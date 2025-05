Infiltrationen av extremhögern

Sommaren 2024 skakas Storbritannien av rasistiska upplopp. Samtidigt har den antirasistiska organisationen Hope not Hate iscensatt en hemlig infiltration i högerextrema kretsar. Med hjälp av dold kamera avslöjas hur några av landets mest ökända högerextremister sprider sin hatfyllda retorik. Spåren leder till männen bakom en pseudovetenskaplig onlineplattform om "rasvetenskap". Vem är den kände finansiären i Silicon Valley som skänker pengar till plattformen? Originaltitel: Undercover - Exposing the Far Right.

