socialtjänstens ingripande och undersökt hur tvångsplacering av barn har påverkat deras hälsa. Arrangör: SNS. Från 4/11.Mer om programmet 09:00 Polisiär närvaro och rätten till begravning. DIREKT. Ministrar svarar på riksdagsledamöterna i förväg inlämnade, skriftliga frågor. Efter varje svar blir det debatt där alla ledamöter som vill får delta. * 11:00 Forum: Politik och samhälle * 11:30 Right Livelihoodpris till forskargrupp som avslöjar brott. Forensic Architecture är en banbrytande forskargrupp som med hjälp av avancerad teknik och digital modellering avslöjar brott mot miljömässiga och mänskliga rättigheter. Parisa Amiri intervjuar Samaneh Moafi som berättar hur gruppen med innovativa metoder och öppen källkod gör det osynliga synligt. Arrangör: Right Livelihood. Från 4/12. * 12:00 Rapport * 12:03 Folk och försvars rikskonferens: utblick. Att leda i förändring - Ulf Kristersson (M), statsminister. Ledarskap i orostider - Magdalena Andersson (S), partiledare Arrangör: Folk och Försvar. Från 12/1. * 12:45 Status för globalt samarbete. Teknologins påverkan på global säkerhet - Carl Heath, senior forskare RISE. Geopolitisk påverkan: Kina - Åsa Malmström Rognes, programchef Asienprogrammet Utrikespolitiska institutet och Hanna Sahlberg, Kinareporter Sveriges Radio. Geopolitisk påverkan: Mellanöstern - Alexander Atarodi, oberoende Mellanösternanalytiker och Cecilia Uddén, Mellanösternkorrespondent Sveriges Radio. FN, en arena för geopolitisk splittring? - Jonas Tallberg, professor i statsvetenskap Stockholms universitet och Ulrika Modéer, generalsekreterare Svenska Röda Korset Arrangör: Folk och Försvar. Från 12/1. * 14:15 Utsikter för en framtida europeisk säkerhetsordning. Sveriges roll i ett utmanat Europa - utrikesminister Maria Malmer Stenergard (M). Rysslands krig mot Ukraina och den regelbaserade världsordningen - Gudrun Persson, docent FörsvarsmaktenArrangör: Folk och Försvar. Från 12/1. * 14:45 Hur påverkar tvångsomhändertagande barns hälsa? Varje år tvångsomhändertas tusentals barn och ungdomar i Sverige på grund av missförhållanden i hemmet, missbruk eller kriminalitet. Nationalekonomen Ronja Helénsdotter har studerat effekterna av socialtjänstens ingripande och undersökt hur tvångsplacering av barn har påverkat deras hälsa. Arrangör: SNS. Från 4/11.Mer om programmet

Tor 16 jan 09:00 Publicerades: Tor 16 jan 09:007 tim 1 min Visa beskrivning 09:00 Idébaren: Kapprustning för fred? Är avskräckning det enda sättet att skapa fred? Leder ökade försvarssatsningar till en säkrare värld, eller har vi för stor tilltro till militära lösningar? Panelsamtal om framtidens krigföring, diplomati och de olika idéerna om freden. Arrangör: Kulturhuset Stadsteatern, Arena Idé och tankesmedjan Timbro. Från 10/12. * 10:40 Right Livelihoodpris till palestinsk människorättsaktivist. Intervju med Issa Amro som har dedikerat sitt liv åt fredligt motstånd mot den israeliska ockupationen i Hebron på Västbanken. Som grundare av aktivistgruppen Youth Against Settlements (YAS) har han blivit en central gestalt i ickevåldsrörelsen. Intervjuare: Parisa Amiri. Arrangör: Right Livelihood. Från 4/12. * 11:10 Vad stack ut i partiledardebatten? Kommentarer och analyser efter gårdagens partiledardebatt i riksdagen. Med Elisabeth Marmorstein, politikkommentator, Leonidas Aretakis, chefredaktör Flamman och Tove Lifendahl, politisk chefredaktör Svenska Dagbladet. Programledare: Celinda Andersson. Från 15/1. * 12:00 Rapport * 12:03 Informationsplikt i sjukvården och vindkraft. DIREKT. Ministrar svarar på riksdagsledamöterna i förväg inlämnade, skriftliga frågor. Efter varje svar blir det debatt där alla ledamöter som vill får delta. * 14:00 Statsministerns frågestund. DIREKT. Statsminister Ulf Kristersson (M) svarar på riksdagsledamöternas frågor direkt i kammaren. * 15:15 Interpellationsdebatterna fortsätter. DIREKT. Ministrar