Djurens dramatiska årstider

Under juli månad riktas solens värme mot det norra halvklotet och får isarna i Arktis att smälta. Och nuförtiden smälter det mer is på sommaren än det hinner återbildas på vintern. I Sydostasien är det regnmånad under juli och augusti, och den väldiga Mekongfloden svämmar över och börjar rinna baklänges bort från havet. Det leder till att sjön Tonle Sap blir hela sex gånger större och en enorm insjö som sväljer en femtedel av Kambodjas yta. Del 4 av 6.

Lägg till i Min lista