Ken Loach: socialrealismens mästare

Ken Loach är en av vår tids främsta filmregissörer och har vunnit Guldpalmen två gånger. I filmen visar regissören hur han använder filmkonsten som politiskt verktyg. Med kameran ständigt riktad mot arbetarklassen vill han åstadkomma samhällsförändring. Loach ligger bakom filmer som "Kes - falken", "Frihetens pris” ("The Wind That Shakes the Barley") och "Jag, Daniel Blake”. Fransk dokumentär från 2023, av Pierre Chassagnieux.

