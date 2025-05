Doobidoo nyårsspecial Publicerades: Tis 31 dec 2024 02:0031 dec 2024 • 1 tim 28 min Visa beskrivning Lasse Kronér och hans gäster bjuder in till ett glittrande, extra-allt nyårsdoobidoo där Jan Rippe och Per Fritzell från Galenskaparna möter sångfåglarna Elisa Lindström och Tuva B Larsen. På läktaren finns Solid Gospel, gästartist är Ane Brun och som alltid vårt husband under ledning av Per Hovensjö.Mer om programmet

