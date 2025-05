Gäster på western saloonen: Huspianisten Jan "Tollarparn" Eriksson med trio. Gruppen Festfolket (senare kända som ABBA) sjunger "California, here I come!". Gunnar "Siljabloo" Nilsson sjunger "I want some red roses for a blue lady". Festfolket sjunger med i körstämman.

