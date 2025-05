Kan bara ses i Sverige

Cyndee Peters och Tommy Nilsson Publicerades: Tis 18 maj 2021 06:002000 • 28 min Visa beskrivning Gospelsång från Örebro med Cyndee Peters och Tommy Nilsson. Cyndee Peters och kören framför "Tänk att få vakna", "Salig visshet" ("Blessed Assurance") och "Blowin'in the Wind". Tommy Nilsson sjunger "Where I want to be", och "Imagine". Tillsammans sjunger kören, Tommy Nilsson och Cyndee Peters "Amazing Grace".Mer om programmet

Gospelsång från Örebro med Cyndee Peters och Tommy Nilsson. Cyndee Peters och kören framför "Tänk att få vakna", "Salig visshet" ("Blessed Assurance") och "Blowin'in the Wind". Tommy Nilsson sjunger "Where I want to be", och "Imagine". Tillsammans sjunger kören, Tommy Nilsson och Cyndee Peters "Amazing Grace".Mer om programmet