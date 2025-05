Carola så in i Norden

Show med Carola Häggkvist med några av hennes mest populära örhängen. "Tommy tycker om mig", "Cavatina", "Thunder and lightning" och "Tokyo". och några gospelklassiker som "This little light of mine" och "He's got the whole world". Medverkande: Carola Häggkvist, Jahn Teigen, Timo Korhonen, Lennart Sjöholm, Poul Hallberg, Mona Larsen, Jörgen Kaufman, Michael Elo, Jette Schandorf och Jan Sivertsen. Producent: Gunilla Nilars

