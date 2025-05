Festkonsert: Bedrich Smetana, 200 år

Den tjeckiske kompositören Bedrich Smetana betraktas som den tjeckiska musikens fader och 2024 markerar 200-årsminnet av hans födelse. Smetana har också kopplingar till Sverige, då han under flera år på 1850-talet var bosatt och verksam i Göteborg. Som en hyllning till jubilaren arrangerades i juni 2024 en storslagen hyllningskonsert i Smetanas födelsestad Litomysl. Några av hans mest berömda och älskade stycken står på programmet, som Moldau ur sviten Má Vlast (Mitt fosterland) och ouvertyren till operan Brudköpet, men vi hör också bl.a. den symfoniska dikten Hakon Jarl, komponerad just under Smetanas år i Göteborg. Medverkar gör Tjeckiska filharmoniska orkestern och en rad solister under ledning av dirigenten Jakub Hrůša.

