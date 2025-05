Arvinge okänd – Danmark

Som mycket litet barn placerades Hans Peter på ett barnhem och förlorade kontakten med sin biologiska familj. Nu letar programledaren Mette Frisk och arkivarien Adam Jon Kronegh efter hans närmaste släktingar, eftersom de har rätt till hans arv. Men det är lite av ett mysterium vem som är far till Hans Peter. Del 5 av 5. Mer om programmet

Krigsbarnet Publicerades: Mån 22 apr 2024 02:0022 apr 2024 • 59 min Visa beskrivning Ernst fick aldrig träffa sin far, som dog i ett bombanfall under andra världskriget. Men frågan är om hans far eller mor har haft andra barn som kan ärva Ernst, nu när han har avlidit utan att ha bildat en egen familj. Programledaren Mette Frisk och arkivarien Adam Jon Kronegh ger sig ut på jakt efter Ernsts arvingar. Del 2 av 5.

