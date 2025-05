Robin har diabetes. Det betyder att han inte har tillräckligt med socker i blodet. Det visar sig att godis faktiskt kan fungera som tillfällig medicin och Doktor Gustav känner att han också behöver lite godismedicin. Plötsligt förvandlas Doktorerna till galna sockerrobotar. Ett gäng små minidoktorer flyttar in med sin lilla ambulans på sjukhuset för att bota precis alla patienter. I varje avsnitt får de hjälp av en specialist. Del 12 av 12. Mer om programmet

Greta har öroninflammation. Efter en enkel rutinundersökning konstaterar Doktorerna att vätska trycker på Gretas trumhinna, så de måste operera in rör i hennes öron. Ett gäng små minidoktorer flyttar in med sin lilla ambulans på sjukhuset för att bota precis alla patienter. I varje avsnitt får de hjälp av en specialist. Del 11 av 12. Mer om programmet

Wilde har eksem som bara kliar och kliar. Doktorerna kan allt om kliande eksem. Men Wilde kan inte låta bli att klia. Som vanligt har Doktorerna en helt egen lösning på problemet. Ett gäng små minidoktorer flyttar in med sin lilla ambulans på sjukhuset för att bota precis alla patienter. I varje avsnitt får de hjälp av en specialist. Del 10 av 12. Mer om programmet

My snarkar Publicerades: Ons 2 nov 2022 06:00

Patienten My snarkar något förskräckligt. Doktorerna förstår snabbt att My måste operera bort sina polyper. Det är de som gör att hon snarkar. Ett gäng små minidoktorer flyttar in med sin lilla ambulans på sjukhuset för att bota precis alla patienter. I varje avsnitt får de hjälp av en specialist. Del 9 av 12.