svarar på riksdagsledamöterna i förväg inlämnade, skriftliga frågor. Efter varje svar blir det debatt där alla ledamöter som vill får delta.Mer om programmet 09:00 Idébaren: Kapprustning för fred? Är avskräckning det enda sättet att skapa fred? Leder ökade försvarssatsningar till en säkrare värld, eller har vi för stor tilltro till militära lösningar? Panelsamtal om framtidens krigföring, diplomati och de olika idéerna om freden. Arrangör: Kulturhuset Stadsteatern, Arena Idé och tankesmedjan Timbro. Från 10/12. * 10:40 Right Livelihoodpris till palestinsk människorättsaktivist. Intervju med Issa Amro som har dedikerat sitt liv åt fredligt motstånd mot den israeliska ockupationen i Hebron på Västbanken. Som grundare av aktivistgruppen Youth Against Settlements (YAS) har han blivit en central gestalt i ickevåldsrörelsen. Intervjuare: Parisa Amiri. Arrangör: Right Livelihood. Från 4/12. * 11:10 Vad stack ut i partiledardebatten? Kommentarer och analyser efter gårdagens partiledardebatt i riksdagen. Med Elisabeth Marmorstein, politikkommentator, Leonidas Aretakis, chefredaktör Flamman och Tove Lifendahl, politisk chefredaktör Svenska Dagbladet. Programledare: Celinda Andersson. Från 15/1. * 12:00 Rapport * 12:03 Informationsplikt i sjukvården och vindkraft. DIREKT. Ministrar svarar på riksdagsledamöterna i förväg inlämnade, skriftliga frågor. Efter varje svar blir det debatt där alla ledamöter som vill får delta. * 14:00 Statsministerns frågestund. DIREKT. Statsminister Ulf Kristersson (M) svarar på riksdagsledamöternas frågor direkt i kammaren. * 15:15 Interpellationsdebatterna fortsätter. DIREKT. Ministrar svarar på riksdagsledamöterna i förväg inlämnade, skriftliga frågor. Efter varje svar blir det debatt där alla ledamöter som vill får delta.Mer om programmet

Ons 15 jan 08:55 Publicerades: Ons 15 jan 08:557 tim 6 min Visa beskrivning 08:55 Årets första partiledardebatt DIREKT. Partiledarna möts för debatt i riksdagens plenisal. Efter debatten kommentar av Elisabeth Marmorstein, därefter samtal med Leonidas Aretakis, chefredaktör Flamman, och Tove Lifendahl, politisk chefredaktör Svenska Dagbladet. Programledare: Celinda Andersson. * 12:00 Rapport. * 13:00 Efter Bromma - hur mår svenskt flyg och Arlanda? Ett seminarium om flygets förutsättningar i Sverige och Norden. Att Arlanda har tappat i konkurrenskraft över tid är vida känt men hur mår egentligen Sveriges största flygplats? Och hur ser framtiden ut för flyget i Sverige. Arrangör: Stockholms handelskammare. Från 28/11. * 14:00 Vad får totalförsvaret kosta? Finansiering av tillväxt inom svenskt totalförsvar - Elisabeth Svantesson (M), finansminister. Vad får vi för pengarna? - Per Olsson, förste forskare Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). Vad har Sverige råd med? - Daniel Suhonen, verksamhetschef Katalys, och Patrik Oksanen, Resident Senior Fellow Frivärld. Paneldiskussion - Diyar Cicek, förbundssekreterare SSU, Louise Hammargren, ordf KDU, Anton Holmlund, ordf Luf och Rebecka Forsberg, språkrör Grön Ungdom.Arrangör: Folk och Försvar. Från 14/1. * 15:05 Vägen framåt. Perspektiv från politiken - Peter Hultqvist (S), Emma Berginger (MP) och Mikael Oscarsson (KD), ordförande respektive ledamöter försvarsutskottet. Reflektioner: Framtiden för svensk säkerhet - Andreas von der Heide, vd Consilio International AB, och Ulrica Schenström, vd Fores. Avslutningsord - Jan-Olof Jacke, ordf Folk och Försvar, och Maud Holma von Heijne, generalsekreterare Folk och Försvar. Arrangör: Folk och Försvar. Från 14/1.Mer om programmet 08:55 Årets första partiledardebatt DIREKT. Partiledarna möts för debatt i riksdagens plenisal. Efter debatten kommentar av Elisabeth Marmorstein, därefter samtal med Leonidas Aretakis, chefredaktör Flamman, och Tove Lifendahl, politisk chefredaktör Svenska Dagbladet. Programledare: Celinda Andersson. * 12:00 Rapport. * 