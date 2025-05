Vi får följa med på cityfiske i Stockholm. Få huvudstäder har ett så bra fiske som vår huvudstad. Guiderna Jean Jältsten och Peter Berggren tar med programledarna Emilie Björkman och Martin Falklind på ett betongfiske de sent kommer att glömma! Utanför Gröna Lund nappar både gädda och abborre. Martin och Jean hittar gamla båtvrak som skapat nya gömställen till fisken. I Stockholms vatten har man även en chans att få gös! Framåt eftermiddagen beger sig gänget till Stockholms ström, här planterar Stockholms stad ut mellan 20-30 000 öringar varje år. Även lax planteras ut för att bibehålla det goda fisket inne i stan. När skymningen faller, står fiskarna kvar i strömmen, omgiven av slottet på ena sidan och stadens puls på den andra. När natten kommer blänker neonskyltarna i vattnet, en synnerligen annorlunda fiskeupplevelse! Del 8 av 8. Mer om programmet

Emilie Björkman och Martin Falklind drömmer om att uppleva fisket i Tjuonajokk, mellan Kiruna och Gällivare, långt ifrån civilisationen. Vackert belägen inbäddad mellan fjälltoppar, precis i anslutning till Kaitumälven, är det en av våra sista orörda älvar. Området är känt över hela världen för sitt fantastiska harrfiske, men här kan man även få fin gädda och öring. Under några dagar här går Emilies och Martins dröm i uppfyllelse med råge. Harren är huggvillig och de får kasta på gäddor som dyker upp precis vid båten. Till sin hjälp har de guiderna Robert Hansson och Marie Luise Salis Samaden som delar med sig av sina bästa flugfiske-tips för att lura gäddorna och harrarna på kroken. Del 7 av 8. Mer om programmet

Mitt i Vänern ligger en liten ö som heter Lurö. Hit har Martin Falklind tagit sig för att hitta de riktigt stora gäddorna. Till sin hjälp har han Per Ola Johannesson. PO har fiskat över hela världen, men har på senare tid snöat in helt på gädda, speciellt i Vänern där chansen att få de riktigt stora fiskarna är god. Men blåsten och de höga vågorna ställer till det och tvingar dem att byta fiskestrategi. Istället för att fiska på grynnorna måste de leta rätt på sk "tareskogar", områden med vegetation där gäddorna gillar att uppehålla sig. Betesbyggaren Lasse "Modemgurka" Sjöblom visar sina egentillverkade drag, med lite tur hjälper kanske något av dem till i jakten på gammelgäddan? Del 6 av 8. Mer om programmet

Emilie Björkman har blivit bjuden upp till Saxnäs för att uppleva något som kallas "Prime time". Det är fiskeguiden Guhuru Milta som hittat ett ställe, där fisken normalt sett inte befinner sig, men dit den kommer en viss tid på dygnet för att äta. Emilie har tagit med sig fiskekompisen Kristian Matsson från Dalarna. Kristian är i första hand inte känd för sitt fiske, utan mer för sin musik som slagit stort både i Sverige och internationellt. Då under artistnamnet "The tallest man on earth". Det blir mycket flugfiskesnack, när Guhuru visar sina naturtrogna flugor och egentillverkade split-cane-spön. Del 5 av 8.Mer om programmet

Emilie Björkman har blivit bjuden upp till Saxnäs för att uppleva något som kallas "Prime time". Det är fiskeguiden Guhuru Milta som hittat ett ställe, där fisken normalt sett inte befinner sig, men dit den kommer en viss tid på dygnet för att äta. Emilie har tagit med sig fiskekompisen Kristian Matsson från Dalarna. Kristian är i första hand inte känd för sitt fiske, utan mer för sin musik som slagit stort både i Sverige och internationellt. Då under artistnamnet "The tallest man on earth". Det blir mycket flugfiskesnack, när Guhuru visar sina naturtrogna flugor och egentillverkade split-cane-spön. Del 5 av 8.Mer om programmet