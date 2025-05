Från telefonist i Hagfors till jazzsångerska i New York. Vi får följa den berömda artisten Monica Zetterlund en period under 1960-talet. Hela vägen upp till berömmelsen men också genom hennes stormiga kärleks- och familjeliv. Regi: Per Fly. I rollerna: Edda Magnason, Kjell Bergqvist, Sverrir Gudnason, Nadja Christiansson, Cecilia Ljung, Vera Vitali m.fl.

