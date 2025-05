Del 1 av 13. En berättelse om den växande vänskapen mellan Fia och Hampus. Fia bor tillsammans med sin mamma, en hunsad pianolärarinna. De är inackorderade hos traktens häradshövding och hans elaka hushållerska, Malin. Hampus är brorson till en fattig skomakare, som med alla sina barn just flyttat till byn. Tillsammans skapar Fia och Hampus en fantasivärld, där de lockar varandra till ständigt nya, allt farligare äventyr. Regi: Göran Graffman. I rollerna: Julia Hede, Ulf Hasseltorp, Ulf Johansson, Betty Tuvén, Monica Nordquist, Maj-Britt Lindholm, Håkan Serner, m.fl. Mer om programmet

Del 7 av 13. Hampus lyckas inte skrämma Malin med cirkuslejonen. Därför har Fia givit honom ett nytt uppdrag och nu skall han gå in till skomakarfamiljen och bjuda allihop på cirkus. Regi: Göran Graffman. I rollerna: Julia Hede, Ulf Hasseltorp, Ulf Johansson, Betty Tuvén, Monica Nordquist, Maj-Britt Lindholm, Håkan Serner, m.fl.

Del 9 av 13. Nu är det Hampus tur att försöka erövra den vita stenen igen. Den här gången har Fia gett honom i uppdrag att lägga ett ägg under häradshövdingens madrass. I rollerna: Julia Hede, Ulf Hasseltorp, Ulf Johansson, Betty Tuvén, Monica Nordquist, Maj-Britt Lindholm, Håkan Serner, Ingemar Hasselquist m.fl.

Avsnitt 10 Publicerades: Lör 1 apr 2017 06:001971 • 30 min Del 10 av 13. När Hampus har fullföljt sitt uppdrag och lagt ett ägg under häradshövdingens madrass, ville Fia ändå inte ge honom den vita stenen i belöning. Hon tyckte det hade varit alldeles för enkelt för honom att ta sig in i häradshövdingens sovrum och bad honom därför att också ta bort ägget. Men det måste ske under natten, när häradshövdingen sover. I rollerna: Julia Hede, Ulf Hasseltorp, Ulf Johansson, Betty Tuvén, Monica Nordquist, Maj-Britt Lindholm, Håkan Serner, Ingemar Hasselquist m.fl.