13:00 Efter Bromma - hur mår svenskt flyg och Arlanda? Ett seminarium om flygets förutsättningar i Sverige och Norden. Att Arlanda har tappat i konkurrenskraft över tid är vida känt men hur mår egentligen Sveriges största flygplats? Och hur ser framtiden ut för flyget i Sverige. Arrangör: Stockholms handelskammare. Från 28/11. * 14:00 Vad får totalförsvaret kosta? Finansiering av tillväxt inom svenskt totalförsvar - Elisabeth Svantesson (M), finansminister. Vad får vi för pengarna? - Per Olsson, förste forskare Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). Vad har Sverige råd med? - Daniel Suhonen, verksamhetschef Katalys, och Patrik Oksanen, Resident Senior Fellow Frivärld. Paneldiskussion - Diyar Cicek, förbundssekreterare SSU, Louise Hammargren, ordf KDU, Anton Holmlund, ordf Luf och Rebecka Forsberg, språkrör Grön Ungdom.Arrangör: Folk och Försvar. Från 14/1. * 15:05 Vägen framåt. Perspektiv från politiken - Peter Hultqvist (S), Emma Berginger (MP) och Mikael Oscarsson (KD), ordförande respektive ledamöter försvarsutskottet. Reflektioner: Framtiden för svensk säkerhet - Andreas von der Heide, vd Consilio International AB, och Ulrica Schenström, vd Fores. Avslutningsord - Jan-Olof Jacke, ordf Folk och Försvar, och Maud Holma von Heijne, generalsekreterare Folk och Försvar. Arrangör: Folk och Försvar. Från 14/1.Mer om programmet

Tis 14 jan 09:00 Publicerades: Tis 14 jan 09:007 tim 1 min Visa beskrivning 09:00 Att leda i kris och krig. Ledarskap i det civila försvaret - Mikael Frisell, gd Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Håller beredskapen ihop? - Jenny Deschamps-Berger, avdelningschef Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet Försvarshögskolan, och Magnus Karlsson, professor Institutionen för civilsamhälle och religion Marie Cederschiöld högskola. Plikten i praktiken - Malin Ragnegård, förbundsordförande Kommunal, Patrik Perbeck biträdande avdelningschef Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), och Jan Rubinstein-Ogilvie, senior rådgivare civilt försvar Arbetsförmedlingen. Paneldiskussion: Oscar Jonsson, forskare Försvarshögskolan, och Anders Lindberg, politisk chefredaktör Aftonbladet. Arrangör: Folk och Försvar. Från 13/1. * 10:15 Sjukvårdens roll - hur står vi rustade? Sjukvårdens roll i kris och krig - Acko Ankarberg Johansson (KD), sjukvårdsminister. Planera i fred för att verka i krig - Taha Alexandersson, beredskapschef Socialstyrelsen, och Claes Ivgren, generalläkare Försvarsmakten. Samarbete för stärkt beredskap - Johan von Knorring, regiondirektör Region Uppsala, Sofia Rydgren Stale, ordf Sveriges läkarförbund, och Anders Henriksson, ordf Sveriges kommuner och regioner (SKR). Arrangör: Folk och Försvar. Från 13/1. * 11:15 Europas säkerhet 2025 - fred, eskalering eller kärnvapen? Med Erik Melander, föreståndare Alva Myrdal Centrum för kärnvapennedrustning, Anna Wieslander, generalsekreterare Allmänna försvarsföreningen, Göran von Sydow, direktör Sieps, och Inga Näslund, programhandläggare Östeuropa Olof Palme International Center. Arrangör: Folk och Försvar. Från 13/1. * 12:00 Rapport * 12:03 Europas säkerhet 2025 - fred, eskalering eller kärnvapen? Seminariet fortsätter. * 12:30 Hoten mot Sveriges inre säkerhet DIREKT. Nya lösningar för en ny verklighet - Gunnar Strömmer (M), justitieminister. Globalisering av hot - Robert Egnell, rektor Försvarshögskolan. Tillsammans mot de inre och yttre hoten - Petra Lundh, rikspolischef, och Charlotte von Essen, Säpochef. Systemhotande strukturer - Ulrik Åshuvud, generalsekreterare Transparency International Sverige och Lasse Wierup, journalist Dagens Industri. Försvåra för den organiserade brottsligheten - stryp pengaflödet - Johan Sekora, Global Head of Financial Crime Prevention, SEB. Försvåra för den organiserade brottsligheten - kommunernas roll - Cecilia