Framtidens elit

Att komma in på det prestigefyllda universitetet i St. Gallen i Schweiz betyder en gräddfil in i den globala businesseliten. Under sju års tid följer filmaren Piet Baumgartner några elever på universitetet. De är drivna och ambitiösa - men är det i slutändan värt allt hårt arbete och alla uppoffringar? Schweizisk dokumentär från 2023. Originalets titel: The Driven Ones.

Lägg till i Min lista