En kriminalthriller om den före detta FBI-agenten Will Graham som blir uppsökt av sin gamla arbetsgivare. De vill att han ska åta sig ett mordfall som påminner om det sista Will utredde under sin tid på FBI och som höll på att knäcka honom mentalt. Wills teknik att jaga en mördare är nämligen att sätta sig in i dennes psyke och nästan bli mördaren själv. Regi: Michael Mann. I rollerna: William Petersen, Kim Greist, Brian Cox, Joan Allen, Stephen Lang m.fl.

Programmet innehåller våld.