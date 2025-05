Fotbollens historia

1. Det känsliga geniet Publicerades: Sön 21 apr 2024 02:0021 apr 2024 • 28 minFinns som syntolkat och teckenspråkstolkat Visa beskrivning Torbjörn Nilsson kan dribbla av hela laget på träning men under match låser det sig. Han börjar grubbla och självförtroendet sviker. Det är sent 70-tal och IFK Göteborgs nye tränare Sven-Göran ”Svennis” Eriksson kallar in en norsk idrottspsykolog. Knappt någon har hört talas om mental träning ännu, men psykologen får Torbjörn att släppa sin rädsla och börja tänka i nya banor. Svennis förstod sig på Torbjörns sårbarhet som människa och hans storhet som spelare vilket fick Torbjörns självförtroendet att växa. En konstnärssjäl befriades och han kunde blomma ut som en av Europas bästa anfallare. Med en Torbjörn Nilsson i toppform kunde IFK Göteborg vinna UEFA-cupen 1982 - första gången som ett svenskt klubblag vann en av de stora turneringarna i Europa.Mer om programmet

