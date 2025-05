Första världskrigets hemliga tunnlar

Det låter som en galen idé: gräv tunnlar under jord så vi kan överraska fienden. Men det är precis vad fransmännen gjorde under första världskriget. Det hemliga uppdraget räddade otaliga liv och spelade en stor roll i krigets utgång. Följ med regissören Peter Jackson som fascineras av tunnlarna under Arras i Frankrike. Fransk dokumentär från 2024.

