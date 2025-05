One Direction: This is us

Liam Paynes tragiska bortgång i oktober 2024 har sänt chockvågor genom succégruppen One Directions stora skara av fans, trots att bandet upplöstes redan för åtta år sedan. Hyllningar har strömmat in från hela världen, från både fans och artistkollegor. I filmen "This is us" från 2013 får vi följa deras osannolika framgångssaga, från enkla uppväxtförhållanden till framgångarna i X Factor och så småningom till världens allra största scener.

