Någon som jag

Filmaren Ella Glendining lever i en annorlunda kropp som hon trivs i - trots att hon möter diskriminering nästan varje dag. Hon ger sig ut på en upptäcktsfärd för att hitta någon som är precis som hon själv är. Vad betyder det att älska sig själv - och vad krävs för att kunna göra det i en diskriminerande värld? En film av Ella Glendining från 2023. Originalets titel: Is there anybody out there?

