Gilmore girls

Lorelai och Rory bråkar över vad som hände mellan Rory och Dean. Emily och Rory planerar en resa till Europa. Lorelai försöker hantera sina känslor för Luke. I rollerna: Lauren Graham, Alexis Bledel, Scott Patterson, Edward Herrmann, Kelly Bishop, Melissa McCarthy, m.fl. Del 1 av 22: Say Goodbye to Daisy Miller. Mer om programmet

Rory och Emily är i Rom, men Rory kan inte släppa det som hände med Dean. Luke återvänder hem till Stars Hollow. I rollerna: Lauren Graham, Alexis Bledel, Scott Patterson, Edward Herrmann, Kelly Bishop, Melissa McCarthy, m.fl. Del 2 av 22: A Messenger, Nothing More. Mer om programmet

Lorelai och Luke går på sin första officiella dejt, men ingen i Stars Hollow verkar bry sig. I rollerna: Lauren Graham, Alexis Bledel, Scott Patterson, Edward Herrmann, Kelly Bishop, Melissa McCarthy, m.fl. Del 3 av 22: Written in the Stars. Mer om programmet

Rory och Dean träffas för att prata igenom det som hänt. Det är dags för val till kommunstyrelsen i Stars Hollow. I rollerna: Lauren Graham, Alexis Bledel, Scott Patterson, Edward Herrmann, Kelly Bishop, Melissa McCarthy, m.fl. Del 4 av 22: Tippecanoe and Taylor, Too. Mer om programmet

Rory kämpar med den komplicerade relationen till Dean. Lorelai föreslår filmkväll tillsammans med henne och Luke. I rollerna: Lauren Graham, Alexis Bledel, Scott Patterson, Edward Herrmann, Kelly Bishop, Melissa McCarthy, m.fl. Del 5 av 22: We Got Us a Pippi Virgin! Mer om programmet

Emily och Richard anordnar en fest för att presentera Rory för sina gamla skolvänner, men kvällen får oväntade konsekvenser. I rollerna: Lauren Graham, Alexis Bledel, Scott Patterson, Edward Herrmann, Kelly Bishop, Melissa McCarthy, m.fl. Del 8 av 22: The Party's Over. Mer om programmet

Lorelai och Rory försöker få till en försoning mellan Richard och Emily, men Emily bestämmer sig för att gå på dejt. I rollerna: Lauren Graham, Alexis Bledel, Scott Patterson, Edward Herrmann, Kelly Bishop, Melissa McCarthy, m.fl. Del 9 av 22: Emily Says Hello. Mer om programmet

10. But Not as Cute as Pushkin Publicerades: Ons 13 nov 2024 02:0013 nov 2024 • 42 min Visa beskrivning Rory blir mentor åt en Chilton-elev som funderar på att söka till Yale. Lorelai och Luke har sitt första gräl. I rollerna: Lauren Graham, Alexis Bledel, Scott Patterson, Edward Herrmann, Kelly Bishop, Melissa McCarthy, m.fl. Del 10 av 22: But Not as Cute as Pushkin.Mer om programmet