Fredriksson, forskare Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI). Paneldiskussion - Douglas Thor, ordf Muf, Ava Rudberg, ordf Ung Vänster, och Caroline von Seth, ordf Cuf. Arrangör: Folk och Försvar. * 14:10 Forum: Politik och samhälle * 14:35 Säkerhet, innovation och konkurrenskraft DIREKT Säkerhet genom innovation - Marcus Wallenberg, ordf Wallenberg Investments AB Morgondagens innovationer - möjligheter och sårbarheter - Darja Isaksson, gd Vinnova, och Åsa Zetterberg, vd TechSverige. Kan EU konkurrera? - Anna Stellinger, chef internationella- och EU-frågor Svenskt Näringsliv, och Björn Fägersten, vd Politea och senior forskare Utrikespolitiska institutet Arrangör: Folk och Försvar. * 15:25 Forum: Politik och samhälleMer om programmet 09:00 Att leda i kris och krig. Ledarskap i det civila försvaret - Mikael Frisell, gd Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Håller beredskapen ihop? - Jenny Deschamps-Berger, avdelningschef Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet Försvarshögskolan, och Magnus Karlsson, professor Institutionen för civilsamhälle och religion Marie Cederschiöld högskola. Plikten i praktiken - Malin Ragnegård, förbundsordförande Kommunal, Patrik Perbeck biträdande avdelningschef Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), och Jan Rubinstein-Ogilvie, senior rådgivare civilt försvar Arbetsförmedlingen. Paneldiskussion: Oscar Jonsson, forskare Försvarshögskolan, och Anders Lindberg, politisk chefredaktör Aftonbladet. Arrangör: Folk och Försvar. Från 13/1. * 10:15 Sjukvårdens roll - hur står vi rustade? Sjukvårdens roll i kris och krig - Acko Ankarberg Johansson (KD), sjukvårdsminister. Planera i fred för att verka i krig - Taha Alexandersson, beredskapschef Socialstyrelsen, och Claes Ivgren, generalläkare Försvarsmakten. Samarbete för stärkt beredskap - Johan von Knorring, regiondirektör Region Uppsala, Sofia Rydgren Stale, ordf Sveriges läkarförbund, och Anders Henriksson, ordf Sveriges kommuner och regioner (SKR). Arrangör: Folk och Försvar. Från 13/1. * 11:15 Europas säkerhet 2025 - fred, eskalering eller kärnvapen? Med Erik Melander, föreståndare Alva Myrdal Centrum för kärnvapennedrustning, Anna Wieslander, generalsekreterare Allmänna försvarsföreningen, Göran von Sydow, direktör Sieps, och Inga Näslund, programhandläggare Östeuropa Olof Palme International Center. Arrangör: Folk och Försvar. Från 13/1. * 12:00 Rapport * 12:03 Europas säkerhet 2025 - fred, eskalering eller kärnvapen? Seminariet fortsätter. * 12:30 Hoten mot Sveriges inre säkerhet DIREKT. Nya lösningar för en ny verklighet - Gunnar Strömmer (M), justitieminister. Globalisering av hot - Robert Egnell, rektor Försvarshögskolan. Tillsammans mot de inre och yttre hoten - Petra Lundh, rikspolischef, och Charlotte von Essen, Säpochef. Systemhotande strukturer - Ulrik Åshuvud, generalsekreterare Transparency International Sverige och Lasse Wierup, journalist Dagens Industri. Försvåra för den organiserade brottsligheten - stryp pengaflödet - Johan Sekora, Global Head of Financial Crime Prevention, SEB. Försvåra för den organiserade brottsligheten - kommunernas roll - Cecilia Fredriksson, forskare Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI). Paneldiskussion - Douglas Thor, ordf Muf, Ava Rudberg, ordf Ung Vänster, och Caroline von Seth, ordf Cuf. Arrangör: Folk och Försvar. * 14:10 Forum: Politik och samhälle * 14:35 Säkerhet, innovation och konkurrenskraft DIREKT Säkerhet genom innovation - Marcus Wallenberg, ordf Wallenberg Investments AB Morgondagens innovationer - möjligheter och sårbarheter - Darja Isaksson, gd Vinnova, och Åsa Zetterberg, vd TechSverige. Kan EU konkurrera? - Anna Stellinger, chef internationella- och EU-frågor Svenskt Näringsliv, och Björn Fägersten, vd Politea och senior forskare Utrikespolitiska institutet Arrangör: Folk och Försvar. * 15:25 Forum: Politik och samhälleMer om programmet