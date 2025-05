Fragment ur paradiset - dokumentärmästaren Jonas Mekas

Dokumentär om den amerikanska avantgardefilmens gudfader Jonas Mekas (1922-2019) liv och gärning, vision och poetik. "I’m not interested in reality, I’m interested in poetry" säger Mekas som så gott som varje dag under 70 år filmade det han såg. Han var också skrivande poet, en hängiven beskyddare av analog film, grundare av tidningen ”Film Culture” och Anthology Film Archives i New York, och en föregångare som haft stor betydelse för filmare som Warhol, Walters, Scorsese och Jarmusch, vilket de själva vittnar om i filmen. En unik inblick i New Yorks sjudande konst- och filmscen som kommer nära mannen och konstnären Mekas. Amerikansk dokumentärfilm från 2023, av K.D. Davison.

